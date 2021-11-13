Александр Овечкин забил 742-й за гол за карьеру в НХЛ и обошёл Бретта Халла

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. За столичный клуб отличился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этого гол стал 742-м в карьере в НХЛ, благодаря чему россиянин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, побив достижение Бретта Халла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).