«Стараемся играть как в НХЛ». Что изменилось в сборной России с новым тренером

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала – 2021 с победы над командой Канады. Подопечные Алексея Жамнова первыми открыли счёт, а в начале третьего периода повели 4:1, после чего пропустили ещё две шайбы, но всё равно довели игру до победы.

На пресс-конференции произошли удивительные метаморфозы. Ещё вчера журналисты ругали сборную за закрытость и нежелание общаться и доносить свои идеи до широкой аудитории, а уже сегодня вместо кислых мин и коротких рубленых фраз мы услышали развёрнутые ответы. Так держать!

«У меня нет привилегий для клубных троек. Но если есть «химия», зачем разбивать?»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подробно рассказал о том, что получилось в игре, а что нет, оценил сборную Канады и дал комментарии по выступлению отдельных игроков.

— Какие комментарии? Всех с победой. Матч для нас был дебютом, для тренерского штаба, много новых ребят. Что-то получилось, ребята выполнили задание. Были провалы что во втором периоде, что в третьем. Будем работать.



— Канада в конце выглядела свежее.

— Не сказал бы, мы начали тремя игроками сваливаться за ворота, получали много контратак. Просили, чтобы центральный игрок в зоне атаки был всё время на вершине. Почему-то эта установка не была выполнена.



— Поняли ли игроки ваши схемы, которые им выдали?

— Понять ничего сложного нет, там тактические схемы, мы их показывали на видео игрокам, за одну тренировку тяжело всё усвоить. Многие установки ребята выполнили, мы хотели, чтобы на каждом участке поля была плотность, не было разрывов. Во втором периоде мы отдали сопернику красную линию, потом пошли контратаки.



В сборной играют те, кто сильнее. У нас четыре игры за пять дней. Играть будут все и разными сочетаниями. У меня нет привилегий, что должны быть тройки из клубов. Но если они играют здорово и есть «химия», то их незачем разбивать.



— Как оцените игру центральных нападающих?

— По центральным нападающим есть замечания, но ребята старались, они выполняли задачи. Мы просили, чтобы центральный закатывался ниже. По вбрасываниям большая проблема для всего нашего хоккея. У нас всегда с этим есть проблема, мы работаем и разговариваем с игроками. Если ты выигрываешь вбрасывания в зоне атаки, то это голевой момент.

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«Марченко выглядел солидно, но мы будем пробовать разные сочетания»

— Почему капитаном назначили Яковлева?

— У нас четыре матча, на каждый матч будут разные капитаны. У ребят тяжёлый календарь, сыграли по 40 матчей в КХЛ.



— Оцените игру защитника Никишина.

— У Никишина было волнение, на таком уровне и ещё против канадцев… Игрок он перпективный, у него большое будущее. Мы его взяли посмотреть на этом уровне.



— Когда появится Гусев?

— Никита Гусев сегодня тренировался, провёл полную тренировку, завтра будет играть. У него простуда была. Хочется посмотреть их вместе с Шипачёвым, у них есть «химия». Кирилл Марченко сегодня справился с задачей, играл неплохо, выглядел солидно. Повторюсь, мы будем пробовать разные сочетания. Мы хотим посмотреть игроков в разных ситуациях.



— Кто завтра будет играть в воротах и какая судьба Самонова, который не имеет практики в клубе?

— Вратарь Самонов не имеет практики в клубе, но он неплохо выглядит на тренировках. Принимать решение будет тренер по вратарям.

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«С тренерским штабом дебют получился, мы на лавке все общаемся»

— Если бы эта Канада играла в КХЛ, какое место она занимала бы?

— Это невозможно спрогнозировать, пусть они сыграют в лиге, тогда узнаем. У Канады неплохая команда, если посмотреть по фамилиям, то все игроки задействованы в ведущих клубах КХЛ. Скорости выше, бесспорно. Уровень сборной, у игроков другая мотивация, все понимают ответственность.

— Когда в последний раз приходили на пресс-конференцию?

— В Нагано в 1998 году приходил, после полуфинала с финнами. А так — в НХЛ, там часто был.



— Россия хорошо проявила себя в атаке, но неуютно чувствовала себя в меньшинстве.

— Это игровая дисциплина. Есть нюансы, которые мы видим и знаем, почему пропустили голы. Времени мало, нам есть над чем работать. Будем уделять много внимания игре в меньшинстве и в неправых составах. Были выходы два в одного, это говорит о неудачных сменах защитников. Я сказал игрокам, что дисциплина должна быть все 60 минут.



— Как сложился матч для тренерского штаба, у вас же тоже был дебют?

— С тренерским штабом всё получилось, мы на лавке все общаемся, у каждого есть свой фронт работы. Решения принимаем вместе, есть решения, которые я принимаю. Тот штаб, который у нас сейчас есть, это всё, больше никого мы не планируем. Алексей Трощинский знает игроков КХЛ, у него большой опыт. От него будет помощь.



— Сегодня играли в форме СССР, это добавило вдохновения?

— Вспомнил детство, я тогда молодым ещё был. Нам именно сегодня было важно победить.

«Стараемся играть как в НХЛ. Всё, что видел там, один в один делаем здесь»

Капитан сборной России Егор Яковлев рассказал, как изменилась система игры сборной России при новом тренерском штабе.

— Принципиальный матч, как и любой матч с Канадой. Здорово начали, много эмоций было. Ребята боролись, выкладывались, во втором периоде где-то немножко мы просели. Но в третьем периоде обратно вернулись к своей игре. Было много моментов, очень много не забили. Но хорошо, что довели игру до конца, до победы.



— Проще ли играть после коротких сборов?

— Здесь у нас было буквально два дня. Очень много видео показывали, рассказывали про новую систему, как будем играть. Сегодняшние ошибки были от большого желания. Ребята очень старались, хотели бороться и выполнять задание. Мне кажется, база и сборы – это пережиток прошлого.



— Насколько отличается новая для вас тактика?

— Наверное, главная особенность для меня как для защитника – то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу и встречать, бороться за чужую синюю линию изначально. Наверное, это главная особенность.



— Система игры защитников идёт от Гончара, есть ли что-то в ней североамериканское?

— Всё полностью изменилось. И мы стараемся играть как в НХЛ. Всё, что я видел там, то, что там объяснялось и говорилось, всё один в один мы сейчас стараемся делать здесь. Проще ли мне? В принципе, всё очень доходчиво объяснили. Показали видео, всё объяснили, как нужно играть, в каких моментах. Всё было очень доходчиво. Как я вижу, все ребята поняли, схватили, и мы сегодня показывали это.



— Не опасаетесь долгого карантина, если вызовут на Олимпиаду?

— Лично я, если такое случится, не боюсь этого. Я думаю, и многие ребята не будут думать об этом. И это не будет каким-то фактором, чтоб кто-то из наших ребят отказался.