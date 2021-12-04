Нужно ли России трансферное соглашение с НХЛ? Оно может добить наш клубный хоккей

Кому мешает действующий меморандум?

Выступление генменеджера «Авангарда» Алексея Волкова спровоцировало очередную волну ажиотажа вокруг трансферного соглашения между Россией и НХЛ. Ограничится ли этот вопрос только разговорами? Потому что движение в сторону «монетизации» окончательно добьёт наш клубный хоккей.

У чемпионата России и так огромные проблемы – со звёздами, с качеством хоккея. По данным «Матч ТВ», в сезоне-2020/2021 интерес к КХЛ был в полтора раза ниже, чем у Евротура или у хоккейного ЧМ. Эти цифры выглядят катастрофически – если учесть, что «Матч ТВ» не показывал встречи с участием сборной России. А рейтинги клубного чемпионата брались по высшей планке – полуфиналы и финалы Кубка Гагарина. То есть игры Швейцария – Чехия и Германия – Казахстан российскому зрителю интереснее, чем серии кубковые «Ак Барс» — «Авангард» и ЦСКА – СКА. При этом рейтинги регулярки намного ниже, чем у плей-офф.

А если ещё и подписать трансферное соглашение с НХЛ. Чемпионат России потеряет всех качественных игроков, которые в нём ещё остались. Под лозунгом «монетизации» их выгребут из нашего клубного хоккея за полтора-два года. И мы будем смотреть снизу вверх уже не только на НХЛ, но и на лиги Швейцарии и Финляндии. Такое решение может стать настоящей диверсией против того, что у нас есть сейчас.

И достойных денег Россия от распродажи не получит. Даже лоббисты нового трансферного соглашения признают, что никаких миллионов Северная Америка за отъезд лучших игроков платить не будет. В крайнем случае станут отдавать по $ 200 тыс., как шведам. Но даже на содержание систем детского и молодёжного хоккея у нас – с учётом всех расстояний, климата и т.д. – тратится намного больше. А потом, посмотрите, чем обернулось для хоккейной Швеции превращение в кадровый придаток НХЛ. Чемпионат, из которого пачками вывозят всех лучших, неконкурентоспособен на международном уровне. На Олимпиаде-2018, где не было энхаэловцев, «Тре Крунур» вылетела в четвертьфинале. На весеннем чемпионате мира шведы даже не смогли попасть в плей-офф.

Сейчас у нашего клубного хоккея есть хотя бы меморандум о безусловном взаимном уважении контрактов между КХЛ и НХЛ. Именно он является последним фактором устойчивости российского чемпионата, полноценности и потенциала развития лиги.

Фото: photo.khl.ru

Возврат в дремучие 90-е

Чтобы выбраться из ямы 90-х и вернуть себе нормальный статус, Россия потратила много лет и ещё больше денег. Трансферное соглашение, не к ночи будь помянуто, обнулит все эти управленческие усилия. Обнулит все многомиллиардные вложения, которые до поры до времени обеспечивали высокий уровень нашего клубного чемпионата.

Легко спрогнозировать тот бардак, который начнётся в случае начала «монетизации» и возможностей в любой момент продать в Америку игроков с действующими контрактами.

Первое. Менеджеры клубов, проваливших конкретный хоккейный сезон, начнут страховаться в глазах владельцев и спонсоров мифическими «заработками на трансферах». Целые команды начнут распродаваться ещё до Нового года, доигрывая сезон неопытными дублёрами и постоянными 1:12 в протоколах итогового счёта матчей.

Второе. Менеджеры и тренеры, которым грозит неизбежное увольнение, будут устраивать махинации с компенсациями. Распродавая ликвидных игроков с помощью финансово нечистоплотных схем, обогащающих не клубную кассу, а личные карманы.

Третье. По ходу сезона всегда происходят конфликты тренера как с молодыми талантами, так и с главными звёздами. Иногда такие противостояния заходят слишком далеко. Но институт громких обменов в России до сих пор неразвит: клубные менеджеры так увлечены войнами между собой, что делают всё, лишь бы не усилить конкурента. И тогда единственной перспективой для спортсменов останется отъезд. При нынешнем жёстком меморандуме он невозможен, и по ходу конфликтов все стороны вынуждены искать компромисс. А если запрет на побеги с действующим контрактом будет снят?

Четвёртое. Агенты окончательно захватят власть над российским хоккеем. Конфликты и поводы для отъезда будут провоцироваться искусственно. У менеджеров и тренеров исчезнет любая возможность жёстко спрашивать с игроков за самоотдачу, дисциплину, отношение к работе. Сдувать пылинки придется со всех категорий спортсменов. Иначе они включат инструмент шантажа, угрожая немедленным отъездом за океан. Стоит ли говорить о том, что у хоккеистов исчезнут стимулы для развития, прогресса и работы над собственным мастерством? В тепличных условиях привилегированная каста игроков просто начнёт деградировать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто заговорил о «монетизации»? Клуб, который этим летом потерял наибольшее количество звёзд. Но нам совсем не хочется критиковать «Авангард». Просто другим командам – в том числе командам с приставкой «топ» — компенсации за отъезд игроков в НХЛ просто не нужны. Посмотрите. Из «Локомотива» летом не уехал никто. В «Ак Барсе», где доверяют молодёжи и дают ей все шансы для развития, те же Воронков с Коваленко об НХЛ даже не думают. Из «Магнитки» тоже никто не бежит. Наконец, показателен и пример Кравцова. Он попытался пробиться в «Рейнджерс», но в конце концов с удовольствием вернулся в родной «Трактор». Потому что ему по душе условия, которые созданы в Челябинске. Потому что у него нет отторжения от перспектив работы со своим клубом – того отторжения, которые есть у представителей других команд.

Очевидно, что проблема отъезда не лежит в плоскости компенсаций. Это проблема организации хоккейного процесса внутри определённых конкретных клубов. Например, Тарасов покинул Уфу из-за того, что финский тренер стоит на позициях абсолютного доверия к финскому вратарю, не даёт играть местным кадрам. Голышев уехал из Екатеринбурга потому, что клуб затянул с решением об увольнении другого неоднозначного канадского тренера.

Зарабатывать на том, что хоккеисты уезжают за океан, можно и в нынешних реалиях. Вспомните, как Плотников выкупал свой контракт у «Локомотива». Тут, кстати, клубы могут заработать гораздо больше, чем гипотетические $ 200 тыс. Надо просто подписывать со своими звёздами длинные соглашения. Почему-то в НХЛ менеджеры умеют продавливать хоккеистов на контракты длиной в 5, 8 или даже 13 лет. А их коллеги из КХЛ на это неспособны. Хотя это была бы реальная гарантия если не отъезда вообще, то от бесплатного отъезда точно. И не нужны никакие кабальные трансферные соглашения.