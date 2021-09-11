Под откос. Российские хоккеисты, выбранные в первых раундах драфта НХЛ, загубившие талант

На днях небезысвестный российский нападающий Никита Щербак обзавёлся новым клубом. Некогда один из самых перспективных отечественных форвардов переехал в Словакию, где теперь будет играть за клуб «Банска-Бистрица». Очередное падение в карьере 25-летнего уроженца Москвы.

Никита не оправдал возложенных на него ожиданий. После мощного сезона в клубе Западной хоккейной лиги «Саскатун Блэйдз», в котором он набрал 78 очков в 65 матчах, о Щербаке всерьёз заговорили в Северной Америке как об отличном снайпере, умеющем и любящем забивать голы, а также как о трудолюбивом игроке, не брезгующим отработать в обороне.

Во многом именно тот год позволил ему быть выбранным под 26-м номером на драфте-2014. «Монреаль» забрал Щербака сразу после того как «Бостон» взял Давида Пастрняка.

Шесть лет попыток закрепиться в НХЛ, которые включили в себя смену клуба, не закончились для Никиты ничем хорошим. Всего 37 матчей в элите, за которыми последовало возвращение на родину, тоже неудачное. Скомканный сезон-2019/2020, однако, никак не сказался на амбициях Щербака вернуться в Северную Америку, и перед началом предыдущей регулярки он подписал годичный контракт с фарм-клубом «Далласа» — «Техасом».

5 голов и 10 передач в 27 играх – и вот Щербак снова находился без клуба до тех пор пока на него не вышел с предложением словацкий клуб.

Пример Никиты – не единственный, когда выбранный в первом раунде драфта россиянин переживал стремительное падение карьеры. К сожалению, за последние годы набралось ещё несколько таких случаев.

Никита Филатов

Тёзка Щербака к моменту драфта-2008, на котором под шестым номером его выбрал «Коламбус», успел стать чемпионом мира среди юниоров в 2007 году и серебряным призёром в 2008-м. «Мундиры» брали Филатова с большими надеждами, и по его первому сезону в Северной Америке казалось, что эти надежды могут быть оправданы. 32 очка в 39 матчах за «Сиракьюз» — фарм «Блю Джекетс» — и четыре гола в восьми матчах в НХЛ, включая хет-трик в ворота «Миннесоты».

Однако затем карьера Никиты сначала стала зигзагообразной, а потом и вовсе пошла по наклонной. За следующие два года Никита вернётся в Россию, проведёт неплохой отрезок в ЦСКА, после чего ещё раз отправится в США, сменит «Коламбус» на «Оттаву», чтобы затем насовсем покинуть НХЛ.

Филатов сменит ещё девять клубов КХЛ, прежде чем закончит карьеру в 30-летнем возрасте. Сегодня он является хоккейным агентом.

Евгений Свечников

Первый раунд драфта 2015 года был очень урожайным. Макдэвид, Айкел, Марнер, Проворов, Рантанен, Барзал, Коннор, Шабо. В этой компании оказался и Свечников-старший, ушедший под 19-м номером в «Детройт».

Евгений показывал высочайший уровень в Главной юниорской лиге Квебека и дебютном сезоне в АХЛ, а вот перенести успехи в НХЛ у него не получилось. Виной этому во многом послужили травмы, которые следовали за Свечниковым на протяжении нескольких лет, но даже после того как он от них избавился, ему всё равно не удалось закрепиться в основе «Ред Уингз». Хотя предыдущий сезон был самым успешным для Евгения в НХЛ – восемь очков в 21 матче. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить руководство «Детройта», которое не стало делать форварду квалификационное предложение.

Свечникову-старшему стоит отдать должное – он всё ещё не потерял надежду заиграть на высшем уровне и подписал однолетний контракт с фарм-клубом «Виннипега». Хочется верить, что Евгений всё же сможет пробиться в НХЛ.

Иван Вишневский

Иван оценивался скаутами как один из сильнейших атакующих защитников драфта-2006, и уступал он в этом разве что Эрику Джонсону, ушедшему в «Сент-Луис» под первым номером. Вишневскому же пришлось ждать почти до конца первого раунда, пока под 27-м номером его не выбрал «Даллас».

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Россиянин, к тому моменту отыгравший год в Лиге Квебека, провёл там ещё два сезона, прежде чем дебютировать в НХЛ. 166 очков в 197 матчах – отличный результат для защитника, и с этим багажом Иван ехал покорять НХЛ. Однако сделать этого не получилось – защитник провёл всего пять матчей в составе «Старз», за которыми последовали обмены сначала в «Атланту», затем в «Чикаго», но там он играл лишь в фарм-клубах и в 2010 году даже стал участником матча всех звёзд АХЛ.

В 2011 году Вишневский вернулся в Россию, но за прошедшие годы на по-настоящему высокий уровень так и не вышел. Сменив шесть клубов КХЛ, в середине февраля Иван уехал в Словакию и после небольшого отрезка в «Попраде» завершил карьеру, войдя в тренерский штаб клуба «Динамо-Алтай» из родного Барнаула.

Наиль Якупов

Один из самых ярких примеров игроков, карьера которых пошла совсем не по плану. Два отличных сезона в канадской «Сарнии» сделали из Якупова фаворита драфта-2012, и «Эдмонтон», который получил право третий год подряд выбирать первым, без колебаний забрал Наиля.

Дебют россиянина отложился из-за локаута в НХЛ, но в итоге сезон-2012/2013 вышел для него удачным – первое появление во взрослом хоккее в «Нефтехимике», во время которого у Якупова появилась возможность немного окрепнуть, предварило самую успешную его регулярку в Северной Америке – 31 очко в 48 матчах, «всего» «-4» и статус лучшего бомбардира и снайпера среди новичков лиги.

Лишь один сезон Наиль проведёт результативнее – 33 очка в чемпионате-2014/2015, но то была полноценная регулярка, да и «минусов» нападающий нахватал ещё больше – аж 35.

После ещё одного года в «Ойлерз» последовали переходы в «Сент-Луис», «Колорадо», а затем и возвращение в Россию, а конкретно в петербургский СКА. Там Якупов тоже начинал довольно-таки неплохо, но настоящим лидером не стал и вновь отправился скитаться по клубам.

Сейчас у Наиля есть ещё один шанс перезапустить карьеру – Боб Хартли, кажется доверяет форварду и готов предоставить ему возможность стать лидером в «Авангарде». Насколько у Якупова это получится – пока большой вопрос.

Николай Жердев

Карьеру Николая едва ли можно назвать провальной – всё-таки он успел пошуметь в НХЛ и дважды стал чемпионом мира. Но сложный характер не позволил Жердеву и наполовину раскрыть огромный потенциал, который у уроженца Киева действительно был запредельным.

Выходки четвёртого номера драфта-2003 в «Коламбусе» терпели несколько лет, и спустя годы сложных отношений обменяли его в «Рейнджерс», откуда после одного сезона Николай в предпоследний раз покинул НХЛ.

Четыре года с 2009 по 2013, включившие в себя два золота ЧМ, последнюю попытку закрепиться в НХЛ, окончательное возвращение в Россию и лидерство в подмосковном «Атланте», стали последними для Жердева, в которых были поводы поговорить о его игровом мастерстве. После этого клубы Николая (и не только хоккейные) менялись с регулярной частотой, и впоследствии он так нигде и не задержался.

Сегодня 36-летний Жердев, прошедший курс реабилитации, выступает в составе словацкой команды «Братислава Кэпиталз» и всё ещё надеется вернуться в КХЛ.

Александр Бурмистров

У Александра, как и у Жердева, есть золото чемпионата мира, но к победе россиян в Минске он имеет не самое прямое отношение. Хотя когда-то казалось, что перспективы у этого игрока достаточно большие. Шутка ли, на драфте 2010 года Бурмистрова выбрали выше всех остальных семи россиян, включая Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова, да ещё и под восьмым номером.

В «Атланте», через год после той ярмарки ставшей «Виннипегом», Александр за три сезона не смог в полной мере проявить себя, рассорился с главным тренером Клодом Ноэлем и уехал в КХЛ, об особой «любви» к которой он успел рассказать во время первого захода в НХЛ: «Я ненавижу КХЛ. Я терпеть не могу эту организацию. Она для стариков. Не хочу иметь ничего общего с этой лигой, и чем дольше, тем лучше».

Затем последовали два относительно неплохих года в «Ак Барсе», конфликт с Зинэтулой Билялетдиновым, возвращение в «Виннипег», конфликт с Полом Морисом, драфт отказов, переходы в «Аризону» и «Ванкувер» в течение полугода, конфликт с Трэвисом Грином… Как можно понять, игроком Бурмистров всегда был достаточно конфликтным.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Поэтому его итоговое возвращение в Россию и завершение карьеры в НХЛ в 26 лет едва ли удивило. Впору лишь посочувствовать человеку, который в силу своего непростого характера не сумел стать настоящей звездой, и к 29 годам из подающего надежды игрока превратился в среднего хоккеиста.

Герман Рубцов

Ситуация российской сборной с центральными нападающими перед Олимпиадой могла бы быть чуть более позитивной, если бы свой потенциал раскрыл Герман Рубцов. 23-летний форвард рассматривался как один из главных талантов 1998 года рождения, но выбор под 22-м номером на драфте-2016 пока является главным достижением Германа в карьере.

Ранний отъезд в Северную Америку не способствовал прогрессу Рубцова – всего четыре матча за «Филадельфию», в которых он не отметился результативными действиями, повлекли за собой возвращение в Россию. Но и здесь у нападающего пока не получается – 11 очков в 46 играх за «Сочи» и обратный обмен в СКА, после которого о Германе вообще ничего не слышно.