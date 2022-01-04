В Америке вновь скандировали имя русского голкипера! Георгиев обокрал лучшего игрока НХЛ

В единственном матче очередного игрового дня встретились «Рейнджерс» и «Эдмонтон». В условиях переноса оставшихся двух запланированных матчей и без того большое внимание к этой игре стало ещё больше. И это неудивительно – предыдущая встреча этих команд стала настоящим триллером с 11 шайбами, волшебным голом Макдэвида, потрясшим весь хоккейный мир, и развязкой в овертайме.

Решающий гол в том матче создала ключевая связка «нефтяников» Макдэвид – Драйзайтль, набравшая на двоих шесть очков. Поэтому накануне сегодняшней игры Жерару Галлану пришлось отвечать на вопросы журналистов о том, как он собирается сдерживать лидеров соперника: «В таких случаях пытаются применить наложение, но я не из тех тренеров, которые говорят: «Вам нужно сыграть против этих парней» или «Вам нужно играть, когда эти парни будут на льду». Выходите и играйте. Нужно, чтобы были готовы 20 игроков».

И если главные лица «Эдмонтона» сегодня приняли участие в игре, то вот самая яркая звезда «Рейнджерс» — Артемий Панарин – всё ещё находится в ковид-протоколе. Не вышел на лёд и один из лучших голкиперов НХЛ Игорь Шестёркин, невероятно проведший предыдущий матч с «Тампой», отразив 38 бросков и «засушив» действующих чемпионов.

Таким образом, с первых минут в воротах появились Александр Георгиев и Микко Коскинен, которые начинали и во время предыдущей встречи команд. Георгиев на последнем рубеже «синерубашечников» был очень надёжен (хотя поначалу работы у него было не так много), а вот у Коскинена дела откровенно не задались с самого стартового вбрасывания. Уже на 15-й секунде он заработал удаление за выброс шайбы. «Рейнджерс» не смогли разыграть лишнего, и тогда Микко решил ещё немного «подсобить» сопернику. Финский голкипер неудачно сыграл на выходе из ворот, подарив шайбу Райану Строуму, а тот выкатил её Алекси Лафренье, которому не составило труда попасть в пустую сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Через несколько минут Коскинен подарил ещё один забавный эпизод со своим участием. В его воротах застрял «рейнджер» Грег Маккегг, который слегка подтолкнул голкипера, чтобы тот выпустил его обратно на площадку. Микко упал так, что позавидуют многие любители симулировать в другом командном виде спорта – получилось довольно комично.

Второй период также начался с гола в ворота Коскинена. Хозяева играли размашисто и не боялись даже при минимальном преимуществе атаковать большими силами. Одну из таких атак – а точнее, контратак – завершил Баркли Гудроу, из «слота» направивший шайбу мимо вратаря «Ойлерз».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

До конца второй двадцатиминутки «Рейнджерс» могли забрасывать ещё не раз – в нескольких случаях провалы обороны нивелировал Коскинен, а после выхода Зибанеджада «один в ноль» финскому вратарю помогла перекладина. Вместо этого отставание «Эдмонтона» сократилось, когда игроки нижних звеньев «нефтяников» практически из ничего соорудили голевую контратаку, воплотившуюся в точный бросок Райана Маклауда. Но уже в начале третьего периода преимущество подопечных Жерара Галлана вновь возросло до двух шайб. «Синерубашечники» получили право сыграть в большинстве: Фокс беспрепятственно бросил от синей линии, Крайдер слегка подкорректировал направление полёта шайбы – и вот она медленно заползает за ленточку ворот из-под амуниции Коскинена.

Вскоре «Эдмонтон» получил шанс отыграться благодаря удалению Трубы. Драйзайтль и Макдэвид едва не наказали «рейнджеров» за ошибку, но каков же Георгиев! Александр буквально украл гол у лучшего игрока НХЛ, заставив болельщиков в Нью-Йорке вскочить на ноги и скандировать своё имя! Русские вратари действительно зажигают на Манхэттене, ведь пару дней назад той же участи удостоился и Шестёркин.

Права на видео принадлежат MSG Networks, Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании MSG.

«Эдмонтон» поплатился за свою нерасторопность – через несколько минут Строум забросил ещё одну шайбу, установив окончательный счёт встречи.

Георгиеву и «Рейнджерс» удалось нейтрализовать лучший дуэт НХЛ – Макдэвид и Драйзатль, набравшие 105 очков на двоих до сегодняшнего матча, не смогли ничего противопоставить обороне хозяев и закончили встречу без результативных действий. Благодаря реваншу «синерубашечники» укрепили свои позиции в турнирной таблице, забравшись на промежуточное первое место не только в Столичном дивизионе Восточной конференции, но и во всей лиге. В НХЛ появилась новая сила?