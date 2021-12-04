«Салават» провалил очередной матч. Лямся — в отставку, а легионеров выставить на мороз?

«Салават Юлаев» смог прервать затянувшуюся до четырёх матчей серию поражений, обыграв «Адмирал», но то была команда, которая занимает последнее место в таблице, с большим трудом набирает очки и только что пережила смену главного тренера. Сегодня в Уфу пожаловал соперник гораздо более серьёзный – московское «Динамо» является одним из лидеров Западной конференции, да и всей лиги, находится в великолепной форме и показывает эффективный и мощный хоккей.

Это был трудный и важный тест для «Салавата Юлаева», который сейчас не критикует, пожалуй, только ленивый, и он его с треском провалил. Уфа, естественно, начала матч активно, старалась атаковать, но найти прорехи в крепкой обороне бело-голубых было не так и просто. Моменты всё равно возникали – Кулёмин после поперечной передачи Тихонова промахнулся по пустым воротам, Хартикайнен в похожей ситуации не попал по скачущей шайбе, Маннинен заряжал из слота, но попал в блок.

«Динамо» не рвалось вперёд, поджидая ошибки соперника. Ближе к концу периода у гостей получилось провести первую хорошую затяжную атаку. Она началась с подправления Шипачёва, когда шайба перескочила ворота, и закончилась шедевром Сергеева. Защитник легко ушёл от Хартикайнена, который даже не пытался ему помешать, продвинулся вперёд, сместился в центр и нанёс бросок из-под защитника.

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«Салават» попал в не самую простую ситуацию, но 0:1 всё-таки не катастрофа. Однако через две минуты Юха Метсола вынимал из своих ворот вторую шайбу. После невинного наброса Антона Белова шайба срикошетила от Картаева и полетела в «домик» вратарю.

Во втором периоде «Салават» продолжил стремительное падение вниз. И снова гол на ровном месте – Ведин с пятачка отдал короткий пас Галиеву, который в падении, с Манниненом на плечах завёл шайбу в пустой угол. Очередной «минус» в копилку первого звена уфимцев, от которого зависит игра всей команды. Когда у них не идёт (а это длится уже довольно давно) – об успехах можно только мечтать.

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Метсолу сменил Шарыченков, но «Салават» уже рассыпался окончательно, и даже такая встряска ему не помогла. Через несколько минут Галиев оформил дубль, ударная тройка «Салавата» оставила его совершенно одного в левом круге вбрасывания, и ему оставалось только замкнуть шикарную передачу Шипачёва.

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Теперь это точно катастрофа – «Салават» находится в глубокой яме, со дна которой не видно ни одного проблеска белого света. Томи Лямся уже совсем не контролирует ситуацию и неспособен расшевелить команду и заставить её играть без прокатов. Не пора ли, как сказал Игорь Григоренко, отправить его в отставку? Легионерское звено, которое тащило команду не один год, в этом году проваливается по всем фронтам. Их сегодняшние «минусы» получены даже без попыток сопротивления. Реально старается только звено Кадейкина, но, когда вся команда играет спустя рукава, что они могут сделать?

Метсола в сегодняшних шайбах не виноват – его отправка на скамейку ничего не изменила. Лучше бы посадили легионеров, которые, даже беря во внимание прошлые заслуги, сейчас тянут «Салават» вниз. А где руководство «Салавата», где хоть какие-то попытки изменить ситуацию? Оно молчит, а пора уже признать, что подготовка к сезону и трансферная политика провалены.