У Кузнецова есть причина не бороться за Олимпиаду? Чего боится наш хоккеист

Недавно у коллег вышло интервью с главным тренером сборной России по хоккею Алексеем Жамновым, который совершал плановое турне по Северной Америке. Жамнов встречался и общался со своим помощником Сергеем Гончаром, а также с Ильёй Ковальчуком, на которого возложены менеджерские функции по коммуникации с российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ. Штаб сборной России был замечен на нескольких матчах с участием российских игроков.

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Конечно, общественность по-прежнему интересует вопрос, связанный с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Напомним, форвард в 2019 году был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года. Хоккеист «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но до 12 июня 2023 года не может выступать за сборную России.

Таким образом, на данный момент Евгений не имеет права на участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым ещё раз встретимся и снова поговорим», – сказал Жамнов в интервью «Матч ТВ».

В ФХР тоже сообщали, что занимаются вопросом Кузнецова и недавно всплывшей историей с Валерием Ничушкиным, но конкретики по Евгению на сегодняшний день нет.

Так почему вопрос так затянулся и когда ждать развязки? Пандемия и очередные вспышки коронавируса в североамериканской лиге здесь совершенно ни при чём. Если НХЛ всё же откажется от поездки в Пекин, то это ударит по всем без исключения игрокам.

В нашем случае всё гораздо интереснее и дело совершенно в другом. Как нам стало известно из источников, близких к НХЛ, российский нападающий не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с запросом по поводу отмены своей дисквалификации. А это обязательный шаг с его стороны для запуска процесса рассмотрения апелляции. Причём подать заявление нужно в письменной форме. Дела Кузнецова по данному вопросу ведёт известный североамериканский юрист Пол Грин, и именно от него, по согласованию с клиентом, должна исходить инициатива и подаваться все необходимые бумаги.

После обращения в СAS никто не гарантирует Евгению непременного снижения срока наказания и допуска на Олимпиаду. Зато есть риск от обращения в соответствующие инстанции, и его нельзя не принимать во внимание. Отсюда и затянувшаяся пауза.

Вообще же Америка – такая страна, в которой власти вполне могут лишить иностранного гражданина грин-карты за злостные нарушения, а это значит, что права проживать на территории государства и уж тем более работать в США у тебя не будет. Никто не говорит (более того, даже думать об этом не хочется), что нечто подобное произойдёт с Кузнецовым. Просто стоит напомнить, что в КХЛ и Европе нападающий выступать до окончания срока дисквалификации по-прежнему не может, ведь в этих лигах подчиняются решениям ВАДА. Сейчас Евгений может играть только в НХЛ. Есть ли смысл рисковать своей карьерой за океаном ради Олимпиады, которая точно не будет для звёздного форварда «Вашингтона» последней?

Видимо, у Кузнецова есть некая причина вести себя осторожно и не лезть на рожон. Хочется пожелать Евгению, чтобы всё для него в итоге закончилось успешно.