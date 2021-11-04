Ждать ли Знарка в СКА и кому выгоден вброс про Шипачёва? Главные инсайды КХЛ

В очередном выпуске нашей еженедельной рубрики, посвящённой главным переходам, слухам и прочим трансферным новостям, мы решили сделать акцент на двух глобальных темах: будущем Олега Знарка и ситуации вокруг лидера московского «Динамо» Вадима Шипачёва.

Ждать ли Знарка в СКА в ближайшее время?

Конечно, в жизни случается всякое, но сейчас руководство СКА не планирует делать никаких резких движений. Команда играет хорошо, находится в прекрасной физической форме и лидирует в Западной конференции. В такой ситуации нет смысла вносить серьёзные изменения в тренерский штаб.

«Так почему же Олег Знарок регулярно посещает домашние матчи армейцев и, судя по всему, находится в тесном контакте с командой»? – спросите вы. Сейчас Знарка можно назвать неформальным консультантом армейцев. Олег Валерьевич делится советами и мыслями, указывает на ошибки и всячески помогает коллективу Валерия Брагина, но делает это на неофициальной основе. Учитывая опыт и авторитет Знарка, ничего страшного и удивительного в этом нет.

В будущем, конечно, возвращение Знарка на полноценную тренерскую работу в СКА исключать нельзя. Собственно говоря, это стало бы логичным ходом.

Так чем же сейчас будет заниматься Знарок?

Помимо консультаций в СКА, Олег Знарок вошёл в тренерский штаб молодёжной сборной России. И здесь тоже есть свои интересные моменты. Официально должность олимпийского чемпиона Пхёнчхана звучит как тренер-консультант. Но, по нашей информации, Олег Валерьевич всё-таки будет работать на лавке как на молодёжном чемпионате мира в Канаде, так и на грядущем финском этапе Евротура.

При этом на Кубок Карьяла, по идее, едет главная национальная команда страны, но у россиян, как и годом ранее, туда отправится молодой состав. Кстати, в прошлом году молодые ребята под руководством Игоря Ларионова стали первыми в Хельсинки. Посмотрим, как сработает суперзвёздный по именам штаб Браташ – Зубов – Знарок.

Так что основные мысли Знарка сейчас именно с молодёжной командой и её грамотной подготовкой к МЧМ. После прошлой неудачи россиянам важно быть как минимум в медалях.

Кому не даёт покоя Шипачёв?

На днях прошёл слух, больше похожий на целенаправленный вброс, что капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв в ближайшее время покинет команду, а интерес к форварду есть у доброй половины клубов лиги, включая «Ак Барс», куда Шипачёва сватают максимально активно.

Конечно, зарплата у Вадима кусачая, срок контракта два года, да и большую бонусную часть никто не отменял. Но ведь этот контракт подписывало и согласовывало руководство «Динамо». Да, в составе бело-голубых очередные изменения, Андрей Сафронов вернулся на должность советника и эдакого теневого функционера, но это не значит, что теперь кому-то нужно раскачивать лодку и давить на игрока. Да и вешать всех собак на Сафронова и говорить, что это он плетёт интриги в команде, тоже нельзя.

По нашей информации, основная задача проскочившего слуха – взбодрить команду, которая в последнее время прилично расслабилась и начала много проигрывать. Кстати, москвичи после информационной бомбы моментально пришли в себя и в гостях крупно обыграли минское «Динамо» (пускай «зубров» и подкосил вирус).

Не стоит забывать и про тот факт, что сейчас Шипачёву 34 года, а это значит, что без согласия игрока его обменять нельзя. Более того, в контракте у Вадима прописан пункт о запрете передвижений. Опять же, всё можно сделать только с согласия самого хоккеиста. Есть и ещё один вариант: разорвать контракт по инициативе клуба и выплатить Вадиму гигантскую неустойку. Но вряд ли «Динамо» в его незавидном финансовом положении пойдёт на такие меры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А что с другими игроками «Динамо»?

Помимо Шипачёва, в другие клубы сватали и Вячеслава Войнова, и Андрея Педана, и Ивана Бочарова, и Станислава Галиева… В общем, едва ли не половину команды.

Опять же, случиться может всякое, трансферное окно открыто и изменения в составах команд возможны, но сейчас не стоит ждать каких-то глобальных перемен и расставания динамовцев со своими ключевыми игроками.

Никто из руководства бело-голубых не обращался и к агентам хоккеистов, хотя без них столь крупные сделки не провернуть. Ведь того же Войнова просто так ты никуда не обменяешь. Поэтому сейчас всё это банальные разговоры и слухи, не более того.