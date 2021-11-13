«Ови велик, а ты — пустышка». В Америке затравили сына Бретта Халла

Как сейчас можно не болеть за Александра Овечкина? Кажется, весь мир в едином порыве радуется, когда капитан «Вашингтона» забрасывает очередную шайбу и шаг за шагом приближается к великому рекорду Уэйна Гретцки. Ему отдают должное и партнёры, и соперники, и легендарные хоккеисты, которых он обходит.

Две последние шайбы Овечкина продвинули его на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. Он догнал, а затем и обогнал Бретта Халла, у которого уже заранее было заготовлено трогательное поздравление для Великой Восьмёрки.

Новость по теме Халл поздравил Овечкина с тем, что Александру удалось обойти его в списке снайперов НХЛ

«Что вы прикопались? Никто не будет прыгать от радости, когда бьют рекорд его отца»

И всё же в мире нашёлся человек, которому голы Овечкина оказались не по душе. Ещё удивительнее, что этот человек – не кто иной, как сын Бретта Джуд Халл. 741-ю шайбу россиянина Джуд прокомментировал многозначительными эмодзи «👎👎👎». Дерзкого американца, который сам ничего не добился в хоккее, тут же жёстко осадили на родине.

«Какое неспортивное поведение. Твой папа сделал что-то потрясающее, когда установил это достижение. Мало кто в принципе сможет его превзойти, а ты устраиваешь истерику, когда кто-то это делает?»

«Благодаря Ови мы узнали, что у Бретта Халла есть сын».

«А сам ты чего добился в спорте?»

«Грустно оттого, что ты показываешь «👎👎👎» человеку, который во времена твоего отца забил бы в два раза больше, чем сейчас. В то время как твой отец в нынешние времена забил бы в два раза меньше».

Джуду даже пришлось оправдываться: «Полагаю, в России ты не должен поддерживать своего отца и расстраиваться, если его достижение повторяют или перебивают??? Я правильно понимаю? Это же просто «👎», что вы все прикопались? Извините, но я вам гарантирую, что ни один сын знаменитого спортсмена не прыгает от радости, когда кто-то бьёт рекорды его отца.

Я ведь не сказал ни одного плохого слова про Ови. Боже мой! Вы все так оскорбились от парочки эмодзи «👎». Страшно представить, что было бы, если бы я написал что-то реально плохое. Это просто «палец вниз», не надо ничего додумывать. Мой твит – просто шутка. Ладно, я выучил урок. Нельзя использовать этот эмодзи, когда речь идёт о русских спортсменах и их достижениях. Может, хватит уже мне написывать?»

«Смотри и завидуй. Ови велик, а ты — пустышка»

И, в принципе, логика в словах Джуда есть, и можно понять человека, который расстраивается за отца. Но, во-первых, в Интернете надо всегда быть готовым получить по шапке, особенно за непопулярное мнение. А во-вторых, если тебе так не нравится негативная реакция, зачем дальше провоцировать? Кажется, теперь Джуд просто решил всех потроллить. Когда Овечкин забросил 742-ю шайбу и обошёл Бретта, он сначала написал: «Стоит мне сделать это снова? Ладно, просто сделаю», а затем опубликовал новые «👎👎👎👎». Ожидаемо, его снова затравили.

«Джуду нравится пытаться ухватить свои 15 минут славы. Хоккейный мир только узнал, что у Бретта есть сын. Ткачуки доказали, что Кит – настоящая легенда, он-то научил своих детей играть в хоккей».

«Генам Халлов пришёл трагический конец, когда родился Джуд Халл».

«Эй, приятель, не злись ты так. Твой отец был очень хорош, но Ови лучше».

«Мужик, ты вообще не прав. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Бретт Халл знал, что его достижение падёт, и поздравил Овечкина. Повзрослей уже, это всё равно бы когда-нибудь случилось».

«Папе за тебя стыдно».

«Смотри и завидуй. Ови велик, а ты – пустышка».

Джуд ответил фанатам: «Наверное, удалю «твиттер» на ближайшие сутки. Это становится уже просто смешно».

Спокойнее, Джуд, твоего папу больше не будут трогать. Бретт Халл уже в прошлом, у Овечкина впереди новая цель – Яромир Ягр.