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Видео эффектного «сейва скорпиона» вратаря «Ванкувера» Демко после броска Панарина

Вратарь отразил бросок Панарина магическим «ударом скорпиона»! Кажется, это сейв года
Лев Лукин
Сейв вратаря «Ванкувера» Демко
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Тэтчер Демко в концовке матча с «Рейнджерс» остался без части амуниции, но выдал целую серию невероятных спасений.

Игра между «Ванкувером» и «Рейнджерс» оказалась богатой на вратарские подвиги. Очередной сильный матч провёл российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска и отметившийся несколькими эффектными сейвами.

Шестёркин поймал шайбу, уже прошедшую между ног. Игрок «Ванкувера» не мог в это поверить Шестёркин поймал шайбу, уже прошедшую между ног. Игрок «Ванкувера» не мог в это поверить

Но затмить коллегу в этот вечер сумел американский кипер «косаток» Тэтчер Демко. На его долю пришлось поменьше бросков, чем пришлось обработать Шестёркину, однако именно голкипер «Ванкувера» затащил для своей команды концовку встречи и позволил ей рассчитывать на победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 22:33' (5x4)   0:2 Панарин (Фокс, Строум) – 33:13' (5x4)   1:2 Миллер (Гарланд, Петтерссон) – 41:29' (5x5)   2:2 Подколзин (Гарланд, Майерс) – 45:19' (5x5)   3:2 Миллер (Хьюз) – 62:22' (3x3)

В составе «Рейнджерс» самым активным в этот вечер был Артемий Панарин. И поначалу Демко страдал от действий Хлебушка: во втором периоде россиянин сначала вырезал шикарную голевую передачу на Зибанеджада, а затем отличился и сам после щелчка в стиле Овечкина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но главная дуэль между Демко и Панариным состоялась в конце основного времени матча, когда счёт уже был равным — «Ванкувер» ушёл с 0:2 за четыре минуты в начале третьего периода. И дуэль эту в фантастическом стиле выиграл американский вратарь.

«Рейнджерс» в большинстве буквально навалились на ворота Демко, в какой-то момент Тэтчер потерял блин, оставшись с голой рукой, но продолжил героически сражаться. Вратарь «Ванкувера» без части амуниции совершил целую серию невероятных спасений, причём четыре раза в течение нескольких секунд остановил броски Панарина!

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Кульминацией же этого перформанса Демко стал по-настоящему магический «удар скорпиона», которым он отразил один из бросков российского лидера «Рейнджерс». Завораживающее зрелище!

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Вероятно, это один из самых эффектных и мощных сейвов всего сезона НХЛ. Даже кажется, что Демко сделал заявку на сейв года. Но в любом случае это спасение принесло сегодня команде американца практическую пользу: «Ванкувер» удержал ничью в основное время, а в овертайме Джей Ти Миллер оформил дубль и принёс «косаткам» четвёртую победу в сезоне.

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