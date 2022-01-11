«Я не русский, я — мусульманин». Скандальная фраза Якупова, которую пришлось оправдывать

Почти 10 лет назад на драфт НХЛ выходил Наиль Якупов. Как обычно, канадские и американские медиа писали о молодом игроке в превосходных тонах. «У любого, кто видит в деле этого динамичного и взрывного вингера, может отвиснуть челюсть от его мастерства. Он обречён стать одним из тех игроков, за которыми просто необходимо следить. Фанаты других команд будут обводить в календаре даты, когда к ним приедет играть Якупов», — разливал патоку сайт The Hockey Writers.

Другое медиа, Bleacher Report, сдедало пять предсказаний по карьере Наиля — ему обещали 50 шайб на второй сезон в лиге, выход с «Эдмонтоном» в финал Кубка Стэнли в 2017-м и даже карьеру уровня Зала славы. «С его смесью мастерства, скорости и завершения атаки Якупов выглядит юниором, мимо которого нельзя пройти. Его щелчок — лучший, что я видел за долгое время. При выходах на одинокого вратаря он почти совершенен», — писал восторженный журналист. Неудивительно, что почти во всех рейтингах драфта Якупов шёл на первом месте — редко кто ставил первым защитника Райана Мюррея.

Был только один фактор, который мог помешать Якупову — «русский фактор». Уже забылось, но тогда клубы НХЛ стали бояться того, что с появлением КХЛ и резким ростом благосостояния русских клубов наши игроки могут просто не доехать до Америки. В какой-то момент клубы лиги стали просто бояться тратить даже низкие драфт-пики на игроков из России — на драфте-2011 выбрали лишь 11 наших игроков.

Когда Якупова спросили о «русском факторе», он ответил: «У каждого игрока свой собственный путь, вам это известно? Я не русский, я мусульманин. Вы спрашиваете про русский фактор, но ко мне это не относится. У меня своя жизнь, и мне нужно работать».

Якупов в форме «Эдмонтона» Фото: Justin K. Aller/Getty Images

В России после этих слов предсказуемо поднялась буря негодования, особенно в комментариях. Якупову пришлось оправдываться: «Они просто не знают, кто такие татары. Я им говорю: «Я – татарин». А они мне: «Что такое татарин?». Пришлось объяснять. Я и сказал про мусульманство. [...] Татарстан – это разве не часть России? Я играл за сборную России. И паспорт у меня русский. Когда меня спросили про «русский фактор», я решил это дело в шутку перевести».

После драфта Якупов сразу же подписал контракт с «Ойлерз», но наступил локаут, и клуб отправил его обратно в лигу Онтарио — согласно коллективному соглашению, в АХЛ 18-летний Якупов тогда поехать не мог. Тогда Наиль отправился в родной «Нефтехимик», но канадская федерация сначала запретила поездку туда — Якупов сыграл два матча в КХЛ без разрешения. Как потом говорил Владислав Третьяк, Якупову грозила дисквалификация, но вопрос удалось уладить.

В декабре 2012-го в Уфе проходил молодёжный ЧМ — и из-за локаута на него могли поехать все сильнейшие юниоры планеты, в том числе уже сыгравший на взрослом ЧМ первый номер драфта-2011 Райан Ньюджент-Хопкинс. Якупов поехал на турнир в статусе капитана, играл в первом звене — но за групповой этап и два матча плей-офф у него была лишь одна шайба в ворота Германии. Причиной называли то, что главный тренер Михаил Варнаков убрал Наиля от Кучерова и Григоренко, с которыми он в своё время доминировал на ЮЧМ-2011, а других партнёров подобрать не мог и постоянно тасовал первую тройку.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

От легенды уфимского хоккея Александра Семака прилетело всем: «Что Наиль на скамейке, что его отец на трибуне сидели с таким отрешённым лицом, что диву даёшься. И это – капитан команды, чёрт возьми! Он должен был вести партнёров за собой, задавать темп. А он что? Сидит убитый, глаза опустил. [...] Я просто сам в Уфе живу и видел, как они по ресторанам ходят. И перед турниром, и во время. Какая может быть дисциплина, если молодые парни во время чемпионата мира ночи проводят в ресторане?»

Якупов в последнем матче турнира разродился дублем в большинстве — но это был уже матч за третье место, пусть и с Канадой. Через несколько дней закончился и локаут в НХЛ, и Наиль уехал в «Эдмонтон». За четыре года за клуб он забросил 50 шайб — по версии журналистов, он должен был это сделать за один год.