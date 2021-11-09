У Овечкина уже 741 гол! Стал четвёртым снайпером в истории НХЛ, изящно подставив клюшку!

К матчу с «Баффало» «Вашингтон» подошёл с багажом из трёх поражений подряд. «Клинки», удачно стартовавшие в сезоне, в последнее время тоже не радуют своих болельщиков — у них в пассиве четыре неудачи кряду. Словом, в столице США встретились две команды, давно не чувствовавшие вкус побед, но уже на 3-й минуте игры многие про это забыли, так как Александр Овечкин забил свой 741-й гол в карьере НХЛ. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что эта шайба — не Овечкина. Капитан «столичных» подставил клюшку под бросок ван Римсдайка, но при этом попал в колено Уилсону, от которого снаряд уже и попал в ворота.

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Гол у Овечкина отобрали, зато записали результативную передачу, которая вывела Александра на чистое 29-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

Овечкин очень хотел как можно быстрее всё-таки вписать себя в протокол автором шайбы и достать уже до Бретта Халла. За первый период он бросил в створ ворот Токарски 5 раз, тогда как весь «Баффало» нанёс за отрезок лишь 6 бросков. Но до поры до времени забить россиянину не удавалось.

В начале второго периода владевший инициативой «Вашингтон» увеличил преимущество в счёте — отличился Коннор Макмайкл. А через несколько смен «Баффало» неожиданно отыграл одну шайбу, и помог «клинкам»… Овечкин! Александр очень неудачно плюхнулся на лёд, выводя шайбу из зоны, и буквально подарил возможность забить Коди Икину, который ей воспользовался.

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5 минут потребовалось Овечкину, чтобы исправиться. Передача Кузнецова, бросок Орлова, изящное подправление от Ови — полностью русский гол на 29-й минуте матча «Вашингтон» — «Баффало». 11-й гол в сезоне и 741-й в карьере для Овечкина!

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Так Александр вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, потеснив на этой позиции Халла. Но россиянин формально располагается выше в этом списке, так как на 741 гол потратил значительно меньше матчей, чем легендарный американец.

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Второй период закончился при счёте 3:1 в пользу «Вашингтона», а в самом начале третьего отрезка «столичные» должны были получать большинство — Овечкин получил клюшкой по лицу, но судьи оставили этот эпизод без внимания. В результате у «Баффало» получилось активно навалиться на ворота Ванечека и на 44-й минуте запихать шайбу за ленточку.



Но скользкий счёт держался недолго: первое звено «Вашингтона» организовало очередной гол, Кузнецов классно обокрал игрока «клинков», отдал своевременную передачу на Уилсона, который с пятачка оформил дубль.

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После этой шайбы многое стало понятно. В концовке «Баффало» попытался устроить штурм, снял вратаря, но игрок «клинков» схлопотал удаление, и в большинстве счёт 5:2 установил Джон Карлсон. Своему защитнику в этом эпизоде ассистировал Овечкин, и эта передача стала для россиянина 600-й в карьере! До конца основного времени «Вашингтон» всё-таки пропустил ещё раз, но долгожданная победа от «столичных» в этот вечер никуда не ушла.



Овечкин же отложил выход на чистое четвёртое место в споре снайперов всех времён до следующих матчей.