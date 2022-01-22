Главные звёзды КХЛ не доехали до Олимпиады в Сочи. Но чем помог бы той сборной Мозякин?

Олимпиада в Сочи — важнейший турнир в истории российского хоккея. КХЛ была создана в реальности, которая развивалась в одном направлении — всё ради Сочи. Всё время перед Олимпиадой все долбили — Сочи, Сочи, Сочи. Каждый чемпионат мира, каждый этап Евротура рассматривался как очередной шаг к историческим Играм.

В результате сочинского «La Debacle» КХЛ оказалась в том состоянии, в которым мы помним её предыдущий олимпийский цикл — убитой под интересы «базовых клубов», вообще не представляющей какого-то интереса в плане новых имён, где в плей-офф клубы с высоким посевом стабильно проходили вперёд. Это был тот период, который затормозил развитие российского хоккея на несколько лет — и спасибо за это надо говорить Теэму Селянне и его друзьям.

При этом спустя время понимаешь, что Игры в Сочи случились в самое неудачное время из возможных. Циклом раньше праймовые Овечкин и Малкин могли получить подпитку от домашнего льда и всё-таки взять медаль с помощью суперветеранов. Циклом позже (если бы на Игры-2018 поехала НХЛ) уже подросли бы до уровня основной сборной Панарин, Кучеров, Кузнецов и молодые защитники, которые дали бы глубины.

Сочи же пришёлся на время смены поколений. Герои Баффало ещё не выросли, Никита Кучеров только пробивался в основу «Тампы» — в результате лишь два русских форварда в НХЛ набрали больше 50 очков. При этом в Сочи поехала худшая версия Овечкина, из которого Адам Оутс хотел слепить неведому зверушку, а родил «-35» показателя бесполезности и пролёт мимо плей-офф.

При этом выбора у штаба Билялетдинова особо не было — и нельзя сказать, что люди, которые прошли мимо сборной, спасли бы положение в Сочи.

Илья Брызгалов

Весной 2013-го тренерский штаб сборной поразил всех, когда сразу же гарантировал Брызгалову место в сборной на ЧМ-2013. Только что Сергей Бобровский чуть ли не единолично вытянул довольно унылый «Коламбус» в плей-офф. Брызгалов же со своим безумным контрактом рассматривался главным претендентом на выкуп во всей НХЛ — и его «Филадельфия» не вышла в плей-офф.

Тем не менее штаб сборной принял решение взять Илью сразу, а между Варламовым и Бобровским выбрать второго энхаэловца. Объяснения тренера вратарей сборной Владмира Мышкина звучали в духе «по кочану»: «Почему Брызгалов? Потому что такое решение. Есть какие-то варианты, надо их посмотреть. Мы же всё-таки в итоге к Олимпиаде готовимся».

Фото: РИА Новости

Брызгалов и Варламов в итоге поделили игровое время на том максимально бледном ЧМ. В позорном четвертьфинале с американцами место в воротах занял Брыз — его заменили после 1:4, но сложно сказать, что в этих голах была его вина. А вот чем голкипер тогда запомнился — так это интервью, в котором заявил, что видит логику в действиях Сталина — буря в интернете была невероятной.

Летом «Лётчики» ожидаемо выкупили контракт Ильи, и незадолго до начала сезона он подписал годичный контракт с «Эдмонтоном». Суперуровня он там не показывал — конечно, в той бедовой команде его было сложно демонстрировать. И в Сочи поехали Варламов, который проводил лучший сезон в жизни, а вместе с ним и действующий обладатель «Везины» Бобровский.

Александр Сёмин

Сёмин в Сочи поехал — но вы вряд ли забыли, какой драмой всё это сопровождалось. Форвард «Вашингтона» приехал на ЧМ-2012 после вылета «Вашингтона» и сделал дубль в финале: их звено Овечкин — Дацюк — Сёмин смотрелось как готовая тройка под Сочи. Правда, параллельно Сёмин получал всё больше критики в «Вашингтоне» — в результате его обменяли в максимально посредственную «Каролину».

Однако в первый варант состава форвард не попал. Билялетдинов объяснялся перед прессой: «Сам дважды летал смотреть за ним, наши скауты заокеанские тоже просматривали. Мы пришли к такому мнению, что он не проходит в состав на сегодняшний день. Он играл не так, как мы хотели бы». В те дни было модно противопоствлять Сёмину динамовских чекеров Кокарева и Соина, которые попали в сборную.

Особо возмущался Пётр Воробьёв, работавший с форвардом ещё в «Ладе»: «Билялетдинов говорит: «Не понимаю, что творится в нашем хоккее». А я не понимаю, что творится в его сборной! Так унизить человека – постараться нужно. Да, считаю, это унижение. Билл меня удивил. Наверное, я ничего не понимаю в хоккее».

Фото: РИА Новости

Однако планы Билялетдинова сломали травмы — Соин на Олимпиаду поехать не смог. Возможно, именно под массовым единодушным напором общественного мнения тренерский штаб всё-таки взял форварда на Олимпиаду. Как оказалось, Сёмин действительно не запомнился в Сочи ничем. Для самого нападающего это был последний удачный сезон — при новом тренере «Каролины» он быстро попал в опалу. Кстати, звали этого тренера Билл Питерс.

Сергей Мозякин

Как оказалось, лучший бомбардир КХЛ позднее родит главный мем, связанный с поражением. Впрочем, летом 2013-го у Мозякина была вполне определённая ситуация «игрока для внутреннего потребления», а ещё раньше — чисто регулярного бойца. Первое клише на тот момент сломано не было, второе частично зашаталось после прорыва «Атланта»-2011 в финал.

В сезоне-2012/2013 Мозякин в звене с Малкиным и Кулёминым набирал по полтора очка за матч, но после конца локаута и он, и вся «Магнитка» моментально сдулись и снуло вылетели уже в первом раунде плей-офф. На ЧМ Мозякин поехал, хотя Билялетдинов, судя по его словам, не особо хотел это делать — но «надо было посмотреть лучшего бомбардира КХЛ». Результат — в матче 3:8 Мозякин получил одну смену.

Фото: РИА Новости

В принципе, у Билялетдинова на тот момент не было причин поступать иначе. Перед Сочи бомбардир из «Металлурга» ездил на пять чемпионатов мира и ни на одном не был ведущим игроком, а зачастую не попадал и в заявку на матчи. Эта ситуация была и при Вячеславе Быкове, который навсегда останется в памяти болельщиков атакующим тренером.

За два месяца до Сочи главный тренер говорил: «Мозякин – левый нападающий. Может только в третье-четвёртое звено рассматриваться. А у нас эти звенья для меньшинства. Куда я его дену?». Ну а что сказал Билл после поражения от финнов, вы и так знаете. Кто знает — возможно, эти слова и стали толчком для перерождения форварда уже в 33 года.

Евгений Кузнецов

Когда-то КХЛ своим богатством наводила ужас на менеджеров НХЛ — несмотря на то что общие зарплатные бюджеты в России все равно были в разы ниже, чем в Америке, конкретным звёздам могли дать очень большие деньги. Кузнецову в «Тракторе», по данным Sports.ru, в олимпийском сезоне платили $ 3,8 млн в год — а вещь лига ещё и давала олимпийские стипендии под Сочи.

Но деньги были не единственным фактором — Кузнецов не раз подчёркивал, что остаётся в КХЛ под Олимпиаду. Странная тактика с учётом того, что на предшествующих ЧМ кахаэловцам не раз и не два показывали: мы ждём энхаэловцев, а вы тут просто место держите. В том же 2012-м Кузнецов играл во втором звене с Дацюком, потом приехали Овечкин и Сёмин, после чего Кузя улетел в 13-е форварды. В трёх медальных матчах он сыграл совокупно шесть минут.

Несмотря на успешный плей-офф-2013, критики в адрес Кузнецова тогда летело достаточно. Например, многим запомнилась цитата Бориса Майорова: «Да что там – баннер Кузнецова вывесили в челябинском дворце! Я не могу представить, чтобы мой баннер вывесили в «Сокольниках», когда я играл за «Спартак». Тогда Кузнецов предложил «всем специалистам» «закрыть рот» — Сергей Гимаев сказал, что «Женю любит и не хочет ничего говорить».

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Но после успешного плей-офф у Кузнецова пошла чёрная полоса — на ЧМ он попал в состав только в середине турнира, после ошибки был забит победный гол американцев в четвертьфинале. «Трактор» после финала был разграблен «Динамо» и сам отпустил некоторых лидеров. Во втором матче сезона Кузнецов получил травму, с которой выбыл на полтора месяца, а в конце календарного года — ещё одну.

Тогда Кузнецова часто противопоставляли Ничушкину, который быстро сорвался в НХЛ и быстро пробился в сборную. Сейчас часто говорят о том, что после провального Кубка Первого канала Билялетдинов панически решил набирать побольше энхаэловцев — но Ничушкин в Сочи тоже ничего не показал, кроме одного гола Словении. Правда, кто в Сочи показал, кроме одного звена?