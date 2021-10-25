Знарок будет поднимать российскую молодёжку! Похоже, наши будут фаворитами МЧМ

Если кто-то думал, что новости из сборной России по хоккею закончились, то этот человек сильно ошибался. Пока продолжается возня с первой командой (той, которая полетит на Олимпиаду в Пекин), очередная информация пришла из молодёжной национальной сборной. Не успели Игоря Ларионова и Олега Браташа поменять местами, как сегодня коллеги из «РИА Новости» сообщили, что Олег Знарок и Сергей Зубов тоже войдут в состав молодёжки и будут с ней работать на Кубке Карьяла и МЧМ-2022.

На российском этапе Евротура – Кубке Первого канала – на лавке будет трудиться Алексей Жамнов и его помощники, а на льду, соответственно, находиться наша первая команда. Зато на финский турнир с 11 по 14 ноября по уже сложившемуся опыту и традиции поедут молодые хоккеисты. Только Игоря Ларионова с ними теперь не будет.

Итак, что мы имеем? Знарок и Зубов, буквально на днях покинувший тренерский штаб рижского «Динамо» по семейным обстоятельствам (видимо, решить их получилось неимоверно быстро), действительно присоединятся к молодёжной сборной России. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Помимо них, помогать Олегу Браташу будет и тренер СКА Александр Титов. При этом все четверо займут место на лавке.

«Это ответственность, потому что впереди чемпионат мира. В работе ничего особо не поменялось, просто теперь другая сборная, не олимпийская, а молодёжная. ЧМ — накануне, поэтому сейчас уже включился в работу по подготовке.

Я буду работать так, как умею. Опыт работы тренерский у меня довольно большой. Цель одна — победа на чемпионате мира, какие могут быть другие цели», — говорил Браташ сразу после своего назначения.

Что ж, посмотрим, какие комментарии последуют теперь.

Кстати, почти в таком же составе тренерский штаб молодёжной сборной России будет работать и на чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире (26 декабря – 5 января). Также в штаб войдёт тренер Владимир Филатов. И это уже куда более серьёзная история. По сути, Кубок Карьяла, учитывая нынешнюю сложную ситуацию с пандемией и постоянной отменой различных соревнований, будет одной из основных репетиций перед молодёжным первенством планеты в конце года.

Вспоминая прошлый год и неудачное выступление коллектива Игоря Ларионова, в ФХР решили совершить очень мощный ход и максимальным образом усилить тренерский штаб, сделав ставку на опытных и проверенных специалистов. Столь сильного тренерского состава у российской молодёжки ранее никогда не было. Кроме того, подобный ход может сыграть и в политическом плане. Представляете, если молодёжка завоюет золотые медали чемпионата мира, а первая команда не попадёт в тройку сильнейших на Олимпиаде? Выводы напрашиваются сами собой.

Напомним, Олег Знарок и Сергей Зубов были в числе кандидатов на включение в тренерский штаб взрослой команды для поездки на Олимпийские игры, но в итоге выбор был сделан в пользу других специалистов. Но было бы странно, если тренеры такого уровня и с таким именем остались бы без работы. Зубов, конечно, мог продолжать трудиться в Риге, но жизнь сложилась иначе и преподнесла новый вызов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, в голову сразу приходят мысли, что суперавторитетный Знарок без раздумий возьмёт лидерство и руководство командой в свои руки, а Зубов и Браташ будут просто стоять в сторонке. Но вряд ли такое возможно, учитывая тот факт, что команде нужно выступить единым кулаком, а не устраивать разборки и подковёрные игры внутри коллектива. Поэтому Знарок всё прекрасно понимает и не станет тянуть оделяло на себя. Как, собственно, и Зубов.

И без того яркий и зрелищный турнир, коим является молодёжный чемпионат мира, отныне обещает стать ещё интереснее. Интриг хоть отбавляй, но главное, конечно, завоевать вожделенный титул.