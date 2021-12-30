«Птичка» вернулась! Кузнецов забил победный гол в меньшинстве и не стал сдерживать эмоций

Кузя сегодня — главный русский герой «Вашингтона». Овечкин забить не сумел, зато встал на порог ещё одного клуба легенд.

Первый матч «Вашингтона» после ковидной паузы состоялся на домашнем стадионе — с «Нэшвиллом». Перед этой встречей в состав «столичных» вернулся целый ряд ведущих форвардов: Кузнецов, Оши и Бекстрём покинули ковид-протокол, а Уилсон — список травмированных.

Качественное усиление состава сулило пополнение очковой и снайперской копилки Овечкина. В отсутствие постоянных партнёров Александр в последних матчах играл на убой, проводя на льду почти по полчаса, бесконечно бросал по воротам соперников, но особых дивидендов из этого не извлекал. Помощь мастеровитых одноклубников была бы ему очень кстати.

И «Кэпиталз» открыли счёт в матче уже на четвёртой минуте: Овечкин и Карлсон начертили комбинацию, которую завершил точным броском Ларс Эллер.

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Александр набрал 48-е очко в сезоне, он продолжает оставаться в тройке лучших бомбардиров регулярки. Кроме того, теперь всего одно набранное очко отделяет Ови от попадания в очередной клуб легенд.

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Тем временем, игра у «Вашингтона» в первом периоде клеилась. Вторую шайбу провёл Джон Карлсон, завершив голом атаку, которую ещё в своей зоне начал Дмитрий Орлов. А завершил погром «Предаторз» в игровом отрезке Ник Дауд.

3:0 после 20 минут игры, но, как это часто бывает в нынешнем сезоне, «Вашингтон» играючи разбазарил отличное преимущество. «Нэшвилл» ушёл с 0:3 всего лишь за 6 с небольшим минут второго периода. Начало камбэку положила очередная шайба Якова Тренина.

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А затем Самсонова огорчили Канин и Форсберг. Обменявшись тремя голами, команды устроили голевое затишье почти на полчаса игрового времени. Возможностей забить было немало, эмоции били через край, выплёскиваясь в стычки между Уилсоном и Боровецки, Орловым и Беннингом, вдоволь имелось большинства.



Тот же Овечкин снова сыграл очень много (26 минут), нанёс 4 броска в створ и, кажется, в два раза больше мимо, но забить рекордный 275-й гол в большинстве или 753-й в карьере ему в этот вечер было не суждено.



Впрочем, у «Вашингтона» нашёлся другой русский герой. Евгений Кузнецов, вышедший вчера из уже третьей (!) за календарный год «отсидки» в ковид-протоколе, великолепно выглядит в этом сезоне, а в матче с «Нэшвиллом» индивидуальные действия челябинца привели к вот такому классному голу в меньшинстве. Что ж, защитники «хищников» сами виноваты, что дали мастеру столько времени на работу с шайбой. Вынимайте!

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После гола Кузнецов не стал сдерживать эмоций и отпраздновал успех фирменной «птичкой»! Как же приятно видеть в этом сезоне Евгения в такой прекрасной форме, а ведь ещё летом в «Вашингтоне» всерьёз подумывали об обмене россиянина.



У «Нэшвилла» было время отыграться, но «Вашингтон» устоял под натиском, а затем Хагелин забил в пустые ворота, сняв все вопросы о победителе матча. 5:3 — очередная победа «столичных», которые продолжают лидировать в своём дивизионе и лишь на очко отстают от «Тампы», возглавляющей общую таблицу лиги.