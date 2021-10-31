Капризова всё-таки переоценили? 8 матчей подряд он не забивает и почти не создаёт моменты

Такой длинной засухи у Кирилла не было со времён первого сезона в ЦСКА. Но тогда ему не платили $ 9 млн в год.

Наши спортсмены любят пожаловаться на то, что в России отношение болельщиков очень быстро может смениться с обожания на ненависть. Просто посмотрите на Америку — ещё даже года не прошло с момента супердебюта Кирилла Капризова в НХЛ, принёсшего ему «Колдер», а сейчас самые горячие головы уже призывают вообще расторгнуть с ним контракт (правда, они своими заявлениями и набирают два-три лайка в «Твиттере»).

Ожидания вокруг Капризова завышали все — он сам своей игрой, пресса, агентские игры от Пола Теофаноса. Летом появлялись совершенно фантастические инсайды, что ЦСКА готов дать Капризову контракт на $ 10 млн, которые выглядели смешно для любого человека, знакомого с нынешней КХЛ, но на кого-то в Америке могли подействовать. За один год контракт Кирилла вырос с $ 925 тыс. до $ 9 млн.

После восьми игр у Капризова шесть передач, его «Миннесота» идёт третьей в дивизионе — но команда выглядит серо, а за $ 9 млн от «Купюры Кирилла» ожидали эффекта, сопоставимого примерно с Панариным в «Рейнджерс». Неужели россиянина всё-таки переоценили?

Главная цифра, вызывающая беспокойство — ноль голов за восемь игр. Давно ли у Капризова были такие безголевые серии? В НХЛ он после первого яркого матча с тремя очками не забивал шесть игр, но при этом генерировал атаку. В олимпийском сезоне КХЛ он не забивал восемь игр до Игр, а потом девять матчей в плей-офф после золотого Пхёнчхана.

Посмотрим на продвинутую статистику: Капризов создал лишь три высокоопасных голевых момента — столько же, сколько и играющий на минималке Бьюгстад. Кевин Фиала, который тоже лето провёл в контрактных спорах и тоже не особо забивающий, эти моменты хотя бы создаёт — их у него 10. По ожидаемым голам Капризов — вообще 151-й (и это не опечатка) в лиге — лишь полторы «бумажных» шайбы за восемь игр, на уровне Баркли Гудроу из «Рейнджерс».

Какие могут быть причины у этого? Об этом мало говорят, но в прошлом сезоне, например, «Миннесота» играла фактически в нынешнем Тихоокеанском дивизионе, где половина команд была в перестройке и нормального сопротивления оказывать не могли. При этом матчи игрались только внутри дивизиона — и это «вздуло» и статистику игрока, и команды в целом.

Но при этом критика Капризова всё-таки слишком яростна — он показывает, что может создавать моменты партнёрам. Например, можно посмотреть на пас в игре с «Сиэтлом» — и в целом по сезону Капризов неплохо обостряет ситуацию передачами из-за ворот.

Плюс не будем забывать и о «синдроме второгодника», который выкашивал очень многих — сейчас, например, в «Монреале» просто мучается порвавший летом плей-офф Коул Кофилд. Лига постепенно привыкает к Капризову, а ему надо адаптироваться к ней заново. В отдельных моментах игры с «Колорадо» он как будто и не брал ответственность на себя, хотя тренеры при счёте 1:3 выпускали его звено чуть ли не в каждой второй смене.

Но уже в следующем матче у Капризова будет неплохой оппонент, чтобы наконец размочить неприятный ноль, — «Оттава».