Главное, что нужно знать о МЧМ-2022. Россия едет в Канаду биться за золото

27 декабря молодёжная сборная России по хоккею стартует на МЧМ-2022 матчем со шведами. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники захватывающему молодёжному хоккею.
Где пройдёт
Как и год назад, матчи мирового молодёжного первенства примет канадский Эдмонтон, только в этот раз ему поможет другой город провинции Альберта — Ред-Дир. Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гётеборге, но из-за пандемии коронавируса проведение турнира в этом городе было перенесено на 2024 год.
Матчи группы А пройдут в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс», вмещающей более 18 тысяч зрителей, команды группы В (в том числе и сборная России) сыграют свои матчи в Ред-Дире на семитысячнике «Вестернер Парк Центриум».
Важный момент: организаторы МЧМ-2022 не планируют ограничивать посещаемость матчей турнира и рассчитывают провести его при полных трибунах. По словам вице-президента Хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша, на МЧМ уже продано около 90% билетов.
Группы
А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия
В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария
Формат турнира
Формат турнира остался практически неизменным – 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – ноль очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют друг с другом за выживание до двух побед.
Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).
В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финале овертайм длится 20 минут. Формат в плей-офф – «три на три».
Состав сборной России
14 декабря тренерский штаб молодёжной сборной России назвал окончательный список игроков на турнир в Канаде.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба – «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Расписание матчей сборной России
27 декабря, понедельник
Россия — Швеция, 00:30 мск
28 декабря, вторник
Россия — Швейцария, 00:30 мск
30 декабря, четверг
Словакия — Россия, 00:30 мск
1 января, суббота
США — Россия, 05:30 мск
Дальнейшее расписание россиян по сетке плей-офф будет зависеть от того, какое место команда займёт в группе.
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