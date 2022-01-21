Скандал с Зубовым — единственный перед ОИ-2010. Но для России всё кончилось позором

Наверное, осень 2009-го — пик хоккейного оптимизма постсоветской России. Совсем недавно сделал уникальный золотой дубль на ЧМ — и в целом за три года при Быкове и Захаркине сборная проиграла лишь один официальный матч, полуфинал ЧМ-2007 из-за обидной ошибки вратаря. В сборную при этом едут практически все доступные здоровые игроки — какие-то единичные случаи недопонимания меркли на фоне недавнего бардака.

Русские хоккеисты — лучшие в НХЛ, только что Овечкин и Малкин выиграли два главных приза лиги (Харт и Арт Росс), причём для Овечкина это второй подряд трофей MVP. Малкин при этом провёл невероятный плей-офф-2009, где в финале ему противостоял Павел Дацюк, ставший чемпионом за год до этого. Илья Ковальчук хоть и не выигрывал личных трофеев, но все равно оставался топ-3 снайпером лиги — в общем, у сборной России была самая грозная топ-6 атаки в мире.

Только что появилась КХЛ, которую не смог прибить и финансовый кризис 2008-го. Русские ветераны массово возвращаются домой, за ними едут из других стран и известные звёзды типа Иржи Гудлера. Энтузиазм вокруг неё пылал, планы с европейскими дивизионами не казались утопией, а молодая лига уже показывала, что делать дела будет серьёзно.

При этом за четыре года у сборной выбор несколько подсократился — поколение конца 80-х сошло со сцены, суперветераны ушли из хоккея. При этом когда в декабре 2009-го был объявлен предварительный состав, ожесточённых споров он не вызвал — он был собран на базе двух чемпионских команд Квебека и Берна, и сложно было представить какие-то совершенно новые лица.

Как кончился путь той команды, помнят все — и, скорее всего, он закончился бы так в любом составе. Вряд ли бы из-за иллюзорной мощи Канады-2010, которая на том турнире больше никого так не громила и довольно блёкло сыграла в группе — просто та сборная и её штаб после золотого дубля явно были уверены в свой непогрешимости.

В принципе, железных кандидатов, которые лишились Ванкувера-2010, было очень мало.

Сергей Зубов

В принципе, эту историю «Чемпионат» вспоминал совсем недавно, поэтому отошлём к полноценной статье на эту тему. Но кратко напоммним, в чём было дело: в 2009-м Зубов вернулся в СКА, трансферная политика которого тогда заключалась в подписании наибольшего количества звёздных ветеранов (тогда за клуб играли Яшин, Сушинский, Брылин, Королюк). Но даже в 39 лет Зубов играл по 24 минуты за матч и был пятым в лиге по айстайму.

Однако в сборную он так и не поехал. Конфликт привёл к тому, что Зубов взорвался: «Это полное унижение меня как личности, как спортсмена. Я никому ничего не должен и честно заработал своё имя в хоккее! Я не 25-летний парень и 17 сезонами в НХЛ доказал свой высокий уровень. Больше никому ничего доказывать не собираюсь».

Александр Фролов

За несколько дней до оглашения списка сборной «Спорт-экспресс» опубликовал свою версию состава — там форвард «Лос-Анджелеса» значился в первой тройке, вместе с Ильёй Ковальчуком. В таком составе это звено провело домашний ЧМ, а сам Фролов играл в Берне-2009.

Однако осень после чемпионства Фролов провёл вне заявки «ЛА». Главный тренер Терри Мюррей прошёлся по игроку так, как будто его уже готовили к обмену: «Чтобы быть хоккеистом, нужно любить хоккей. Талант на месте, но только труд даёт ему проявиться. И мне нужно от него большее. Не чувствую никакой отдачи. Я уже 10 раз разговаривал с Фроловым один на один, а итог всегда тот же. Я не первый тренер, не первый генеральный менеджер и не первый одноклубник, который пытается на него повлиять».

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Потом, впрочем, Фролов вернулся в состав, Мюррей, судя по публичным комментариям, был доволен игрой своего форварда, а сам Александр назвал всю ситуацию «недопониманием». В том сезоне Фролов набрал 51 очко, но в сборную не попал.

Ещё до Олимпиады ситуация представлялась так, что на Игры поедет либо Фролов, либо Афиногенов, хотя Игорь Захаркин говорил, что в сборную могут попасть оба. Но непосредственно перед Играми Безумный Макс набирал очко за игру, плюс играл в одной связке с Ковальчуком — тренерский штаб отдельно отмечал, что это стало одним из факторов, который перевесил чашу. И Афиногенов, как вы помните, был одним из лучших даже в 3:7.

Алексей Ковалёв

После Турина технарь и лидер сборной разбомбил весь тренерский штаб и Владимира Крикунова, после чего в сборную больше не ездил. Захаркин объяснял это так: «Зная стиль игры Алексея, отличающийся от того, который нами проповедовался, делать на него ставку перед чемпионатами мира было рискованно».

При этом некоторые игроки сборной говорили о своём желании поиграть с суперветераном — например, Евгений Малкин: «Моя тройка мечты… Думаю, по краям со мной действовали бы Илья Ковальчук и Алексей Ковалёв. Мне очень импонирует их стиль. Это высококлассные, мастеровитые хоккеисты. Однажды я играл с Ковалёвым в одном звене на Матче всех звёзд и получил огромное удовольствие». Через год Ковалёв ненадолго вернётся в «Питтсбург», но Малкин тогда был травмирован.

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Сам Ковалёв, впрочем, не особо верил в свои перспективы: «Судя по тому, как я играю, навряд ли меня позовут в Ванкувер. Но надежда умирает последней. Буду надеяться, что всё-таки попаду на Игры. Ведь это мой последний шанс выступить на Олимпиаде». В итоге форварда включили в список запасных — но он не пригодился, травм в той команде никто не получал.

Николай Кулёмин

Стоит сказать, что непосредственно перед Олимпиадой Кулёмин не считался кандидатом в Ванкувер, хотя в итоге и поехал третьим запасным (как и Фролов с Ковалёвым). Перед сезоном главный тренер «Торонто» Рон Уилсон заявил, что русский форвард не показал себя в выставочных матчах, его отправили в фарм-клуб — правда, вернули буквально через неделю.

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Однако нападающий из Магнитогорска попал в расширенный список сборной и говорил прессе: «Зимой Олимпиада. А для меня это дополнительное подспорье выпрыгнуть из штанов. Ванкувер — главная цель сезона!». Форвард «Торонто» мог поехать ещё на ЧМ в Берн, но помешала травма.

Тогда Кулёмин ещё не был тем чисто оборонительным форвардом, которым стал уже позже в «Айлендерс», но, вполне возможно, его навыки пригодились бы перекошенной в сторону атаки сборной России. Но всё это, впрочем, уже альтернативная история.