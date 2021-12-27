Российский вратарь стал мемом после МЧМ. Аскаров потерял клюшку 15 раз за один турнир

Ярослав Аскаров — вероятно, самый талантливый российский хоккейный вратарь своего поколения. Уроженец Омска впервые заявил о себе на всю страну на юниорском уровне, когда блистательно провёл матчи ЮЧМ и Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году. Тогда казалось, что в России растёт наследник Андрея Василевского — так монолитно, спокойно и безошибочно выглядел Аскаров в играх за сборную России.

В 17 лет Ярослав с победы дебютировал в КХЛ за СКА, а через месяц поехал с молодёжной сборной на МЧМ в Чехию, причём в роли первого номера. Тут-то и начались проблемы. Первую же игру с хозяевами Ярослав провалил, отправившись на скамейку после 4 пропущенных за два периода шайб: внезапно обнаружилось, что у Аскарова есть трудности с поиском самообладания, а также с дальними бросками. На МЧМ-2020 Ярослав сыграл ещё три матча, включая четвертьфинал и полуфинал, но четыре гола от шведов, видимо, смутили тренерский штаб Брагина-Ларионова, и в решающей игре турнира с канадцами место в воротах занял Мифтахов.

После турнира Аскаров получил весьма осторожную прессу. Да, многие отмечали, что Ярослав чувствовал себя неуверенно, и это стало откровением, ведь на юниорском уровне россиянин выглядел неприступной скалой. Но в то же время делалась скидка на возраст — всё-таки редкий голкипер в 17 лет способен справиться с эмоциями.



Через год Аскаров поехал на МЧМ-2021 в совсем другой роли: повзрослевший, возмужавший, задрафтованный в первом раунде «Нэшвиллом». По всем раскладам этот турнир должен был стать прорывным для Ярослава, подтверждением статуса Аскарова как нового топового российского вратаря. Вместо этого МЧМ-2021 обернулся жутким разочарованием для всей нашей сборной, а Аскаров по его итогам превратился в мем.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Вратарь, постоянно теряющий свою клюшку — с таким клеймом Аскаров завершил бесславный для России турнир. Дело в том, что за пять игр МЧМ-2021 Ярослав 15 раз терял своё орудие и, соответственно, оставался в уязвимой позиции. Это случалось хотя бы раз в каждом его матче. Четырежды свои клюшки Аскарову отдавали защитники, и в общей сложности 10 раз всё обошлось, но пять раз в эти моменты сборной России забивали гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Кошмарная статистика, но особенно остро трагикомичность ситуации можно было прочувствовать в позорном полуфинале с Канадой. Наша сборная тогда влетела 0:5, и две шайбы Аскаров пропустил, находясь без клюшки.

Пока российские болельщики недоумевали, что вообще происходит, в североамериканском «твиттере» во время игры с Канадой над Аскаровым вовсю потешались. Кто-то создал аккаунт «клюшка Аскарова», другие дали Ярославу прозвище «копьеносец», россиянина также сравнили с вратарём из фильма «Щелчок». Фанаты активно упражнялись в остроумии.

«Клюшка Аскарова металлическая и покрыта смазкой. У меня есть только такая теория».



«У Аскарова сломан палец или что-то в этом роде. Совершенно не может держаться за клюшку. Я никогда раньше не видел ничего подобного! Так странно».



«Вратарю Аскарову нужно перестать наносить вазелин на клюшку. Как говорит Рэй Ферраро, я никогда не видел ничего подобного».



«Может быть, Ярославу Аскарову стоит надеть вторую ловушку, он всё равно не любит играть клюшкой».



«Идея пьяной вечеринки: пейте каждый раз, когда Аскаров теряет свою клюшку».



Беспомощный Аскаров, мечущийся без клюшки, стал не только мемом, но и одним из символов оглушительного провала России на МЧМ-2021. Турнир, где голкипер должен был во весь голос заявить о себе, обернулся глубочайшим разочарованием. С чем были связаны эти постоянные потери клюшки? Мнения разделились: одни считали, что это всё из-за нервов, что Аскаров так и не решил свои психологические проблемы; другие утверждали, что это следствие большого провала Ярослава в технике.

«Про Аскарова я уже говорил ранее, но сейчас могу повторить, что он переоценён. Я вижу достаточное количество проблем в технике и тактике его игры. Если конкретнее, то у него слишком высокая стойка, когда шайба в зоне защиты, это не позволяет ему вовремя подготовиться к броску.



Голы под ловушку в ближний угол на «полщитка» и с немцами, и две с канадцами говорят о том, что он уже «просчитан» соперниками. А постоянные потери «ружья» даже комментировать не хочу», — раскритиковал Аскарова в своём «твиттере» агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев.



В матче за третье место, который Россия также беспомощно проиграла финнам, Аскаров ни разу не потерял клюшку, но общей картины это не изменило. После турнира в интервью российским журналистам Ярослав пообещал купить суперклей (и сдержал обещание), но, кажется, игра Аскарова на МЧМ-2021 не на шутку подорвала репутацию голкипера. За следующий год он так и не сумел закрепиться в КХЛ, про сравнения с Василевским давно никто не вспоминает, в «Нэшвилле» тоже не особо вздыхают по своему топ-проспекту, в котором после драфта видели преемника Пекки Ринне.



Однако сейчас Аскаров даже из запаса СКА всё равно приехал на свой третий МЧМ, снова в роли основного голкипера и, к сожалению, опять начал турнир неудачно. Шведы забросили Ярославу три шайбы за два периода, Аскаров явных ошибок не совершал, но и не выручал, поэтому тренерский штаб на третий период решил выпустить другого вратаря.

А ведь этот турнир — большой вызов для 19-летнего голкипера. Наверное, ситуация не выглядит как «сейчас или никогда», но есть ощущение, что от этого МЧМ в карьере Аскарова зависит очень многое.



Поэтому сейчас просто хочется пожелать Ярославу удачи. И держать клюшку покрепче!