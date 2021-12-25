Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Как судьи наказали сборную России двумя буллитами подряд на МЧМ-2019

«Такое невозможно в принципе». Судьи наказали Россию на МЧМ сразу двумя буллитами
Елена Кузнецова
Как судьи наказали сборную России двумя буллитами
Комментарии
Эпизод на МЧМ-2019, который оставил в недоумении абсолютно всех — и игроков, и экспертов, и болельщиков.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею – это всегда драма и полный спектр эмоций – и счастье, и горе, и неверие, и изумление. Ради этого зрители каждый Новый год отвлекаются от оливье с мандаринами и не спят до утра, переживая за юных хоккеистов всеми фибрами души. В преддверии МЧМ-2022, который стартует 26 декабря, «Чемпионат» продолжает вспоминать яркие моменты прошлых турниров. Сегодня расскажем о невероятном эпизоде в матче России со Швейцарией из 2019 года, который поставил в тупик всех – и болельщиков, и игроков, и экспертов.

Календарь игр МЧМ-2022

Групповой раунд сборная России прошла идеально – обыграла всех, включая Канаду, и заняла первое место в группе. Но интересных историй на этой стадии было достаточно. Например, в матче с Чехией (2:1) обе шайбы наши ребята забросили… в меньшинстве! Следующую встречу со Швейцарией можно охарактеризовать одним ёмким словом «валидол», которое и так прочно ассоциируется с нашей молодёжкой.

Для начала Россия пропустила на первой же минуте, к середине периода горела 0:2, а во втором – 1:3. Что это было – самоуверенность, самоуспокоенность, просто расхлябанность? К счастью, забивать в нашей молодёжке было кому – один гол ещё в первом периоде отквитал Кирилл Марченко, который сейчас, спустя три года, является одним из кандидатов на Олимпиаду. Во втором периоде наши швейцарцев всё-таки догнали, чтобы затем перегнать уже в третьем периоде.

Проигранный матч на МЧМ Россия решила закончить мордобоем. Шведы очень сильно обиделись Проигранный матч на МЧМ Россия решила закончить мордобоем. Шведы очень сильно обиделись

«Не представлял, что такое возможно»

Но в концовке второго периода случилось то, с чем никто никогда ранее не встречался – нарушение Дмитрия Саморукова на Марко Лемане, а точнее, его последствия. Защитник получил пас в коньки на синей линии и не смог его принять. Леман был тут как тут, перехватил шайбу и убегал на рандеву с Даниилом Тарасовым. Наш защитник пытался догнать соперника и свалил его на лёд, вставив клюшку в ноги. Судья тут же поднял руку, но Леман не бросил играть, поднялся и продолжил двигаться на ворота. Саморукову пришлось фолить ещё раз.

Буллит и две минуты – таков был вердикт арбитра. По крайней мере, все подумали именно так — и зрители, и комментаторы, и «твиттер» ИИХФ, и даже Саморуков, ведь его отправили на скамейку штрафников!

Леман, который проводил шикарный матч и уже успел оформить дубль, свой штрафной бросок запорол, в последний момент потеряв шайбу. После этого игра должна была возобновиться, но арбитр вновь пригласил швейцарца на буллит.

«Знаете что, они назначают два буллита! Скажу честно, я даже не представлял, что такое возможно. Я вроде знаю правила, но такого никогда не видел», — удивлялся комментатор TSN Рэй Ферраро.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал произошедшее судейской ошибкой: «С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот. В таком случае первый буллит превращается в две минуты. Я считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации или я чего-то не знаю».

«Никогда такого не видел»

Дело было вот в чём: изначально за два «буллитных» нарушения в одном эпизоде судьи назначают буллит и две минуты, потому что в одну остановку игры нельзя забить дважды. Но если команда не реализует штрафной бросок, то две минуты трансформируются в ещё один буллит.

Таковы правила ИИХФ (за номером 171 и 176). Однако они стали откровением для всех. «Чего только ни увидишь на МЧМ. Но странная цепочка событий в матче России и Швейцарии – это, вероятно, первый подобный случай в истории хоккея», — писал BarDown.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать. Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали», — рассказывал Саморуков.

К счастью для России, и Филип Курашёв, который вышел исполнять второй буллит, промахнулся по воротам. Пронесло, подумаете вы. Ничего подобного – чтобы жизнь мёдом не казалась, через пару минут Иван Муранов получил удаление до конца игры за колющий удар клюшкой. Но обошлось и в этот раз – наши не только выстояли в пятиминутном меньшинстве, но и забили сами, после чего принялись добивать потухших швейцарцев. 7:4 в канун Нового года под оливье с корвалолом.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021