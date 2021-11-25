Крутой камбэк в КХЛ! «Металлург» вытащил матч с 0:4 и вырвал победу

«Металлург» во второй раз в своей истории победил, уступая 0:4. А ведь казалось, что отчётный матч с минским «Динамо» уже не спасти. Но правильно в своём флеш-интервью заметил главный тренер уральцев Илья Воробьёв, напомнивший своим хоккеистам о том, что накануне со счёта 1:5 отыгрался «Трактор». Коллектив услышал своего тренера, и в третьем периоде болельщики увидели совсем другой «Металлург».
Начиналось же всё для хозяев печально. Суворов и Демков в первом периоде, а Альмквист и Граовац во втором зажгли на табло сенсационные 0:4. После третьего гола минчан в тренерском штабе «Магнитки» приняли решение заменить Олкинуору и Кошечкина. В результате это сказалось положительно: Василий пропустил лишь единожды, а позднее просто роскошно сыграл на буллитах.
Главные же события в матче развивались в третьей двадцатиминутке. Отлично себя проявили североамериканские легионеры «Металлурга» — по голу в активе Лайпсика и Майе. Отличился и Кошелев, а уже в формате «шесть на пять» перевести игру в овертайм помог Денис Зернов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Икс».
Одно очко уральцы уже заработали, но после таких крутых камбэков всегда хочется большего. Овертайм команды провели достаточно аккуратно, а в серии буллитов Кошечкин оказался сильнее своего оппонента Рыбара.
Показательно то, что «Динамо» проиграло четыре из пяти последних матчей по буллитам. Значит, что-то в механизме Крэйга Вудкрофта сбилось, но канадец не хочет этого признавать и вносить коррективы.
В том числе из-за упорства канадского специалиста «Динамо» на ровном месте проигрывает и теряет очки. В свою очередь, Илья Воробьёв в очередной раз показал себя гибким, опытным и сильным тренером, способным в любой нужный момент найти для коллектива нужные слова и взбодрить хоккеистов.
«Два периода Минск здорово играл, наказывал нас за ошибки. Хороший гол они забили в большинстве. В третьем периоде нам отступать было некуда. В раздевалке привёл пример «Трактора», который отбился с 1:5 накануне в игре с московским «Динамо». Сказал ребятам: вы можете это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали. Почему начинал Олкинуора? У нас вратари играют в соответствии с определённым планом, по очереди. Зернову не хватало такого гола – трудового? Думаю, ему надо было такой гол забить. Но и вся команда, мы были нацелены на ворота, но нас туда не пускали. Такой гол надо было забить, скажу так», — сказал после игры Воробьёв.
Возвращаясь ко вчерашнему матчу «Трактора», отметим, что челябинцы, несмотря на отыгрыш со счёта 1:5, выиграть всё равно не смогли, уступив в овертайме. «Магнитка» с 53 очками продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Причём не только в Восточной конференции, но и в общей турнирной таблице. Кроме того, у команды из Магнитогорска есть запас в две игры над «Трактором», который занимает вторую строчку с 51 очком.
- 25 ноября 2021
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04
-
16:44
-
16:36
-
16:17
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:27
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:03