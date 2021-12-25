«Такое невозможно в принципе». Судьи наказали Россию на МЧМ сразу двумя буллитами

Эпизод на МЧМ-2019, который оставил в недоумении абсолютно всех — и игроков, и экспертов, и болельщиков.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею – это всегда драма и полный спектр эмоций – и счастье, и горе, и неверие, и изумление. Ради этого зрители каждый Новый год отвлекаются от оливье с мандаринами и не спят до утра, переживая за юных хоккеистов всеми фибрами души. В преддверии МЧМ-2022, который стартует 26 декабря, «Чемпионат» продолжает вспоминать яркие моменты прошлых турниров. Сегодня расскажем о невероятном эпизоде в матче России со Швейцарией из 2019 года, который поставил в тупик всех – и болельщиков, и игроков, и экспертов.

Групповой раунд сборная России прошла идеально – обыграла всех, включая Канаду, и заняла первое место в группе. Но интересных историй на этой стадии было достаточно. Например, в матче с Чехией (2:1) обе шайбы наши ребята забросили… в меньшинстве! Следующую встречу со Швейцарией можно охарактеризовать одним ёмким словом «валидол», которое и так прочно ассоциируется с нашей молодёжкой.

Для начала Россия пропустила на первой же минуте, к середине периода горела 0:2, а во втором – 1:3. Что это было – самоуверенность, самоуспокоенность, просто расхлябанность? К счастью, забивать в нашей молодёжке было кому – один гол ещё в первом периоде отквитал Кирилл Марченко, который сейчас, спустя три года, является одним из кандидатов на Олимпиаду. Во втором периоде наши швейцарцев всё-таки догнали, чтобы затем перегнать уже в третьем периоде.

«Не представлял, что такое возможно»

Но в концовке второго периода случилось то, с чем никто никогда ранее не встречался – нарушение Дмитрия Саморукова на Марко Лемане, а точнее, его последствия. Защитник получил пас в коньки на синей линии и не смог его принять. Леман был тут как тут, перехватил шайбу и убегал на рандеву с Даниилом Тарасовым. Наш защитник пытался догнать соперника и свалил его на лёд, вставив клюшку в ноги. Судья тут же поднял руку, но Леман не бросил играть, поднялся и продолжил двигаться на ворота. Саморукову пришлось фолить ещё раз.

Буллит и две минуты – таков был вердикт арбитра. По крайней мере, все подумали именно так — и зрители, и комментаторы, и «твиттер» ИИХФ, и даже Саморуков, ведь его отправили на скамейку штрафников!

Леман, который проводил шикарный матч и уже успел оформить дубль, свой штрафной бросок запорол, в последний момент потеряв шайбу. После этого игра должна была возобновиться, но арбитр вновь пригласил швейцарца на буллит.

«Знаете что, они назначают два буллита! Скажу честно, я даже не представлял, что такое возможно. Я вроде знаю правила, но такого никогда не видел», — удивлялся комментатор TSN Рэй Ферраро.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал произошедшее судейской ошибкой: «С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот. В таком случае первый буллит превращается в две минуты. Я считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации или я чего-то не знаю».

«Никогда такого не видел»

Дело было вот в чём: изначально за два «буллитных» нарушения в одном эпизоде судьи назначают буллит и две минуты, потому что в одну остановку игры нельзя забить дважды. Но если команда не реализует штрафной бросок, то две минуты трансформируются в ещё один буллит.

Таковы правила ИИХФ (за номером 171 и 176). Однако они стали откровением для всех. «Чего только ни увидишь на МЧМ. Но странная цепочка событий в матче России и Швейцарии – это, вероятно, первый подобный случай в истории хоккея», — писал BarDown.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать. Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали», — рассказывал Саморуков.

К счастью для России, и Филип Курашёв, который вышел исполнять второй буллит, промахнулся по воротам. Пронесло, подумаете вы. Ничего подобного – чтобы жизнь мёдом не казалась, через пару минут Иван Муранов получил удаление до конца игры за колющий удар клюшкой. Но обошлось и в этот раз – наши не только выстояли в пятиминутном меньшинстве, но и забили сами, после чего принялись добивать потухших швейцарцев. 7:4 в канун Нового года под оливье с корвалолом.