Стучаться в НХЛ или пора ехать домой? Как дела у россиян во второй лиге Америки

Уже 41 российский хоккеист был заигран в нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги. Спустя месяц после старта регулярного чемпионата в АХЛ «Чемпионат» подводит промежуточные итоги выступления наших игроков в фарм-клубах Национальной хоккейной лиги.

Вратари

№ Игрок Клуб Матчи Победы Надёжность %ОБ Шат-ауты 1 Бердин «Манитоба» 6 3 2,69 89,3 2 2 Просветов «Тусон» 5 2 1,98 92,0 2 3 Мельничук «Сан-Хосе» 5 1 4,03 85,5 0 4 Тарасов «Кливленд» 4 0 3,92 87,0 0 5 Коновалов «Бейкерсфилд» 4 1 3,45 85,0 0 6 Мифтахов «Сиракьюз» 3 3 1,29 95,3 1 7 Чечелев «Стоктон» 0 - - - -

Важно обратить внимание, что сразу пять из шесть заигранных российских вратарей являются первыми номерами в своих клубах. Больше всех матчей провёл самый опытный россиянин среди голкиперов АХЛ – вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин. 23-летний уфимец проводит четвёртый сезон в фарм-клубе «Джетс» и в этом сезоне уже успел сыграть шесть матчей. Наверняка Бердин получил бы и ещё больше игровой практики, если бы на протяжении последней недели он не находился в расположении главной команды «Виннипега», где он сейчас выполняет функции бэкапа Эрика Комри. Основной вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк сначала отсутствовал в команде ввиду рождения дочери, а теперь набирает форму после возвращения в строй. В сложившейся ситуации Бердин получил возможность провести несколько матчей на скамейке «Джетс».

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Его коллега по амплуа из «Тусона» Иван Просветов в нынешнем сезоне даже провёл один матч в АХЛ за «Аризону», когда травму получил канадец Картер Хаттон. Другим же россиянам пока что остаётся лишь мечтать о получении вызовов в основу своих команд в НХЛ. Показатели Даниила Тарасова (система «Коламбуса»), Алексея Мельничука (система «Сан-Хосе») и Ильи Коновалова (система «Эдмонтона») сильно далеки от идеальных, тогда как удачно дебютировавший в АХЛ Амир Мифтахов принадлежит «Тампе», у которой нет никаких проблем с вратарской линией. Да и воспитанник казанского хоккея как раз таки не является первым номером в «Сиракьюзе». В фарм-клубе «молний» больше игрового времени доверяют шведу Хуго Альнефельту, сыгравшему уже шесть матчей в этой регулярке.

Защитники

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки +/- Штраф 1 Мироманов «Хендерсон» 7 2 3 5 +1 8 2 Охотюк «Ютика» 6 2 2 4 +6 0 3 Замула «Лихай Уэлли» 7 0 4 4 -1 2 4 Саморуков «Бейкерсфилд» 5 1 0 1 -2 8 5 Сериков «Чикаго» 1 0 1 1 +2 0 6 Алексеев «Хёрши» 9 0 1 1 -3 0 7 Семыкин «Сиракьюз» 4 0 0 0 +1 0 8 Князев «Сан-Хосе» 4 0 0 0 -1 2 9 Осипов «Рокфорд» 5 0 0 0 -3 16 10 Провольнев «Тусон» 6 0 0 0 -4 6 11 Кузнецов «Стоктон» 8 0 0 0 +3 9

24-летний защитник Даниил Мироманов заставил говорить о себе ещё во время тренировочного лагеря «Вегаса». Там российский хоккеист отметился смелыми подключениями в атаку, которые получались очень эффектными, а самое главное, что и эффективными. В контрольном матче с «Лос-Анджелесом» Даниил забил один из самых красивых голов в тренинг-кэмпах в НХЛ, а его уверенная игра не могла остаться незамеченной тренерским штабом «рыцарей». Несмотря на все свои полезные действия, пробиться с наскока в состав одного из претендентов на Кубок Стэнли у Мироманова, разумеется, не получилось. Но Даниил является первым защитником на вызов в основу в случае травм или дисквалификаций. И это уже случилось в нынешнем сезоне, когда «сломался» Алек Мартинес. Если же россиянин продолжит демонстрировать текущий уровень игры в АХЛ, то у него откроются очень хорошие перспективы на топ-6 в «Вегасе» в следующем сезоне.

Всё хорошо складывается в фарм-клубе «Нью-Джерси» у Никиты Охотюка, лидирующего в своей команде по показателю полезности. А вот игра Александра Алексеева вряд ли устраивает как его самого, так и боссов «Вашингтона». Перед стартом сезона казалось, что россиянину остаётся сделать последний шаг, чтобы получить возможность дебютировать в НХЛ, но старт сезона в АХЛ Алексеев провалил. В одном из лидеров регулярного чемпионата Александр умудряется быть худшим защитником по показателю «+/-», что явно не приближает его к вызову в основу «столичных». Тем более что в «Хёрши» сейчас находится и опытный чех Михал Кемпны, обладающий значительным опытом игры в НХЛ и сейчас набирающий игровые кондиции после пропуска минувшего сезона.

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Нападающие

№ Игрок Клуб Матчи Голы Передачи Очки +/- Штраф 1 Мальцев «Колорадо» 8 3 7 10 0 4 2 Семёнов «Торонто» 9 1 8 9 +6 10 3 Дорофеев «Хендерсон» 9 4 3 7 -1 4 4 Голышев «Бриджпорт» 7 5 1 6 -2 4 5 Соколов «Белльвилль» 9 2 4 6 0 2 6 Александров «Спрингфилд» 8 3 2 5 +1 2 7 Мамин «Шарлотт» 7 2 3 5 0 2 8 Афанасьев «Милуоки» 7 1 4 5 +3 4 9 Дер-Аргунчинцев «Торонто» 9 0 5 5 -7 2 10 Рубцов «Лихай Уэлли» 9 1 2 3 +2 0 11 Марушев «Хендерсон» 9 1 2 3 0 8 12 Ткачёв «Онтарио» 2 0 3 3 +1 0 13 Тютяев «Гранд-Рапидс» 9 0 3 3 +1 4 14 Торопченко «Спрингфилд» 9 2 0 2 +1 2 15 Денисенко «Шарлотт» 8 1 1 2 -2 2 16 Абрамов «Торонто» 9 1 1 2 -2 6 17 Гоголев «Торонто» 6 0 2 2 -3 2 18 Чинахов «Кливленд» 1 1 0 1 0 0 19 Летунов «Чикаго» 7 1 0 1 -1 2 20 Волков «Сан-Диего» 2 0 1 1 -2 2 21 Ибрагимов «Сан-Хосе» 4 0 1 1 +1 2 22 Алтыбармакян «Рокфорд» 5 0 1 1 -4 4 23 Липанов «Сиракьюз» 1 0 0 0 0 0 24 Завгородний «Стоктон» 5 0 0 0 +2 2

Вне всяких сомнений, лучше всех старт регулярного чемпионата удался новичку системы «Колорадо» Михаилу Мальцеву. Российский форвард пополнил состав «лавин» в межсезонье в результате обмена с «Нью-Джерси». В тренировочном лагере Мальцеву не удалось отвоевать место в основе претендента на Кубок Стэнли, но в АХЛ он с ходу начал доказывать свою состоятельность. На данный момент именно Мальцев является лучшим бомбардиром сезона среди россиян, всего на одно очко опережая Кирилла Семёнова из системы «Торонто».

Обоим игрокам необходимо лезть из кожи вон, чтобы заслужить вызов в главные команды своих систем, так как конкуренция в этих клубах просто запредельная. Те же слова относятся и к Павлу Дорофееву, который в этом сезоне успел сыграть один матч за «Вегас», но его игровое время в той встрече составило меньше пяти минут.

Лучшим снайпером среди россиян является Анатолий Голышев, оформивший свой первый дубль в АХЛ. Набравший 5 очков в 7 матчах Максим Мамин находился в расположении «Шарлотт» в рамках набора игровой формы после травмы. Отыграв дозволенное количество матчей, российский форвард уже вернулся в распоряжение «Флориды». В свою очередь, Владимир Ткачёв успешно дебютировал в АХЛ, сделав 3 голевые передачи в 2 матчах за «Онтарио». Экс-игроку СКА важно не вешать нос из-за ссылки в фарм-клуб и продолжать демонстрировать хорошую результативность на этом уровне, проходя процесс адаптации к североамериканскому хоккею.

Не сможет улучшить свою статистику в АХЛ нападающий Александр Волков, чей контракт с «Анахаймом» был расторгнут. Россиянин отчаялся стучаться в закрытую дверь и вернулся в Россию, подписав четырёхлетний контракт со СКА. С негативной точки зрения удивляют слабые показатели Григория Денисенко и Дмитрия Завгороднего, тогда как остальные игроки выступают примерно на своём уровне.