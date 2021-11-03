Вратарь отразил бросок Панарина магическим «ударом скорпиона»! Кажется, это сейв года

Игра между «Ванкувером» и «Рейнджерс» оказалась богатой на вратарские подвиги. Очередной сильный матч провёл российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска и отметившийся несколькими эффектными сейвами.
Но затмить коллегу в этот вечер сумел американский кипер «косаток» Тэтчер Демко. На его долю пришлось поменьше бросков, чем пришлось обработать Шестёркину, однако именно голкипер «Ванкувера» затащил для своей команды концовку встречи и позволил ей рассчитывать на победу.
В составе «Рейнджерс» самым активным в этот вечер был Артемий Панарин. И поначалу Демко страдал от действий Хлебушка: во втором периоде россиянин сначала вырезал шикарную голевую передачу на Зибанеджада, а затем отличился и сам после щелчка в стиле Овечкина.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Но главная дуэль между Демко и Панариным состоялась в конце основного времени матча, когда счёт уже был равным — «Ванкувер» ушёл с 0:2 за четыре минуты в начале третьего периода. И дуэль эту в фантастическом стиле выиграл американский вратарь.
«Рейнджерс» в большинстве буквально навалились на ворота Демко, в какой-то момент Тэтчер потерял блин, оставшись с голой рукой, но продолжил героически сражаться. Вратарь «Ванкувера» без части амуниции совершил целую серию невероятных спасений, причём четыре раза в течение нескольких секунд остановил броски Панарина!
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Кульминацией же этого перформанса Демко стал по-настоящему магический «удар скорпиона», которым он отразил один из бросков российского лидера «Рейнджерс». Завораживающее зрелище!
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Вероятно, это один из самых эффектных и мощных сейвов всего сезона НХЛ. Даже кажется, что Демко сделал заявку на сейв года. Но в любом случае это спасение принесло сегодня команде американца практическую пользу: «Ванкувер» удержал ничью в основное время, а в овертайме Джей Ти Миллер оформил дубль и принёс «косаткам» четвёртую победу в сезоне.
- 3 ноября 2021
-
10:00
-
09:52
-
09:33
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:21
-
08:01
-
07:50
-
07:43
-
07:25
-
07:05
-
06:43
-
06:40
-
06:23
-
06:20
-
06:08
-
05:58
-
05:40
-
04:37
-
04:32
-
00:10
-
00:00
- 2 ноября 2021
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:37
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01