«Салават» сразил вирус, но спасло феноменальное большинство. Как Уфе дотянуть до паузы?

С «Амуром» справиться удалось, но впереди матчи с «Авангардом» и «Трактором».

Даже во времена ковида сезонный вирус и грипп никто не отменял. Проблемы с заболевшими есть сразу в нескольких командах лиги. Посмотрите, к примеру, в каком составе накануне играло минское «Динамо» в матче с московскими одноклубниками. И как выглядел на пресс-конференции главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, кашлявший через слово.

Не обошли проблемы и «Салават Юлаев», который недавно как раз играл в столице Беларуси и вполне мог подцепить заразу именно там. Так, перед отчётной встречей с «Амуром» в составе хозяев, как и сообщалось инсайдерами ранее, отсутствовал ряд ведущих хоккеистов, среди которых защитники Евгений Бирюков, Павел Коледов и Михаил Науменков, а также нападающие Джефф Плэтт, Данил Башкиров и Сакари Маннинен.

Конечно, скамейка у уфимского гранда довольно приличная, но потери всё равно существенные. Тот же Маннинен – центр первого звена, а молодой Башкиров находился в отличной форме. Да и трёх защитников основного состава терять всегда неприятно.

«На данный момент у игроков команды «Салават Юлаев», вернувшихся с выездной серии, подтверждённого диагноза коронавирус нет. Игроки регулярно проходят тестирование методом ПЦР и экспресс-тестами, результаты отрицательные. Если ситуация изменится, лига дополнительно сообщит официальную информацию», — пояснили в пресс-службе КХЛ.

В результате состав юлаевцев на отчётную игру оказался ослабленным, а в звеньях произошли серьёзные изменения.

В «Амуре» этим моментально воспользовались, ударно начав матч и забросив в ворота Метсолы две шайбы. Хабаровск усилиями Файзуллина и Пивцакина повёл в столице Башкортостана со счётом 2:0. Сложно в это поверить, согласитесь.

И, возможно, дело в итоге могло закончиться сенсацией, если бы не проблемы гостей с дисциплиной и не феноменальное большинство «Салавата».

Все три ответные шайбы юлаевцы забросили при численном преимуществе. Сперва удалился Томашек, а Хартикайнен мастерски подставил клюшку на пятаке под кистевой бросок Ларсена.

Затем «тигров» серьёзно подвели Терещенко и Галузин. Владимир и вовсе разбил клюшкой губу Хартикайнену, за что получил от судей (сперва они пропустили этот эпизод) заслуженный двойной малый штраф. Вышедший на большинство Шмелёв хлёстким кистевым броском переиграл Аликина без особых проблем. К слову, позднее Харти ещё раз заехали клюшкой по лицу, финн ушёл в раздевалку, а судьи пожалели «Амур» и не выписали им очередной штраф.

Терещенко после гола Шмелёва вернулся на лёд, а вот Галузин продолжил отбывать малый штраф. И «Амуру» это снова аукнулось. Всё тот же Шмелёв с правого края прострелил на пятак, шайба отскочила к Гранлунду, который с близкого расстояния поразил ворота «Амура».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В итоге 0:2 превратились для уфимцев в 3:2. И всё, повторимся, благодаря крутой игре команды Томи Лямся в большинстве. Рулевому хабаровчан Михаилу Кравецу и его хоккеистам оставалось пенять только на самих себя. Претендуя на очки, они в результате остались вообще без единого набранного балла.

Уфе же стоит задуматься: как бы поскорее дотянуть до паузы на Евротур со столь серьёзными потерями? Впереди перерыв на Кубок Карьяла, но до него «Салавату» предстоит провести два важных домашних топ-матча с «Авангардом» и «Трактором». И там, конечно, будет намного труднее, нежели сегодня с «Амуром». Посмотрим, как Уфа будет выбираться из непростой ситуации.