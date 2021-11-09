Сын великого Халла завидует Овечкину? Ему не понравилось повторение достижения отца

Но Александр не обращает на это внимания. Россиянин уверенно двигается к своей главной цели.

Сегодняшняя ночь снова оставила российских почитателей таланта Александра Овечкина без сна. Дело в том, что в середине второй 20-минутки победного для «Вашингтона» матча с «Баффало» 36-летнему российскому форварду и капитану «столичных» удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, в результате чего он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Благодаря этому голу Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

Американец Бретт Халл выступал в НХЛ с 1986 года. По количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ он (741) занимал четвёртое место в лиге вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромиром Ягром (766). Сегодня, 9 ноября, Овечкин в блестящем стиле смог повторить это достижение. Уже нет никаких сомнений, что в скором времени Александр и вовсе его побьёт. Далее по списку – Яромир Ягр.

«Видел, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую.

Теперь на очереди Ягр? Давайте не будем забегать вперёд. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», – заявил сам Овечкин.

Того и гляди, Овечкин не только обойдёт Халла, Ягра и Хоу, но и в итоге сможет повторить вечный рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. Конечно, не в этом сезоне, но ведь и завершать карьеру Ови в ближайшее время явно не планирует. Не просто же так он подписывал новый контракт с «Кэпиталз».

«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Саша постепенно приближается к этой отметке. Он очень здорово начал нынешний сезон. К Овечкину всегда приковано большое внимание. Здорово, что человек в таком возрасте идёт в лидерах снайперской и бомбардирской гонок. Уэйн Гретцки – великий игрок. Но вы поймите, сейчас Овечкин играет в то время, когда совсем другой хоккей, совсем другое катание, другие условия. Это очень сильно с его стороны. Повторюсь, безусловно, Уэйн – великий игрок, но Саша – тоже великий игрок. Сейчас ему сложнее зарабатывать эти баллы», – поделился мнением с «Чемпионатом» олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, прекрасно знакомый с Овечкиным.

Увы, но есть не только люди, которые справедливо радуются за Александра и желают ему стать величайшим снайпером в истории лиги (сейчас забрасывать шайбы стало сложнее, плюс наложила свой отпечаток мировая пандемия), но и те, которые попросту завидуют российской суперзвезде.

И, что интересно, это люди из ближайшего окружения некоторых хоккеистов. Так, Джуд Халл, сын Бретта Халла, в явно негативной форме отреагировал на 741-ю шайбу российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который, снова повторимся, сравнялся с его отцом в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

В твиттер-аккаунте он опубликовал сообщение, в котором прикреплено видео заброшенной шайбы Овечкина, сопроводив его эмодзи «👎👎👎».

Реакция Джуда Халла на шайбу Александра Овечкина

«Может, Джуд Халл такой же великий хоккеист, как его отец или хоккейный гений современности Александр Овечкин?» – справедливо спросите вы. Нет, здесь всё намного скромнее.

26-летний молодой человек не смог пробиться выше низших дивизионов студенческой лиги США. После сезона-2017/2018, где Джуд защищал ворота команды колледжа святого Олафа, он завершил игровую карьеру.

Конечно, в современном мире (и уж тем более в условиях прославленной американской демократии) свобода слова всегда на первом месте. Каждый может выражать свои эмоции и высказывать мнение. Уж американцы, любящие учить всех окружающих правилам, нормам и морали, прекрасно об этом знают. Но и уважение к людям никто не отменял. Тем более к таким, как Александр Овечкин. Ведь это человек, который является лицом и гордостью всей нынешней НХЛ. И Халлу-старшему было бы неплохо на пальцах объяснить это своему сыну, ничего в хоккее так и не добившемуся.