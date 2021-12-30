Тарасенко хотел драки с канадским вратарём! Тот разозлил его, ткнув блином в лицо

Хоккейные будни вернулись за один день — это когда МЧМ нет, а регулярка НХЛ играется. Половина запланированных на сегодня матчей ещё была перенесена, но половина, что важнее, состоялась. Кому-то эта пауза должна была даже пойти на пользу — тот же «Эдмонтон» вместе со своими лидерами вошёл в штопор и за неделю без игр мог перезагрузиться.

«Сент-Луис» в последних перед паузой матчах довольно успешно наигрывал тройку Бучневич — Барбашёв — Тарасенко, которой так и не суждено стать олимпийской. Иван попал в ковид-протокол, Павел заболел утром — звено вынужденно пришлось разбить. Тарасенко перевели к Томасу, с которым он очень успешно начал сезон, а также к Джордану Кайру, который на старте сезона даже при успехах Тарасенко выглядит чуть ли не лучшим форвардом команды. Но в итоге «Сент-Луису» пришлось выпускать даже одного из защитников в атаку.

Уже к седьмой минуте «Блюз» повели 2:0 — в первом голе тройка «Сент-Луиса» сделала всё очень красиво. Кто точно не был этому рад, так это Дмитрий Саморуков. Молодой защитник «Ойлерс» сегодня дебютировал в основе команды и умудрился схватить «-2» всего за две минуты игры, после которых Дэйв Типпетт больше на лёд защитника не выпускал. Критикуемый тренер «Эдмонтона» за это получил ещё больше критики, потому что ветеранов с такими же ошибками тренер не сажает:

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Например, критика летела в адрес Данкана Кита, который просто прозевал момент, когда мимо него юркнул Тарасенко, чтобы забить третий гол «Сент-Луиса» в этом матче, ставший победным.

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Тарасенко обидел вратаря «Эдмонтона» Майка Смита не только очками, но ещё и попытался полезть с ним в драку, когда получил тычок блином в лицо после столкновения на пятачке. Удерживать форварда от драки с канадским олимпийским чемпионом пришлось защитнику Коди Сеси.

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Тремя звёздами игры предсказуемо стали все три игрока звена Томаса. Они проиграли микроматч по продвинутой статистике, причём с довольно плохими показателями — но на табло идут совсем другие цифры. «Мы пытаемся играть в схожем стиле — трудиться и создавать моменты друг для друга, быть неэгоистичными и просто наслаждаться игрой. Иногда это самая важная часть игры», — сказал после матча Тарасенко.

«Фанаты аплодируют каждому слову Тарасенко [в интервью]», — после матча написал автор The Athetic Джереми Рутерфорд. И мы вновь задаёмся вопросом — захочет ли клуб менять Тарасенко сейчас и захочет ли сам Владимир уходить в момент, когда он находится в такой форме?