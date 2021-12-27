Немцы помучили одного из фаворитов МЧМ! Финнам помог игрок, который мог играть за Канаду

Долгожданный МЧМ-2022 стартовал! Открывать турнир, на котором встретятся лучшие хоккеисты планеты в возрасте до 20 лет, предстояло сборным Финляндии и Германии. В прошлом году эти команды также проводили первый матч на первенстве между собой с той лишь разницей, что та игра была не стартовой, а второй в общем расписании.

Финны, в прошлом году добравшиеся до бронзовой медали, на этот чемпионат привезли много талантливой молодёжи, включая одного из самых перспективных вратарей страны Йоэля Бломквиста (который, правда, сегодня не попал даже в заявку), самого результативного защитника предыдущего форума Топи Ниемеля, а также на две трети сохранённое первое звено – из тройки Хирвонен – Лунделл – Симонтайваль до Канады не добрался только Лунделл, которому в октябре стукнуло 20 лет. К ним добавились очень талантливые дебютанты молодёжки в лице Алекси Хеймосалми, ставшего лучшим защитником прошедшего весной ЮЧМ, а также нападающих Йоакима Кемелля и Вилле Койвунена, являющихся одними из главных финских проспектов. Подопечные Антти Пеннанена точно будут одними из фаворитов этого МЧМ.

Немцы же недосчитались сразу нескольких главных звёзд поколения – Мориц Зайдер уже вырос из молодёжки, а всё ещё подходящие по возрасту Тим Штюцле, Джон Петерка и Лукас Райхель не были отпущены своими клубами. Таким образом, из тех, кто представляет пул самых ярких немецких талантов, в Эдмонтон, где свои матчи проводят участники группы А, доехал только Флориан Элиас, ожидаемо получивший капитанскую нашивку.

Тем не менее и без большого количества звёзд в составе немцы постарались дать бой фаворитам этого матча, что до определённого времени у них достаточно неплохо получалось. Подопечные Тобиаса Абштрайтера не отсиживались в обороне и поддерживали высокий уровень бросковой активности, попав в створ ворот Леэви Мериляйнена даже на один раз больше, чем его соотечественники потревожили Никиту Кваппа – сына выходца из СССР Владимира Кваппа, также игравшего на позиции вратаря.

Однако единственный гол в стартовой двадцатиминутке забросили финны – шайба после броска Брэда Ламберта угодила в немецкого форварда Юсси Петерсена (встретились два типичных представителя своих стран) и пролетела между ног Самуэля Хелениуса, дезориентировав Кваппа, не успевшего среагировать на рикошет.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

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Во втором периоде финны владели игровым преимуществом, нередко запирая соперников в их зоне. Но инициативы в матче оказалось недостаточно, чтобы оторваться в счёте, который на некоторые время даже вновь пришёл в равновесие. Лука Мюнценбергер вскоре после выхода из раздевалок удалился сам, а затем покинул штрафной бокс и реализовал удаление Симонтавайля, бросив на неудобной для голкипера высоте.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Вновь вывести финнов вперёд смог Йоэль Мяяття, расторопнее всех оказавшийся на добивании после затяжной атаки своей команды, которая, будь она немного поудачливее, могла завершить эпизод голом на полминуты раньше.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

В заключительной трети немцы, нанёсшие всего три броска во втором периоде, проснулись и начали поддавливать финнов, которые старались играть аккуратнее и не рисковать понапрасну. Номинальные гости имели несколько возможностей отличиться, включая право на розыгрыш лишнего, но вместо этого к середине двадцатиминутки отставали уже на две шайбы.

Образцовая контратака удалась третьему звену финнов, которое организовало и первый гол команды. Койвунен скинул шайбу Ламберту, тот перевёл её на Хелениуса – и вот уже 3:1.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

У сборной Германии оставалось больше 12 минут, чтобы вернуться в игру, но представители Суоми не позволили соперникам подобраться даже на один шаг. За две минуты до сирены Тобиас Абштрайтер заменил вратаря на шестого полевого игрока, но немногочисленные зрители, собравшиеся на трибунах «Роджерс Плэйс», больше голов так и не увидели. 3:1 – немцы помучили одного из фаворитом МЧМ, но сборная Финляндии начала МЧМ-2022 с трудовой победы.

Героем встречи стал Брэд Ламберт (1+1), который вполне мог сыграть на этом МЧМ за сборную Канады.