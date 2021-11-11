Российский тренер стал консультантом национальной команды. Что будет входить в его обязанности?

Новая высота Разина. Сделал конфетку из «Северстали», а теперь попал и в сборную России

Сегодня с утра из стана сборной России по хоккею, которая готовится открыть финский этап Евротура Кубок Карьяла матчем с хозяевами турнира, пришла очередная занимательная новость. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин назначен консультантом национальной команды. Вообще же должность консультанта в последнее время очень популярна в российской сборной.

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате. Нам импонирует игра «Северстали», система, которую он продвигает. Я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — сообщил первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг, слова которого приводит агентство ТАСС.

При этом далеко не все понимают, как и чем Разин будет заниматься и что конкретно будет входить в его обязанности.

«Я вообще не понимаю, что такое консультант. Есть тренеры, советники, не знаю, что ещё напридумывали. Разин — классный тренер, но тот факт, что его берут консультантом: что он может подсказать? Может, направить куда-то? Просто не понимаю этого», — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Стоит напомнить, что Разин работал главным тренером в ВХЛ в «Кристалле» (Саратов), «Ижстали» (Ижевск), а также в клубах Континентальной хоккейной лиги: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

После Владивостока, начиная с сезона-2018/2019, Андрей Владимирович перебрался в Череповец, где постепенно стал подминать власть под себя. Сегодня Разин не только главный тренер, но и неформальный генеральный менеджер команды. Человек, формирующий боеспособный состав «Северстали», что с низким по меркам КХЛ бюджетом сделать непросто.

Действительно, заслуга Разина в том, что Череповец сейчас занимает пятое место в Западной конференции, достаточно высока. А по потерянным очкам череповчане и вовсе опережают московские «Динамо» и ЦСКА, чьи бюджеты несопоставимы с череповецким.

Раньше Андрей Владимирович мог позволить себе не совсем приличные выходки вроде драки с Алексеем Ждахиным в ВХЛ с оголённым торсом, розовых пиджаков для хоккеистов или памятной пресс-конференции с Владимиром Крикуновым, на которой мэтр отечественного тренерского цеха даже сделал более молодому коллеге замечание. Со временем Разин поумнел и набрался опыта, сделал выводы и стал себя вести намного осторожнее, хотя характер у него по-прежнему непростой. Но от этого, как говорят в таких случаях, уже никуда не деться.

Как хоккейный специалист он известен своей высокой требовательностью, желанием прививать игрокам скоростной и агрессивный хоккей. При этом мастерства хоккеистам «Северстали» явно не хватает, поэтому приходится брать своё другими качествами. Прежде всего, характером и стремлением к борьбе на каждом участке льда.

Сам Разин уже отреагировал на своё назначение в привычно шутливой манере. В последнее время специалист активно ведёт свою страничку в «Инстаграме». Так вот, в инстаграм-аккаунте тренера появилось видео из фан-аккаунта «Северстали» с подписью: «В связи с последними событиями».

Видеофрагмент можно посмотреть по ссылке.

Посмотрим, как сложится карьера Разина дальше и как он себя проявит в роли консультанта сборной России. Но, несомненно, хорошо, что в нашей стране появляются новые молодые тренеры, на которых обращают внимание не только на клубном уровне. Вряд ли Андрею Владимировичу грозит звёздная болезнь после сегодняшнего назначения и нового вызова, ну а итоговые результаты череповчан мы оценим после окончания плей-офф, куда с такой игрой «сталевары» просто обязаны попасть.