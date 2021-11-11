Ротенберг — о разногласиях со Знарком: это происки врагов, мы не обращали на это внимания

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие тренера-консультанта Олега Знарка в национальной команде на Кубке Карьяла по состоянию здоровья.
«Олег Валерьевич провёл собрание со всем тренерским штабом, очень много внимания обратили на большинство, я думаю, что тот вклад, который Олег Валерьевич внёс, положительно скажется на команде. Он постоянно на видеосвязи, общается и с игроками с помощью видеоконференции. Главное — это здоровье, желаем все вместе Олегу Валерьевичу скорейшего выздоровления и надеемся, что в скором времени он опять присоединится к нам.
Мы это (появление Знарка на тренерской скамейке) увидим в ближайшем будущем, а сейчас самое главное — здоровье. Тот вклад, который Олег Валерьевич хочет внести в команду, касается достижения победы. Задача и тренерского штаба, и моя — помочь ребятам выиграть. Роли могут меняться, и, конечно же, сам Олег Валерьевич уже горел желанием быть на лавке, что можно было видеть на тренировках
Мы с Олегом Валерьевичем через многое вместе прошли, отработали многие годы, и даже когда мы официально не были при должностях, постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы не афишировали это публично, но постоянно были на связи, общались, советовались. Бывают разные рабочие моменты, в споре рождается истина, и наша совместная работа является жизненным опытом, который пригодится нам и в будущем.
Это (сообщения про разногласия) происки врагов, мы не обращали на это внимания. Главное — счёт на табло, мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались. У нас очень много игроков, которые хорошо проявили себя в этом сезоне. Например, [Иван] Зинченко, чьё имя не было в прошлом сезоне на слуху, и сейчас он вызван в сборную России, и мы видим его прогресс», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, сегодня, 11 ноября, сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда встретится с Финляндией. Игра стартует в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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