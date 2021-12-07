«Невозможно было поверить!» Три удаления за выброс шайбы в концовке решающего матча НХЛ

В шестом матче плей-офф 2016 года игроки «Питтсбурга» в недоумении переглядывались. «Вашингтон» совершил камбэк, но это его не спасло.

Соперничество «Питтсбурга» и «Вашингтона» уже давно стало классикой, особенно в эпоху Александра Овечкина и Сидни Кросби. Более того, за последние 13 лет команды встречались в плей-офф четыре раза – всё во втором раунде – и каждый раз победитель этой серии в итоге добирался до Кубка Стэнли.

Каждый раз это битва не на жизнь, а на смерть, но в 2016 году эта битва преподнесла такой лихо закрученный сюжет, что никто не мог поверить своим глазам, что происходит на льду. Итак, шестой матч, «Питтсбург» может выйти в финал Востока, «Кэпиталз» надеются продлить серию.

Всё складывается для «пингвинов» идеальным образом. Зажигательная тройка HBK, которая весь плей-офф была джокером «Питтсбурга», открывает счёт. Забавно, что это звено собралось довольно случайно благодаря травме Малкина в концовке регулярки. Евгений выздоровел, но новое третье звено выглядело настолько здорово, что осталось в неизменном виде.

Итак, Кессел открывает счёт своим лазерным броском. Во втором периоде бывший «пингвин» Брукс Орпик, только вернувшийся после трёхматчевой дисквалификации, хватает двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Кессел и Хагелин забивают в большинстве с разницей в полминуты. Для «Вашингтона» начинает пахнуть катастрофой.

Но Ти Джей Оши дарит «столичным» надежду, отквитав одну шайбу под занавес периода, в середине третьего Джастин Уильямс делает счёт 2:3, и тут на льду начинает твориться необъяснимое.

На 51-й минуте Крис Куниц выкидывает шайбу за стекло – обидное удаление, но таким в хоккее никого не удивишь. «Питтсбург» уверенно отбивается первую минуту, блокирует броски Овечкина, и тут Ник Бонино в воздухе махнул по шайбе – и она тоже улетает через стекло. Бонино в штрафбоксе не мог сдержать эмоций и кидался бутылкой с водой. Это же надо так – два удаления за задержку игры на ровном месте, в критически важный момент не только матча, но и всей серии! «Никогда ещё в хоккее я не чувствовал себя так паршиво, как в тот момент, когда выбросил шайбу за пределы площадки», — говорил Бонино.

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«Питтсбург» остаётся втроём против пятерых, Майк Салливан на скамейке разводит руками – такое нарочно не придумаешь. Барри Тротц со своей скамейки берёт тайм-аут, чтобы дать передохнуть ведущей спецбригаде большинства.

«Питтсбург» героически обороняется втроём, секунды меньшинства неумолимо тают, вот уже со скамейки штрафников выходит Куниц… И тут Иэн Коул выкидывает шайбу за пределы площадки. Снова? Рефери собираются на совещание, потому что никто толком поначалу не понял, куда именно улетела шайба. В итоге Коулу выносят вердикт – две минуты. Три удаления за выброс шайбы подряд. В течение двух минут. «Сложно объяснить такое», — вспоминал позже защитник Тревор Дейли.

«Не думаю, что я когда-нибудь видел столько удалений за выброс шайбы за такой короткий промежуток времени. И это были не удаления от лени, нам просто совершенно не везло. Я отлично видел момент с третьим удалением, шайба пролетела буквально на сантиметр выше стекла. Думаю, это всё из-за адреналина», — говорил вратарь Мэтт Мюррей.

«Это была, пожалуй, самая безумная цепочка событий, которую вы когда-либо увидите в НХЛ», — писал CBS Sports.

Такими невероятными подарками не раскидываются. Раз у Ови не шёл бросок, он с Карлсоном поменялся местами и сделал передачу на защитника, а тот прошил Мюррея и сравнял счёт. Впервые в НХЛ с 2013 года команда не смогла удержать победный счёт, ведя в три шайбы в решающем матче серии. «Вашингтон» реализовал «пять на три» и имел ещё полторы минуты в обычном большинстве, но больше не забил.

«Все на скамейке не могли в это поверить. В это было невозможно поверить! Ребята смотрели друг на друга с видом: «Вы прикалываетесь?» Мы даже не знали, что делать. Нам повезло выбраться из этой передряги, пропустив всего одну шайбу», — вспоминал Мэтт Каллен.

В плей-офф, да ещё и в концовках решающих матчей судьи на многое смотрят сквозь пальцы и нарушения практически не свистят. Если, конечно, это не автоматический штраф, как за выброс шайбы. «Питтсбург» получил три удаления подряд, и казалось, что на этом их парад в штрафбокс закончится. Если, конечно, не случится ещё одного выброса шайбы или чего-то совсем уж глупого.

И да – случилось. Летанг приложил Оши у борта, когда шайбы даже близко не было рядом, чистейшие две минуты. «Питтсбург» побалансировал на краю, чуть не упав в пропасть, но дожил до овертайма, а уже там «съел» «Вашингтон» с потрохами. Всё могло заканчиваться на третьей минуте первого овертайма, но Джей Бигл ухитрился вытащить шайбу с ленточки пустых ворот. Ну а через пару минут Ник Бонино добил шайбу после броска Хагелина.

«Это был один из самых сумасшедших матчей на моей памяти. Возможно, эта победа не была бы такой сладкой, если бы не упустили преимущество в три шайбы, чтобы выиграть в овертайме», — говорил Бонино.

После того как позади остался грозный «Вашингтон», «Питтсбургу» уже всё было нипочём. Даже когда они проигрывали 2-3 в финале Востока с «Тампой». И уж тем более, когда в финале играли с «Сан-Хосе».