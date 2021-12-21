«Сложно представить, что Россия поборется за золото». В Америке не верят в нашу сборную

До старта молодёжного чемпионата мира остаётся меньше недели, а коронавирус вновь бесцеремонно вмешивается в подготовку к турниру. Вместо 11 товарищеских матчей в Канаде пройдут только пять (это на все сборные вместе взятые), Россия сыграет с «кленовыми листьями» в ночь с четверга на пятницу. По сути, это будет проба пера – таким составом наши ребята играли только друг с другом на сборах в Новогорске, да и для Сергея Зубова это будет первый матч с полностью молодёжной сборной.

Выставочные матчи отложены, но всё равно все уже предвкушают МЧМ и говорят о нём. «Чемпионат» собрал мнения из Северной Америки о нашей команде, её лидерах и турнирных перспективах. И они – довольно осторожные.

«Мичков будет самым техничным игроком сборной России»

Два юных даже для молодёжного чемпионата мира игрока, к которым будет приковано много внимания – канадец Коннор Бедард (ему всего 16 лет, он самый молодой игрок на турнире) и россиянин Матвей Мичков. Оба котируются на уровне первой тройки драфта НХЛ-2023.

«У Бедарда хороший сезон, в «Реджайне» у него не так много больших талантов, с которыми он мог бы себя показать. Но мы всё равно видим зрелищные моменты, когда Бедард, видимо, говорит себе: «Я просто это сделаю, и никто меня не остановит». Считаю, он будет первым пиком на драфте-2023, потому что у Матвея Мичкова – долгосрочный контракт со СКА. Клубы, выбирающие первыми, обычно не хотят ждать три года, когда игрок приедет к ним. Мичков играет потрясающе, очень динамичный игрок. Думаю, он проведёт невероятный турнир в сборной России и будет самым техничным игроком команды.

Если говорить об их игре сейчас, то у Мичкова, пожалуй, есть преимущество. Но в целом считается, что Бедард быстрее заиграет в НХЛ, потому что у него нет заключённого контракта и ему не надо адаптироваться к североамериканской игре. Я не удивлюсь, если Мичков в итоге уйдёт третьим, потому что ещё есть Адам Фантилли», — говорит автор The Hockey News Райан Кеннеди.

«Мичков динамичен, хитёр и у него убийственный бросок»

«Нечасто Россия привозит на МЧМ игрока на два года младше (читайте: это буквально не бывает никогда). Они непоколебимы в своей навязчивой идее брать 19-летних ребят и не брать ребят из Северной Америки. Поздравляем Матвея Мичкова с тем, что он снёс эту кирпичную стену. Это не должно стать сюрпризом, потому что Мичкова называют «лучшим российским проспектом со времён Овечкина», и никому не надо напоминать, кто такой Александр Овечкин. По стилю Мичков больше похож на Никиту Кучерова – тоже неплохое сравнение. Он динамичен, хитёр и у него убийственный бросок. Он одарён в каждом аспекте атакующей игры. Он может обыграть тебя руками, броском, умением читать игру. Он – полный комплект и не боится демонстрировать все из имеющихся способностей.

Он побил рекорд Овечкина, став самым молодым игроком в чемпионатах России. У него пять очков в 13 матчах КХЛ, в МХЛ он набирает по 2,5 очка за матч и забивает по 1,5 гола за игру. Забивает ли он в стиле лакросс или объезжает соперников, как конусы, Мичков – самый заметный игрок на льду. Вместе с Бедардом они украли шоу на ЮЧМ-2021. Если тренеры позволят им это здесь, не надо удивляться, если мы увидим вспышки их гениальности на МЧМ», — пишет автор The Hockey News Тони Феррари.

«Если Аскаров не будет сверкать, России придётся тяжело в медальном раунде МЧМ»

«Прошло 11 лет с тех пор, как Россия была коронована как чемпион мира среди молодёжи. С тех пор они выиграли впечатляющие восемь медалей, так ни разу и не поднявшись на самую вершину. Смогут ли они изменить это в этом году?

Тут есть вопросы. Особенно с тех пор, как руководители сборной во главе с недавно назначенным Сергеем Зубовым решили исключить всех игроков, которые сейчас живут на «неправильной» стороне Тихого океана. Даниил Чайка, Даниил Гущин и Матвей Петров, а также Иван Мирошниченко, которого могут выбрать в топ-5 драфта-2022, могут с этим не соглашаться, но это тщетно. Вместо этого мы увидим много новых лиц в сборной России, которых нам предстоит изучить во время турнира.

Сильные стороны России

Пришло ли наконец время Аскарова? Это будет уже третий МЧМ для потенциально звёздного голкипера. На первом он нервничал, постоянно совершал ошибки и в итоге присел на лавку. На втором он поначалу играл лучше, но в плей-офф не вытянул, пропустив шесть голов в проигранных полуфинале и матче за бронзу. В этом году Аскаров играет немного, но на этом уровне должен сверкать. Если этого не будет, сборной России будет тяжело в медальном раунде.

Слабые стороны

России будет не хватать креатива и упорства Гущина – игрока, который может усилить любое звено. Его невызов в сборную по меньшей мере озадачивает. Костяком линии обороны станут Мухамадуллин и Кирсанов, они же должны будут помогать своим менее опытным партнёрам раскрыться. Интересно, что Зубов не вызвал ни одного праворукого защитника.

Икс-фактор

Да, в удачный день Аскаров – талант мирового уровня. Да, центр Хуснутдинов – клей, который связывает вместе оборону и атаку. Но если говорить об икс-факторе, то нельзя отрицать, что тут появился новый слон в комнате.

Мичков ещё год не сможет легально выпить бокал шампанского и закусить его икрой, но самый молодой россиянин всё равно — с запасом самый интригующий игрок. Если когда-нибудь и появится настоящий наследник Овечкина, то это вполне может быть Мичков. Где бы он ни играл, он забивал, забивал, а потом забивал ещё. 9 декабря ему стукнуло 17, и ещё до дня рождения он закрепился в составе СКА и начал играться с соперниками, а также стал самым молодым дебютантом национальной сборной», — пишет блог Habs on the prize.

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«Сложно представить, что эта сборная России будет бороться за золото МЧМ»

«Сложно представить, что эта сборная России будет бороться за золото. Основные защитники у неё не топовые по сравнению с другими сборными, а если кто-то получит травму, то им не хватит глубины состава. Однако вратари позволят им биться в каждом матче, и Россия вполне может дойти по крайней мере до матча за бронзу. В конечном итоге Россия будет полагаться на надёжную игру вратаря и надеяться, что неизвестные игроки смогут совершить серьёзные рывки. Возможно, эта команда дойдёт и до финала, но, если что-то пойдёт не так, они могут вообще не завоевать никаких медалей», — пишет The Hockey Writers.