«А, вот что случилось… Вау!» В КХЛ забили один из самых удивительных голов сезона

Пожалуй, со времён Валерия Белоусова дерби «Трактор» — «Магнитка» не было матчем лидеров Востока. После ухода ВКБ из клуба и смены областной власти на какой-то момент челябинский клуб пережил несколько серых лет, когда состав заполнили родственники губернаторов, генеральных менеджеров и других уважаемых людей.

Хотя нынешний губернатор области Алексей Текслер несколько лет назад был замечен на матче «Металлурга» в их атрибутике, но при его формальном руководстве клуб мощно нарастил бюджет, вложился не только в игроков, но и в пиар. Сейчас «Трактор» — «Металлург» — это снова игра, в которой фаворита нет.

Правда, Челябинск после мощного старта сезона подходил к ней на спаде, всухую проиграв в Новосибирске и потеряв там из-за травмы Томаша Гику. Мы предупреждали, что почти полное отсутствие ротации от Гатиятулина вряд ли пройдёт бесследно — и сейчас команда перед гостевым дерби просела.

Но в какой-то момент команде помогли лидеры — и рикошеты. Вы наверняка видели, как игроки бросают в борт с расчётом на то, чтобы партнёр подкараулил отскок на пятаке. Можно увидеть щелчки с упором на то, чтобы шайба попала в затылок или спину, и уже оттуда отскочила в ворота.

Лукаш Седлак бросал из очень удобного положения в слоте — шайба попала в лицевой борт, отскочила от неё не на лёд, а на сетку ворот, попрыгала на ней пару секунд, отскочила в запутавшегося Кошечкина, который на пару секунд как будто потерял координацию, и заползла в ворота. «А, вот что случилось… Вау!» — поражался эксперт КХЛ ТВ Александр Фомичёв, сам бывший вратарь, разглядывая повтор одного из самых удивительных голов сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол позволил «Трактору» сравнять счёт — но «Металлург» довольно быстро вышел вперёд. Мы буквально вчера писали про удивительного плеймейкера Филиппа Майе. Сегодня он остался без очков — но зато 1+1 набрал его соотечественник Джош Карри. В отличие от Майе, он больше работает физикой, чем головой — это позволяет ему не сдаваться и заканчивать моменты, даже находясь в лежачем положении.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Магнитка» победила — помог Павел Акользин, трансфер, который летом казался спорным. У «Металлурга» 20 побед из 22 — команда Ильи Воробьёва дважды обломала зубы только на «Салавате». У «Трактора» — третье поражение в четырёх матчах, и хотя на данный момент команде Гатиятулина не грозит свалиться из топ-4 Востока, составу точно требуется новая кровь: на одних и тех же людях всю регулярку успешно не откатать.