«Овечкин уже сыграл свою последнюю Олимпиаду?» Реакция Америки на отказ НХЛ от ОИ-2022

НХЛ находится на пороге официального заявления об отказе ехать на Олимпиаду в Пекин. Впрочем, тот факт, что на Играх в Китае мы не увидим сильнейших хоккеистов планеты — давно секрет Полишинеля. В североамериканской прессе уже вовсю обсуждают эту тему, высказываются и некоторые игроки, у которых отбирают олимпийскую мечту. Мы собрали самые яркие высказывания самых авторитетных членов хоккейного сообщества.

«У НХЛ не было выбора. Ковид посеял хаос в расписании чемпионата»

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о вероятном отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«У НХЛ не было выбора. Положительные тесты на COVID посеяли хаос в расписании чемпионата — более 120 игроков, а также несколько тренеров и членов персонала находятся в протоколе. 50 матчей (вероятно, их будет больше) перенесены. НХЛ и профсоюз оставили себе лазейку на случай, если пандемия нанесёт лиге существенный урон. Это точно соответствует критериям.



Лиге потребуется трёхнедельное окно в феврале, чтобы провести перенесённые матчи. Кроме того, пандемия никуда не денется, и никому не нравилась возможность пятинедельного карантина в Китае в случае положительного теста», — приводит слова Руссо The Athletic.

«Трудно представить, что это не конец олимпийских моментов для Кросби и Овечкина»

Обозреватель Daily Faceoff Скотт Бёрнсайд поделился мыслями о том, чем станет возможный отказ НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекин для капитана «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина.



«Трудно представить, что это не конец олимпийских моментов для Кросби и Овечкина. И трудно поверить, что ближе всего к олимпийской медали Овечкин подобрался в 2006-м, когда Россия всухую проиграла две последние встречи, включая матч за бронзу с Чехией.



Помню, как в 2009 году Овечкин говорил, что поедет в Сочи, даже если игроки не смогут договориться с НХЛ об участии в Олимпиаде.



Теперь этой мечте Овечкина может прийти конец. Как и мечте Павелски, Кейна и, возможно, Тарасенко. Или мечте любого кандидата на Олимпиаду определённого возраста. Четыре года — долгий срок в ходе карьеры в НХЛ. И теперь, когда НХЛ отказывается от второй Олимпиады подряд, можем ли мы предполагать, что случится в 2026-м?» — приводит слова Бёрнсайда Daily Faceoff.

«Дайте хотя бы шанс Олимпиаде без НХЛ. На ОИ-2018 было много драмы и безумная игра за золото»

Журналист The Hockey News Стивен Эллис на волне сведений о вероятном отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о предыдущей Олимпиаде без игроков НХЛ — ОИ-2018.



«ОИ-2018 были по большей части проигнорированы болельщиками НХЛ, но на этом турнире было много драматичных историй и безумная игра за золото. В 2022-м может быть то же самое, вам просто надо дать этой Олимпиаде шанс.



Большинство списали Олимпиаду-2018, потому что там не было лучших игроков. Хочется, чтобы там выступали лучшие из лучших. Но в Пхёнчхане всё равно были невероятные моменты. Была реальная борьба за титул – ОКР была явным фаворитом и в итоге выиграла золото. Но они проиграли Словакии в стартовом матче, а Словения заняла второе место в группе, обыграв США. Германия – команда, избежавшая последнего места в группе благодаря победе над Норвегией по буллитам, стала второй. Канада – команда, которая, вероятно, прошествовала бы к золоту, если бы НХЛ участвовала в турнире, выиграла только бронзу.



Был ли это лучший хоккей? Нет. Но была ли там конкуренция? Безусловно. Вспомните 2014-й, на той Олимпиаде у канадцев, выигравших золото, не было много драмы, разве что равная битва с Латвией. В 2018-м драма для фаворитов была в каждом матче, и в итоге это привело к хорошему турниру.



Дайте хотя бы шанс этой Олимпиаде. Это не то же самое (что Олимпиада с игроками НХЛ), но она всё равно должна быть хорошей. Полдня разницы в часовых поясах – это непросто, но вам понравится, если вам нравится конкурентный, равный хоккей».

«Олимпиада могла стать поводом для радости, сердца хоккеистов разбиты»

Журналист Sportsnet Люк Фокс отмечает, что отказ НХЛ ехать в Пекин — грустное, но самое разумное решение.

«Бесспорно, это самое безопасное решение. Конечно, это самое разумное решение для лиги, которая пытается распихать 82 матча и вернуть календарь в нормальное русло.



Но Олимпиада могла стать для нас поводом для радости. Каким бы горьким ни был этот день для болельщиков, у игроков, у которых украли Олимпиаду, сердца разбиты еще больше».

«У болельщиков украли шанс увидеть турнир лучших против лучших. Но надежды на большой международный турнир не разрушены»

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган рассуждает о том, что праздник крадут не только у хоккеистов, но и у болельщиков, однако настроен оптимистично насчёт крупного международного турнира в ближайшем будущем.



«Если даже поездки между США и Канадой стали проблемой, разве смогут игроки безопасно слетать в Китай и обратно? Угроза остаться в Китае на 3-5 недель внезапно стала реальной в связи с распространением омикрона. Плюс у лиги появился обоснованный аргумент — двухнедельная пауза будет нужна, чтобы перенести отложенные матчи.



Отказ от Олимпиады выглядел неизбежным, но это все равно прискорбно. У хоккейных болельщиков украли шанс увидеть турнир лучших против лучших с такими звездами, как Макдэвид, Мэттьюс, Панарин, Ахо, Куинн Хьюз, Нюландер, Маккиннон, Хедман, Макар, Фокс, Василевский, Шестёркин, Хеллебайк, Сарос, Гибсон — у всех них еще не было шанса сыграть на Олимпиаде.



Это решение также оставляет сомнения относительно олимпийского будущего таких игроков, как Овечкин. Александру 36 дет, следующие Игры через четыре года, Овечкин уже сыграл на своей последней Олимпиаде?



Разочарование от невозможности сыграть на этой Олимпиаде может сподвигнуть к Кубку мира в ближайшем будущем. В то время как участие в Олимпиаде является щекотливым вопросом для лиги и профсоюза, в вопросе Кубка мира НХЛ была более сговорчивой в прошлом, так как этот турнир организуется и проводится под эгидой НХЛ, а не МОК, и НХЛ может получать с него прибыль. Мы не сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде ещё четыре года, но это не значит, что надежды на большой международный турнир окончательно разрушены».

«Ждать ещё четыре года — вариант, но очень тупой. НХЛ должна найти время для Кубка мира как можно скорее»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман, кажется, в бешенстве от того, что Кросби И Овечкин, пока ещё находящиеся на пике своих возможностей, не могут сыграть за свои сборные на элитном турнире.



«Прошло восемь лет с последней Олимпиады с лучшими против лучших, и шесть лет с последнего Кубка мира. Это не главный приоритет прямо сейчас, когда омикрон шагает по миру, но НХЛ и профсоюз должны найти время для Кубка мира как можно скорее.



Еще один раз Кросби сможет сыграть за Канаду, а Овечкин за Россию, пока они находятся на пике своих возможностей. Позовите шведов, финнов, чехов, словаков и всех остальных, кто хочет испортить североамериканский нарратив. Ждать еще четыре года — не вариант. Хотя, наверное, вариант, но очень тупой».

«Если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, то я буду разочарован, мягко говоря»

Суперзвёзды НХЛ тоже совсем не в восторге от того, что они не могут побороться за золото Олимпиады — всё ещё самую престижную награду в международном хоккее.



«Я рос с мечтой выиграть Кубок Стэнли, и мне это удалось. Также я рос, желая представлять свою страну и завоевать золотую медаль Олимпиады. Наверное, теперь у меня уже не будет шанса сделать это», — приводит слова 31-летнего Стивена Стэмкоса журналист Джо Смит.



«Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован, мягко говоря. По личному опыту знаю, насколько это уникальный и особенный турнир. Особенно обидно за хоккеистов, которые могут лишиться единственного шанса выступить на Олимпиаде. Это огромное разочарование», — цитирует 34-летнего Сидни Кросби The Athletic.

«Если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то почему туда можно отправить много самолётов из Европы»

А вот любопытное, непопулярное, но очень справедливое мнение от хоккеиста из Европы. Защитник «Давоса» Магнус Нюгрен недоумевает, почему только игроки НХЛ имеют право переживать за свою безопасность и опасаться суровых китайских ковид-протоколов.



«Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто — и я почти уверен, что говорю от имени всех, — не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. Ещё и перед пустыми трибунами. «Вместо этого отправьте этих грёбаных гнид из Европы», — вот как это звучит. Кажется, никого не волнует, как мы смотрим на вещи.



Думаю ли я, что не стоит проводить Олимпийские игры? Нет, я не хочу об этом думать, у меня недостаточно информации, чтобы это комментировать. Но мне интересно, в чём разница между игроками НХЛ и игроками в Европе. Если они не могут поехать, то почему другие люди с точно такой же работой могут? В НХЛ, конечно, больше матчей, но у нас тоже есть календарь, которому нужно следовать. Сезон должен быть завершён в течение определённого времени.



Мы не такие хорошие хоккеисты, мы не зарабатываем столько денег, мы не играем в лучшей лиге, но факты остаются фактами: мы тоже хотим играть в честных и безопасных условиях. Мы не хотим распространять инфекцию, не хотим находиться на карантине ни дома, ни в Китае. Интересно, в чём разница? Если они не поедут, почему можно отправить много самолётов из Европы?



Почему европейские клубы молчат? Просто: «Ага, тогда мы выполняем план Б. Теперь мы пришлём их. Олимпиаду надо провести!» — приводит слова Нюгрена Expressen.