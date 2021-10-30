Раздутый состав СКА — проблема для всех. Таланты киснут в запасе, ротация — бессмысленна

Командная фотография СКА перед сезоном вызвала много смешков — на ней в несколько рядков столпилось тридцать восемь игроков, которых с боков окружал столь же многочисленный персонал. Больше это походило на снимок сразу двух команд. Ассоциации у каждого здесь будут свои — кто-то вспомнит советский анекдот про съезд китайских передовиков, где «я 294-й в 902-м ряду», а кто-то — мем из «Звездных войн» — «двести тысяч уже готовы, миллион уже на подходе».

СКА идёт на первом месте Запада — неудивительно, учитывая то, что два конкурента сменили тренеров, а ещё один дополняет тройку Шипачёва третьим вратарём «Сочи» и защитником, которого ненавидят фанаты. Победителей вроде бы не судят, но каждый раз думаешь — зачем СКА столько игроков?

Питерский клуб уже давно был самым богатым в КХЛ, имел огромное количество звёзд — но при этом безумной глубины состава там не было. Например, во время плей-офф-2014 с травмой вылетел Панарин, ещё пара его партнёров — дырки в составе пришлось затыкать игроками из вышки и совсем молодым тогда Барабановым.

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

После чемпионства-2015, ухода из клуба тандема БиЗ и отъезда многих лидеров СКА вообще остался в довольно урезанном состоянии. Клуб на какой-то момент уехал к самой границе плей-офф — и тогда началась массовая закупка в КХЛ, которая летом 2016-го продолжилась возвращением многих игроков из Северной Америки.

Даже сложно понять, когда СКА начал реально задыхаться от количества игроков. Кажется, основным индикатором стала цитата Павла Дацюка в интервью: «Почему пропустил предыдущие матчи? У нас же ротация, я попал в клуб ротации, был капитаном ротации. Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше. Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами».

Дацюк сказал это в ноябре 2018-го. В том сезоне все матчи за клуб провёл лишь Никита Гусев, больше 50 матчей провели шесть игроков (в конкурентах из ЦСКА, для сравнения, таких было девять). Стала ли ситуация после этого иной? Нет — в прошлом году хотя бы один матч за Питер провели 52 полевых игрока. Конечно, сказался и коронавирус — но СКА пробил эту отметку и благодаря тому, что заигрывал чуть ли не всех молодых НСА, которые не играли в Северной Америке.

Прямо сейчас глубина состава у СКА примерно такая. Это очень примерное деление по звеньям, которое не всегда учитывает реально выходящие на лёд тройки:

Глубина состава СКА Защитники Нападающие Лехтонен Ожиганов Гусев Вей Хуснутдинов Фантенберг Робинсон Кузьменко Кемппайнен Бурдасов Пыленков Паутов Волков Воробьёв Зыков Токранов Фальковский Тимкин Швец-Роговой Цицюра Галенюк Кирсанов Марченко Морозов Галимов Коромыслов Грязнов Кетов Свечков Бардаков Моисеев Старков Чибриков Мичков Кукштель Грошев

Когда КХЛ всё-таки продавила введение потолка, то в регламенте лиги осталась «дедушкина оговорка» о том, что игроки до 21 года под ним не учитываются. Это должно было заставить клубы больше заигрывать молодёжь, что тогда бы вдвойне экономило деньги — виртуальный ноль в платёжке от юниора позволил бы платить лидерам чуть больше.

В Санкт-Петербурге решили играть по-крупному и перевезти в систему более-менее всех молодых талантов. Сначала пропылесосили тех, кто и так был в сфере влияния (Ханты-Мансийск и Подольск), но некствана Мичкова и вратаря Иванова увели у грандов. Всё было по регламенту, и попытки клубов протестовать логично ни к чему не привели.

Но давайте задумаемся. Зачем клубу нужна глубокая ротация? Ни один тренер не откажется от лишней тройки игроков — но обычно это всё-таки игроки, которые в большинстве клубов лиги играли бы в нижних звеньях. Ротация как смысл жизни была свойственна ЦСКА при Квартальнове, но это было связано с квадратно-гнездовым стилем клуба, основанном на движении. В плей-офф Квартальнов легко мог дёргать целые пятёрки примерно одинаковых по уровню игроков — соперники только крякали.

А зачем клубу восемь троек вполне готовых к КХЛ игроков? Мы ведь даже не упомянули парней, которые занимались только со «СКА-Невой» или с двумя молодёжными командами Питера в МХЛ. Даже эпидемия травм должна оставить манёвр для резерва.

Захар Бардаков Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

А ведь СКА оставляет в запасе чаще всего не каких-то безымянных бегунков для четвёртого звена. Самый яркий пример этого года — Захар Бардаков. В противоречивой сборной Ларионова Захар не был самым техничным игроком, но был её сердцем на льду, всегда боролся и вгрызался в лёд в каждом моменте матча. После возвращения из сборной у Бардакова была серия из шести голов в пяти играх, а сам он стал регулярно получать минуты уровня игрока топ-6.

Летом Захар в рамках пакетного обмена уехал в СКА. Казалось, что Бардаков — чисто брагинский игрок, подобных в молодёжках он всегда заигрывал на полную. Вместо этого Бардаков (кадр из «Джокера») ис-па-рил-ся. После 10 минут в первом матче сезона он получил лишь какие-то крохи в игре, которую из-за дисквалификации пропускал Тимкин. В «СКА-Неве» у него тоже ноль матчей. Напомним: это, возможно, лучший игрок сборной на последнем МЧМ.

Другой пример — Владислав Каменев. Говорилось, что он не хотел играть в родной «Магнитке», права на него перешли СКА. После возвращения особо приближённые к ФХР эксперты радовались: «Роман Ротенберг продолжает возвращать игроков из-за океана. Уверен, что Владислав не последний, кто возвращается в Россию. В питерском клубе у него будет много игровой практики, он будет постоянно на виду у тренерского штаба сборной», — рассказывал Александр Кожевников, и таких голосов год назад было достаточно.

Что получилось на деле? Каменев действительно играл немало в первое время, попал в состав на Кубок Первого канала — но лишь для того, чтобы из него выпасть через день. Потом центр не играл полтора месяца, но при этом поехал в олимпийскую сборную — Ротенберг объяснял всё травмами.

Владислав Каменев Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Хорошо, в плей-офф Каменев нашел себя в тройке с Тимкиным и Швецом-Роговым, которая в таком составе и поехала на ЧМ, забил важные голы — но после начала нового сезона так же стремительно вылетел из состава и не играл пару недель до того момента, как в сложной многоходовке не уехал в ЦСКА.

Кто ещё из заметных ребят не получает много возможностей в СКА?

Игроки СКА, которых мы почти упустили из вида н. Захар Бардаков два матча в КХЛ в. Ярослав Аскаров пять матчей в КХЛ, два в ВХЛ з. Данила Галенюк три матча в КХЛ н. Максим Грошев два матча в КХЛ, один в ВХЛ н. Егор Спиридонов ноль матчей в сезоне, обмен в «Сибирь»

Проект СКА понятен — построить русский «Ред Булл», и ради этого Питер реально вкладывается — тому же «Хоккейному городу СКА» действительно нет альтернатив в России. Но это не футбол — рано или поздно все молодые проспекты хотят играть в НХЛ. Клуб после этого начинает вести себя по принципу «так не доставайся же ты никому» — тихо задвигает Морозова и Подколзина, резко сокращает игровое время Марченко, который был одним из лучших в команде в прошлом году.

При всём этом развитии Питер сам же ставит своим игрокам барьеры. Вот какой был смысл в подписании Хандемарка летом при таком количестве русских центров разного возраста? Ладно хоть в СКА быстро поняли, что швед и в условной «Сибири» не поднялся бы выше второго звена, быстро расторгли. Но и в прошлом было такое, что Шестёркин, который ворвался в НХЛ так, как будто всегда там играл, обычно был вратарём 1B после легионеров.

Игорь Шестеркин Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Огромное количество игроков просто сидит друг у друга на голове, при этом принципы ротации в СКА — чистая загадка. Например, в прошлом плей-офф при семи легионерах в заявке играли только три, при этом места дорогостоящих игроков заменяли необстрелянные на тот момент Цицюра и Кукштель. СКА без шансов влетел первый матч «Динамо», потом более-менее сбалансировал состав и взял серию.

Непонятно, какую эту пользу принесёт клубу. Да, конечно, регулярку и первый раунд плей-офф всегда можно взять за счёт нескольких свежих ног. Потом важную роль играют командная «химия», наигранность связок и прочие метафизические вещи. А откуда им взяться при постоянном броуновском движении игроков, которые вряд ли довольны этим в раздевалке?

Официальная позиция СКА, если предельно упростить, такая: «Мы выполняем поручение президента и оставляем игроков дома». Вот и Владимир Крикунов вчера в интервью «Чемпионату» после трансфера Волкова сказал: «Мне вообще импонирует работа руководства питерского клуба. Я бы даже сказал, что игроков возвращают не только ради того, чтобы усилить СКА, а для того, чтобы вернуть их в Россию. И этот шаг пойдёт однозначно на пользу развития нашего хоккея».

Зададимся крамольным вопросом: а точно ли на пользу нашему хоккею идёт то, что тот же Аскаров застрял в непонятном статусе, когда в СКА он третий, а в «СКА-Неве» уже есть свой основной, которому тоже надо получать игровое время? У главной русской вратарской надежды только 50 матчей на клубном уровне за 2,5 года. Тот же Василевский за один год перед отъездом сыграл 46. Сильно ли тренажёры из «Хоккейного города» заменяют реальную игровую практику?

Ярослав Аскаров Фото: Кокшаров Роман, photo.khl.ru

При этом в СКА есть люди, которые реально там раскрылись — тот же Хуснутдинов просто расцвёл: пусть он пока играет на фланге, но и в НХЛ молодые центры обычно адаптируются к лиге, играя на краю. А вот как будет использовать его клуб, если Марат захочет уехать в «Миннесоту»?

Нельзя сказать, что СКА не любит своих молодых — но это очень странная любовь. О таких сюжетах не пишут книг с хэппи-эндом — о таких любовных историях, скорее, поёт Rammstein.