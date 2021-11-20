И зачем уезжали? 5 бывших хоккеистов КХЛ, которым уже пора возвращаться из Америки

В октябре хоккейные болельщики по обе стороны Атлантики наблюдали эпопею Виталия Кравцова с «Рейнджерс». Не закрепившись в основной команде, нападающий мог отправится в АХЛ, чем оказался недоволен. Хоккеист в итоге вернулся в аренду в родной «Трактор», посчитав это наилучшим для себя выходом из ситуации.

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Из Америки в течение лета и осени вернулись и другие – Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Артём Анисимов, Никита Гусев. Кому ещё из бывших хоккеистов КХЛ, уехавших в Америку этим летом, уже пора возвращаться в родные пенаты?

Дмитрий Яшкин («Аризона»)

Статистика: 12 игр, 0+1

Яшкин смог стать одним из сильнейших игроков КХЛ, но мысли о Северной Америке нападающего, очевидно, не покидали никогда. В итоге русский чех подписал годичное соглашение с «Аризоной». Клуб находится на самом дне турнирной таблицы и определённо нуждается в усилении. Подписывая контракт с лучшим снайпером КХЛ, руководство «Аризоны» явно рассчитывало получить если не одного из лидеров команды, то крепкого игрока топ-9 как минимум. Вот только за 12 игр в составе «Койотов» Дмитрий никак себя не проявил, зато заработал показатель полезности «минус 6».

Можно было бы свалить всё на адаптацию, сказать, что хоккеисту требуется ещё немного времен, чтобы прийти в себя. Но времени больше нет. В матче с «Нэшвиллом» Яшкин получил серьёзную травму и, скорее всего, пропустит остаток сезона. «Аризона» вряд ли станет продлевать с нападающим контракт, а значит, есть большая вероятность на возвращение Дмитрия Яшкина в Россию.

Максим Мамин («Флорида»)

Статистика: 4 игры, 1+0

Экс-форвард «ЦСКА» во второй раз пытается покорить Америку. В июле он подписал контракт с «Флоридой», за которую уже выступал пару лет назад. В начале тренировочного лагеря игрок получил повреждение и пропустил первую половину кэмпа, после чего был отправлен в АХЛ для набора физической формы. В итоге большую часть времени звезда московских армейцев провёл сначала в «Спрингфилде», а затем в запасе. За всё время регулярки Мамин сыграл меньше 10 игр и забросил 1 шайбу.

Да, нападающий выглядит гораздо лучше, чем во время своей первой попытки пробиться в НХЛ. Но многие эксперты считают, что игроку не стоило менять первое звено ЦСКА на призрачный шанс закрепиться в основе команды НХЛ, откуда в любой момент его могут отправить в фарм-клуб. Так, может, пришла пора вернуться в ряды армейцев и продолжить радовать болельщиков своей игрой?

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Герман Рубцов («Филадельфия»)

Статистика в АХЛ: 14 игр, 2+2

В 2016 году «Филадельфия Флайерз» выбрала Рубцова в 1-м раунде драфта, после чего воспитанник «Витязя» отправился покорять США. Но не задалось. Поиграв в юниорской лиге Квебека, подписал контракт с «лётчиками», но в состав не попал и поехал в АХЛ. Предыдущий сезон провёл в аренде в «Сочи». И провёл он его, мягко говоря, слабо, набрав всего 11 очков в 46 матчах регулярки. Статистика – вещь упрямая, но на неё можно закрыть глаза, если хоккеист по полной отрабатывает на льду. Герман же выдающейся игрой не отличался, а скорее, просто «отбывал номер», лишь изредка напоминая о себе. От этого его мысль об отъезде в НХЛ выглядит ещё более странной. Контракт с «Флайерз» истёк, а на новый он просто не наработал.

Тем не менее «Филадельфия» дала ещё один шанс своему первораунднику и подписала хоккеиста на один сезон. Но доверия нападающий не оправдал, даже играя в фарм-клубе, и в итоге попал на драфт отказов. Наиболее логичным выходом из ситуации будет вернуться в КХЛ и завоёвывать доверие тренеров на родине.

Анатолий Голышев («Айлендерс»)

Статистика в АХЛ: 12 игр, 5+2

Голышев очень неплохо провёл предсезонку, играя в звене с лидерами «Айлендерс» и забросив 3 шайбы в 4 матчах. Однако это не спасло его от поездки в фарм-клуб. Интересно, что и там он показывает себя более чем достойно. Вот только вызов в основную команду в ближайшей перспективе так и не маячит на горизонте. Места в ростере попросту нет, все звенья в команде укомплектованы. Не лучше ли в таком случае вернуться в КХЛ, а не толкаться в АХЛ, ожидая травмы кого-то из топ-9 «островитян»?

Фото: Gregory Fisher/Getty Images

Владислав Провольнев («Аризона»)

Статистика в АХЛ: 8 игр, 0+0, «-8»

Почему Провольнев так внезапно сорвался в НХЛ, мало кто понял. Но все, включая Андрея Разина, пожелали ему удачи и закрепиться в составе. Хоккеист неплохо смотрелся в тренировочном лагере и во время выставочных матчей, но в стартовый состав не попал. В итоге оказался в «Тусоне», где игра у него совсем не идёт. При показателе полезности «минус 8» и «баранкой» в графе «набранные очки» в НХЛ не поднимают, даже если речь идёт об «Аризоне». В это самое время «Северсталь» показывает свой лучший хоккей и вполне может побороться за место в плей-офф. Кажется, защитнику пора задуматься о возвращении в Череповец, тем более что перспективы заиграть в НХЛ у него туманные.