Россия играла с Канадой по конспектам НХЛ. Что из этого получилось?

Несмотря на ежегодные мантры о том, что Евротур «выше уровня КХЛ», обычно смотреть это очень трудно — если нет служебной необходимости, то и не хочется. За редчайшими исключениями типа ларионовской молодёжки в прошлом году смотреть там не на что, соперники возят и не лучших игроков, и не перспективных, а каких-то непонятных середняков под 30 лет. Искры в этих играх нет, а антураж — примерно как на последней «Карьяле» с затянутым дымкой льдом.

Вчерашний матч с Канадой на этом фоне приятно удивил. Это был хороший хоккей — живой, бодрый и весёлый, сборные с самого начала показали, что их не просто так выдернули посреди сезона играть турнир без задач. С учётом шествия «омикрона» по НХЛ, новости о котором прилетали прямо посреди матча, шансы каждого конкретного Семёнова и О'Делла стать реальными кандидатами в Пекин только росли. И сборная России на этом празднике жизни не пыталась «залезть в домик».

Тренерской философии Алексея Жамнова, будем честными, не знает никто из нас, кроме разве что окружения главного тренера сборной и его команды. Даже во время работы в «Спартаке», когда он перемещался на скамейку, главным формально был Игорь Уланов. В штабе у Жамнова — тоже самые разные люди, набранные как будто в результате компромисса главных хоккейных сил страны. Главный тренер позавчера возмутил всю прессу (и нас тоже) тем, что ответил на вопрос о стиле следующее: «Будем играть в атаку». Как оказалось — не обманул.

Фото: РИА Новости

Очень сложно сравнивать эту сборную Канады с любой её предшественницей с главных турниров — даже с «отверженными» образца майского ЧМ. Всё-таки любая европейская сборная Канады сталкивается с несколькими неизбежными минусами при формировании: это будет весьма возрастная команда, там будет не очень сильная оборона, потому что в Европу едут почти всегда «полузащитники», а вратарей приходится просто брать тех, кто есть. Но и против такой Канады Россия не боялась атаковать, прессинговать, создавать трафик и лезть на пятак. Счёт по xG показателен и приятен — 5 — 3,2 в пользу России.

Есть миф, который настолько укоренился, что его пихают в трансляции даже комментаторы — якобы канадцы вообще всегда идут давить в первые минуты. Возможно, настолько укоренился в головах Ванкувер — но в последних матчах на ЧМ никаких «горилл из клетки» не было (даже пражские 1:6 стартовали с немного выжидательной игры). Вчера канадцы, конечно, прессинговали нашу сборную, наседали на защитников — но делали это по ходу всей игры, и первые минуты не были особенными.

Эта команда ожидаемо проиграла точку (42% на вбрасываниях), но смогла нивелировать это. Вообще предолимпийская паника, что из-за плохой игры на точке весь турнир пропадет, выглядела странно. Финны, например, проиграли «точку» во всех матчах победного плей-офф ЧМ-2019, а лучшая команда НХЛ по проценту выигранных вбрасываний пока не попадает в плей-офф («Даллас»).

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Да, из-за отданного вбрасывания приходится тратить больше сил на возврат шайбы — но вчера форварды России моментально кидались на оппонентов после проигранных единоборств и несколько раз выгрызали себе шайбу обратно. В результате канадское преимущество на точке не удалось перевести в преимущество по броскам (а эти два показателя часто коррелируют).

Что по конкретным игрокам? Очень удачным получилось первое звено сборной — Марченко — Шипачёв — Чибисов. Про центра этой тройки вы и так знаете. Чибисов — один из немногих наших игроков, кому игра в АХЛ пошла на пользу, она сделала из ролевого игрока весьма сносного силового форварда. Марченко по своему потенциалу и уровню должен был уже играть в СКА очень много, но подводные течения питерской системы не дают ему это сделать.

InStat насчитал у сборной России 26 моментов за игру — первая тройка создала 10 из них. Марченко был самым активным в плане созидания (5), вообще не стеснялся накручивать соперников и креативил как мог. Чибисов оказался идеальным ролевиком для пахоты при креативной связке — и эта тройка во время игры перебросала Канаду в 2,5 раза (19-8). Пусть даже гол Шипачёва стал результатом чудовищной ошибки канадского кипера — но ошибка эта возникла после коллективной работы звена.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересной получилась ярославская тройка Каюмов — Анисимов — Коршков. В последних матчах «Локомотива» вместо Коршкова третьим выходил Буше, а Егор выходил в сочетании, привычном нам ещё с 2016-го. Замена американца в этом звене сразу сделала его более силовым — все в тройке могут отобороняться, но один только бросок Каюмова уже не делает его чисто чекерским. И Каюмов, и Коршков были в числе самых активных в борьбе форвардов сборной — правда, выиграли лишь треть единоборств.

На фоне первого и четвёртого звеньев так называемая «миддл-сикс» как раз-таки растворилась. Больше всего времени на льду провела тройка Толчинский — Карнаухов — Григоренко, бывший форвард «Коламбуса» лидировал в сборной по количеству созданных моментов, но цельной тройкой это пока не выглядело. Звено Кадейкина, где вместо Вовченко иногда выходил Семёнов, больше сдерживало атаки канадцев.

Главный звоночек для сборной России — это третий период. Причём проблема не в том, что канадцы превратили 1:4 в 3:4 — мало ли какие отскоки могли залететь. Соперник буквально за пять минут создал чуть ли не четыре контратаки «2 в 1», которые приходили после того, как кто-то из наших защитников засыпал. Особенно неуместно это было от Вячеслава Войнова — понятно, что он больше про атаку, но он котируется выше всех оборонцев этого созыва. В КХЛ соперники всё-таки редко наседают на защитников при прессинге — и вопрос, получится ли нейтрализовать это в играх сборных.

Фото: РИА Новости

Зато после победы эта сборная смогла сказать, что вообще хотела — скромно надеемся, что на это повлияли вчерашние возмущённые статьи от коллег и от «Чемпионата». Капитан команды Егор Яковлев спокойно рассказал про игру защитников без китайских церемоний: «Главная особенность для меня как для защитника — то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу, встречать, бороться за чужую синюю линию изначально. Мы стараемся играть как в НХЛ. Всё, что я видел там, то, что там объяснялось и говорилось, всё один в один мы сейчас стараемся делать здесь».

Первый матч показал: играть эта сборная умеет точно лучше, чем говорить (хотя хорошо было бы уметь и то, и то). Но впереди даже на разогревочном Кубке Первого канала ещё три матча — уровень надо держать.