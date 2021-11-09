«Трактор» — парадокс сезона КХЛ. Состав мощный, а никакой уверенности в перспективах

Нынешнее лето в КХЛ на удивление получилось достаточно ярким и масштабным. Во многих клубах произошли управленческие революции, что непременно отложило свой отпечаток и на селекции команд. Если говорить о глобальном преображении, то многим на ум сразу придёт «Трактор». Челябинцы в межсезонье оформили сразу несколько громких сделок, которые дали понять, что чёрно-белые в этом сезоне вполне будут представлять собой серьёзную силу на Востоке впервые с 2013 года.

Старт сезона показал, какой интересной и непредсказуемой может быть эта команда. По первым месяцам чемпионата складывается впечатление, что они способны обыграть кого угодно, при этом нет никакой гарантии, что через пару дней не влетят одному из аутсайдеров чемпионата. Хоккеисты выходят на лёд и получают эстетическое удовольствие. Наверное, в этом и заключается непредсказуемость их матчей. Порой, заигрываясь, «Трактор» пропускает дешёвые голы, упускает преимущество в счёте, например, в 2 шайбы, что так несвойственно командам Анвара Гатиятулина. Этот тренер всегда в беседах с прессой уповал на скудность мастерства игроков, что, по его мнению, мешало его коллективам играть в атакующий, более смелый и рисковый хоккей. Многим эти слова казались обычным тренерским клише, когда специалист по тем или иным причинам не может продемонстрировать на льду то, чего от него требует публика. Глядя на нынешний «Трактор», с уверенностью можно утверждать, что 45-летний специалист не лукавил. На игру команды в кои-то веки приятно смотреть и не тянет в сон уже после первого периода. Подписание таких хоккеистов, как Пулккинен, Ткачёв, Абрамов, Яруллин, к уже имевшимся Седлаку и Гике как будто бы обязывало команду из столицы Южного Урала играть раскованнее. Как же прекрасно, что этой точки зрения придерживался и главный тренер челябинцев.

Главная проблема «Трактора» на данный момент – отсутствие баланса, который является основой успешного выступления команд на длинной дистанции. Как показывает практика последних лет, кубок завоёвывают не те, чьи составы сформированы по лекалам «фэнтези», а сбалансированные коллективы, где есть чёткое разделение на тех, кто таскает рояль, и тех, кто на нём играет. Казалось бы, для затыкания этих дыр летом вместо Авцина и Ильина были приобретены Потапов и Стась, но оба уже успели пополнить лазарет чёрно-белых, имея при этом на двоих всего лишь 6 матчей в сезоне. И вот, пока экс-игроки «Авангарда» залечивают травмы, калечить «Трактор» своими появлениями в стартовом составе стал Марсель Шолохов.

Хоккеист, не показывающий ничего экстраординарного в прошлом сезоне в вышке, плотно засел в 4-м звене челябинцев, что уже не раз приводило к проблемам команды. Достаточно посмотреть на статистику Марселя – «-7» в 18 матчах при среднем айс-тайме в 8 минут. Эту ситуацию можно сравнить с оркестром, когда все члены труппы выполняют свою работу, но как только один начинает лажать – это мигом видно и сказывается на качестве выступления. Шолохов позиционируется как чеккер и игрок для меньшинства, но по итогу в меньшинстве задействуют чехов, Калинина, Основина. Зачем тогда 68-й номер в составе, когда вместо него вполне могут играть, например, неплохо себя зарекомендовавшие в том сезоне Шварёв или Лукин? Более одарённые хоккеисты задвигаются в угоду негабаритному бегунку. Зачем? Вопрос, на который у многих нет ответа. Причём у меня нет претензий к Марселю. Он просто не хоккеист КХЛ по своим умениям. Очевидно, что это какой-то фетиш Анвара Гатиятулина ставить в состав человека, который из раза в раз тебя подводит. Да, Марсель не в одиночку выходит на лёд. Зачастую его партнёрами по звену оказываются Фатеев и молодой Горюнов-Рольгизер, но они хотя бы понимают, что такое позиционная оборона, не сваливаются на один борт и т. д.

Марсель Шолохов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Если главный тренер по каким-то причинам не видит свою ошибку, то на помощь всегда должны приходить его помощники. Таковыми в Челябинске являются Алексей Тертышный и Алексей Чикалин. Вот тут вылезает ещё одна, на мой взгляд, проблема организации чёрно-белых. Мало кто будет спорить, что эти специалисты не являются мастодонтами тренерского ремесла. Алексей в этом сезоне отвечает за большинство команды, но, как известно, он был не первым специалистом в шорт-листе «Трактора». За Константином Шафрановым (главным творцом большинства «Авангарда» в прошлом плей-офф) всё лето гонялись топ-клубы лиги. По итогу гонку выиграл СКА, о чём в клубе с берегов Невы ни капли не пожалели. Камнем преткновения в том году для «Трактора» была именно предсказуемая игра в большинстве, когда Бэйлен стягивал на себя обороняющихся для поиска передачи на свободного партнёра на «усы», но эта задумка исчерпала себя ещё осенью, что стало огромной проблемой для челябинцев, особенно в плей-офф. Нынешнему «модернизированному» «Трактору» не удалось избавиться от старой проблемы, команда плетётся в середине таблицы по розыгрышу лишнего, что не может не настораживать. Страшно представить, что будет, если, не дай бог, Пулккинен получит травму.

Защитная линия челябинцев тоже не выглядит оплотом. Яруллин и Бэйлен гораздо больше преуспевают в атаке, нежели при обороне собственных ворот. Пилут по каким-то причинам заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном. На их фоне положительно выделяется 21-летний Телегин, заметно спрогрессировавший за лето, что не осталось незамеченным тренерами сборной. В ноябре Сергей заслуженно поедет на финский этап Евротура. У «Трактора» есть свойство фрагментарно выключаться из игры, что этой осенью бывает часто наказуемо. Анвару Гатиятулину и Алексею Чикалину, в частности, есть над чем задуматься, потому что сезон подбирается к своей середине, а такие проблемы могут остаться нерешёнными вплоть до начала плей-офф. Конечно, напрашивается подписание опытного защитника в первые две пары, но откуда ж его взять? Рынок пуст, а искать усиления в командах, чьи шансы попасть в плей-офф близки к нулю – утопия.

Безусловно, присутствуют и положительные моменты в игре команды. Тройка Гика-Седлак-Тертышный рвёт всю лигу, запирая соперника в зоне с заядлой постоянностью. Этим парням подходят атаки как первым темпом, так и вторым. Хотите молниеносную контратаку? Пожалуйста. Устроить головокружение защите в позиционной атаке? Да не вопрос. Никита вообще открытие чемпионата. Наколотил уже 15 шайб, чего в августе не мог представить даже самый ярый оптимист. Примеры таких хоккеистов, как Пилипенко, Тертышный, Рашевский, должны дать месседж менеджерам лиги почаще заглядывать в ВХЛ, всё-таки есть там небесталанные парни, которые могут принести много пользы и клубу КХЛ, к тому же за совсем небольшие деньги.

Никита Тертышный Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Не стоит забывать, что у чёрно-белых ещё есть дополнительная опция в атаке в лице связки Ткачёв-Абрамов, к которой, возможно, на постоянной основе примкнёт новоиспечённый новичок – Виталий Кравцов. Все три парня находятся в расцвете своих сил и если поймают свою игру, то любому сопернику будет играть против них очень непросто. Убеждён, Владимир и Виталий ещё далеки от своего максимума, но приход проспекта «Рейнджерс» должен придать им импульс, по крайней мере, именно с ними в связке я вижу 74-го номера чёрно-белых. Осталось еще Бывальцеву нащупать свою игру, чтобы челябинцев можно было начать считать полноценным фаворитом сезона.

«Трактор» действительно многое сделал за лето, чтобы о нём говорили, и говорили много. В Челябинске собралась интересная команда. Команда не на вырост, а на «здесь и сейчас». Многое поставлено на кон ради достижения главной цели организации – Кубка Гагарина, которого самый хоккейный город России никогда и не видел вовсе. Впрочем, для успешного блюда под названием «чемпионство» как будто бы все ингредиенты есть, но парадокс в том, что это не даёт уверенности в весенних перспективах. Ведь с этими ингредиентами ещё нужно не напортачить поварам.