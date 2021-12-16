Кузнецов не сыграет на Олимпиаде. Ковальчук дал надежду, но это были только слова

Сегодня случилось то, что и должно было случиться. Российский хоккеист Евгений Кузнецов, дисквалифицированный ИИХФ за нарушение антидопинговых правил, не сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине. Об этом теперь уже официально заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — отметил новый глава ИИХФ, сменивший на этом посту Рене Фазеля.

Кто знает, останься Фазель руководить организацией, возможно, дело получилось бы сдвинуть с мёртвой точки. Швейцарец известен как большой друг и лояльный к России функционер, в то время как Тардиф пока является тёмной лошадкой. Непонятно, что ожидать от Люка в ближайшее время, но после сегодняшнего решения стало понятно, что каких-то поблажек ждать не приходится.

С чего начиналась история с Кузнецовым? В августе 2019 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Этот срок тянется до сих пор.

В заявлении ИИХФ отмечалось, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Важно отметить, что форвард «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства, но до 12 июня 2023 года, как теперь окончательно стало ясно, не может выступать за сборную России. Ранее представители Федерации хоккея России и сборной заявляли о ведении работы по сокращению срока дисквалификации спортсмена.

«Мы этим очень плотно занимаемся. Если будут конкретные новости и получится решить вопрос, чтобы Женя сыграл на Олимпиаде, это будет озвучено главным тренером или через федерацию. Сейчас всё в процессе.

Кузнецов – один из кандидатов в сборную, один из лидеров нашей команды. Конечно, мы очень хотели бы видеть Женю в Пекине, да и вообще, чтобы он выступал за сборную России.

Я надеюсь, что всеобщими силами совместно с федерацией, юристами и представителями профсоюза НХЛ мы сможем добиться положительного результата. Но сейчас пока нет никакой конкретики», — говорил в интервью «Матч ТВ» новоиспечённый менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Фото: fhr.ru

Кажется, что надежда на возможное разрешение вопроса с Кузнецовым была дана на пустом месте, а слова так и остались словами. Изначально было понятно, что решить столь серьёзный вопрос по дисквалифицированному игроку будет практически невозможно, что в итоге и произошло.

Главный тренер россиян Алексей Жамнов тоже высказывался по теме Кузнецова.

«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым ещё раз встретимся и снова поговорим», — говорил Жамнов в интервью «Матч ТВ».

Теперь же эту тему можно считать окончательно закрытой. Тренерскому штабу придётся смириться с тем, что проблем с центральными нападающими на Олимпиаде избежать не удастся. И это ещё нужно дождаться, в какой форме и состоянии к Играм подойдёт ведущий на сегодняшний день российский центрфорвард Евгений Малкин, испытывавший в последнее время проблемы со здоровьем. Будем надеяться и верить в Вадима Шипачёва, Артёма Анисимова, Влада Наместникова, Ивана Барбашёва, Сергея Андронова, Павла Красковского. И ждать, на ком из них в итоге остановит свой выбор тренерский штаб и менеджмент российской команды.