Печальное возвращение Панарина. Схватил «-3» и заснул во время победного гола соперника

«Рейнджерс» в нынешнем сезоне просто не узнать. Команда, которая в последние годы забыла, что такое кубковый хоккей, в считаные месяцы (а то и недели) преобразилась под руководством Жерара Галлана и в середине регулярного чемпионата с большим отрывом идёт в зоне плей-офф. Даже отсутствие главного лидера «синерубашечников» Артемия Панарина практически не сказалось на результатах нью-йоркцев, которые во время пребывания россиянина в ковид-протоколе одержали три победы и единственный раз оступились в Вегасе.

Но, как бы хорошо ни складывались дела у «Рейнджерс» без Артемия, с ним у команды появляется гораздо больше вариативности в атаке, поэтому его возвращения в команде абсолютно точно ждали с нетерпением. И накануне матча с «Лос-Анджелесом», который тоже удачно провёл последний отрезок и вернулся в восьмёрку лучших на Западе, это возвращение состоялось.

Новость по теме Панарин покинет ковид-протокол НХЛ и примет участие в сегодняшней тренировке «Рейнджерс»

И уже через полминуты после стартового вбрасывания тройка Панарина, в которой, помимо привычного Райана Строума, из-за включения Баркли Гудроу в ковид-протокол сегодня появился Алекси Лафренье, едва не организовала гол в ворота «Кингз». Больше всех постарался первый номер драфта-2020, который в последних матчах играет всё лучше, но после его передачи с броском Строума впечатляюще справился Кэлвин Питерсен.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.

«Рейнджерс» лучше начали встречу, но затем инициатива надолго отошла к хозяевам, которые часто заставляли Александра Георгиева вступать в игру. Российский голкипер, который вполне успешно заменяет отсутствующего Игоря Шестёркина, справился со всеми бросками «королей» в первом периоде, но с первой же минуты второго вновь оказался под плотным обстрелом нападающих соперника и дважды был вынужден вытаскивать шайбу из своих ворот.

Сложно сказать, что пытался сделать К’Андре Миллер в эпизоде с первым голом – сперва он подарил шайбу Тревору Муру, оторвавшемуся от защитников «Рейнджерс» и успевшему нанести бросок, а затем неуклюже сыграл на добивании, позволив Филлипу Дано открыть счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А во втором случае небрежно сыграл Александр Георгиев, которого больше в этом матче упрекнуть было не в чем. Российский голкипер не справился с прострелом того же Мура, и от него шайба отскочила к Блейку Лизотту, воспользовавшемуся таким «подарком». Лизотта, кстати, упустил Панарин, будто бы заснувший на собственном пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Самый опасный момент в исполнении «рейнджеров» во второй двадцатиминутке создал Панарин, который к тому моменту уже имел «-2». Он вывел Райана Строума на второе рандеву с Питерсеном, но голкипер вновь выиграл противостояние у канадца, которого сегодня подвела реализация.

«Рейнджерс» начали приходить в себя только в середине третьего периода. Только тогда гостям удалось прижать «королей» к их воротам, и это сразу дало результат. Несколько бросков «синерубашечников» приняли на себя защитники и вратарь «Лос-Анджелеса», но вот с изящным подправлением Мики Зибанеджада после наброса Филипа Хитила справиться не было ни единого шанса.

Однако последнее слово оказалось за хозяевами – Адриан Кемпе поразил пустые ворота за полторы минуты до конца встречи и окончательно испортил возвращение Панарина, который закончил матч без очков и с «-3» в графе полезности.