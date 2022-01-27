Та сборная, ведомая Владимиром Юрзиновым, совсем немного не дотянулась до золота.

От серебра на Олимпиаде до постов в ФХР и КХЛ. Где сейчас россияне с ОИ-1998

Уже скоро сборной России по хоккею предстоит защищать титул олимпийских чемпионов, добытый в Пхёнчхане. Команда Алексея Жамнова вовсю готовится к турниру в Новогорске. Мы же решили вспомнить, как в 1998 году российская команда под руководством Владимира Юрзинова в драматичном финале уступила чехам (0:1). Чем занимаются тогдашние серебряные медалисты и как сложились их судьбы?

Вратари

Михаил Шталенков

Работал в системе подольского «Витязя» тренером вратарей вплоть до 2017 года. Прославленный динамовец, чемпион страны 1990, 1991 и 1992 годов. Помимо золота 1992 года, выиграл серебро в 1998 году в Нагано.

Андрей Трефилов

До 2006 года продолжал игровую карьеру в Германии, где и живёт по сей день. Трефилов решил связать свою дальнейшую жизнь с агентскими делами. Он является хоккейным агентом. Как и Шталенков, завоевал серебро в 1998 году в Нагано и стал олимпийским чемпионом в 1992 году.

Олег Шевцов

Единственный хоккеист в составе сборной России, который прилетел в Нагано не из НХЛ. Воспитанник московского «Спартака». Закончил карьеру в чемпионате Беларуси. В настоящее время работает главным тренером в команде «Серебряные Акулы».

Защитники

Дмитрий Миронов

Выступал за ЦСКА и «Крылья Советов», после чего переехал в Северную Америку, где долгое время играл в НХЛ. Последним клубом Миронова в Национальной хоккейной лиге стал «Вашингтон». В настоящее время живёт в Торонто, занимается бизнесом.

Сергей Гончар

27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно рос как тренер, прекрасно чувствовал себя в США. Сергей планировал и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Гончар помогал Майку Салливану в «Пингвинз», а не так давно получил предложение от главного тренера сборной России Алексея Жамнова войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Посмотрим, что из этого выйдет.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алексей Житник

Проживает в Нью-Йорке, воспитывает детей. Украинский защитник, начинавший профессиональную карьеру в составе киевского «Сокола». Олимпийский чемпион Альбервиля и серебряный призёр Игр в Нагано 1998 года. Часто фигурирует в СМИ, в том числе и в нашем, в роли эксперта.

Дарюс Каспарайтис

Проживает в Майами, занимается семьёй, работает в сфере недвижимости. Возобновлял профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтал поехать с командой на чемпионат мира. Активно выступает в роли хоккейного эксперта на «Чемпионате» по самым злободневным и актуальным темам.

Игорь Кравчук

Двукратный олимпийский чемпион. Долгое время проживает в Монреале. В КХЛ успел поработать в тренерском штабе Майка Кинэна в «Куньлуне», а также директором по развитию молодёжного хоккея в академии «Авангарда». Занимал должность главного тренера юниорской сборной России. Сейчас пробует себя в роли хоккейного эксперта.

Борис Миронов

Родной брат Дмитрия Миронова работал на посту главного тренера клуба ВХЛ «Звезда» — фарм-клуба московского ЦСКА. Специалисты давно предрекали Миронову большое будущее в тренерском ремесле, называя его одним из самых прогрессивных российских тренеров. Затем Миронов работал ассистентом главного тренера в «Нефтехимике», а с нынешнего сезона возглавил московский «Спартак».

Алексей Гусаров

Олимпийский чемпион Калгари продолжил выступать в НХЛ за «Колорадо», затем играл в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе». C 2014 по 2017 год работал в штабе Вячеслава Буцаева в ХК «Сочи», являясь ассистентом главного тренера. Затем Гусаров стал защитником Лиги легенд мирового хоккея. Принимал участие в ветеранских турнирах. Вплоть до 2021 года – скаут «Колорадо» по европейскому рынку.

Дмитрий Юшкевич

Юшкевич решил заняться тренерской карьерой. Он входил в штаб Игоря Никитина в ЦСКА, занимая должность ассистента главного тренера. Известен своим непростым характером. Именно по этой причине в своё время покинул Ярославль, где ранее помогал Алексею Кудашову. Вместе с Никитиным в ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а теперь оба трудятся в «Локомотиве».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающие

Павел Буре

Легендарный форвард вошёл в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Также он является членом Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы НХЛ. Активно участвует в спортивной жизни страны. Развивает не только ветеранский, но и любительский хоккей. Отказался от американского гражданства, что вызвало большой резонанс. Входит в наблюдательный совет ЦСКА, является специальным представителем ФХР по международным делам. Кроме того, Буре-старший вошёл в состав совета ИИХФ. В будущем Буре, говорят, может сменить Владислава Третьяка на посту президента ФХР.

Алексей Яшин

Легендарный нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз». Заканчивал профессиональную карьеру в ЦСКА. С 2012 по 2014 год работал генеральным менеджером женской сборной России по хоккею, затем ещё год трудился ассистентом генменеджера мужской сборной. Стал совладельцем команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Пробует себя в роли хоккейного эксперта, занимается популяризацией хоккея.

Сергей Фёдоров

После выступлений за «Детройт» перебрался в «Анахайм», затем играл в «Коламбусе» и «Вашингтоне». В 2009-м Фёдоров вернулся в Россию и стал хоккеистом «Магнитки», закончил же свою карьеру прославленный нападающий в ЦСКА. Именно в армейском клубе Фёдоров получил должность генерального менеджера, но затем покинул занимаемый пост. Входил в наблюдательный совет клуба, а затем неожиданно, не имея опыта, получил пост главного тренера ЦСКА, сменив отправленного в отставку Игоря Никитина. Вошёл в тренерский штаб Алексея Жамнова, вместе со сборной России отправится на Олимпиаду в Пекин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андрей Коваленко

Русский Танк Андрей Коваленко в свободное время играл в Лиге легенд мирового хоккея, а основным родом его занятий долгое время была защита прав хоккеистов и тренеров в возглавляемом им профсоюзе КХЛ. Но теперь профсоюза в КХЛ как такового нет. Коваленко ушёл в политику, был депутатом Госдумы от Ярославской области. Очень много внимания уделяет детскому хоккею, часто посещает турниры «Золотая шайба», следит за развитием сына-хоккеиста, выступающего в «Ак Барсе».

Алексей Морозов

Легендарный капитан «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина завершал карьеру в ЦСКА. Без работы прославленный нападающий долго не сидел. Сперва Морозов занял пост управляющего директора МХЛ, став главным человеком в деле развития молодёжного хоккея в стране. Сменил на этой должности Дмитрия Ефимова. Дальше управленческая карьера Морозова развивалась стремительно. В итоге он стал президентом КХЛ.

Алексей Жамнов

Жамнов – один из наиболее успешных людей в настоящий момент, выступавших в той команде. Он уже успел поработать генеральным менеджером «Витязя» и «Атланта», долго занимал аналогичный пост в «Спартаке». Кроме того, Жамнов возглавлял скаутскую службу сборной России. После смены власти в московской команде Жамнова перевели на должность руководителя академии «Спартака» и советника председателя наблюдательного совета. Казалось, карьера Алексея Юрьевича пошла вниз, но в итоге именно он повезёт сборную России на грядущую Олимпиаду в качестве главного тренера.

Валерий Зелепукин

Воспитанник воскресенского хоккея работал спортивным директором в новокузнецком «Металлурге», где отвечал за трансферы. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси». Оставил новокузнецкую команду в 2016 году, получив должность генерального менеджера в «Северстали». «Металлург», в свою очередь, отправился в Высшую лигу. Покинул занимаемый пост в 2018 году.

Валерий Каменский

Занимает сразу несколько важных постов. Является президентом федерации хоккея Московской области, вице-президентом по развитию КХЛ, советником председателя наблюдательного совета «Спартака», председателем спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной лиги, а также советником главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Не забывает про любительский и ветеранский хоккей.

Валерий Буре

Младший из братьев Буре завершил профессиональную карьеру в 2004 году в «Далласе». Уделяет большое внимание семье, женат на актрисе Кэндис Кэмерон. Бóльшую часть из последних 10 лет Буре посвятил виноделию, которое сперва было увлечением, а затем стало приносить существенный доход.

Сергей Немчинов

Долгое время выступал в НХЛ, заканчивал карьеру в ярославском «Локомотиве». В 2009-2011 годах был главным тренером ХК ЦСКА. В 2009-2012 годах трудился генеральным менеджером армейского клуба. Переехал в Казахстан, работал директором усть-каменогорского «Торпедо». 15 ноября 2017 года с Немчиновым расторгли контракт. Далее успел поработать в Южной Корее и совсем короткий срок побыть спортивным менеджером «Адмирала».

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Герман Титов

Посвятил себя тренерской деятельности. Начал работу в КХЛ с того, что возглавил новокузнецкий «Металлург». Североамериканская манера тренировок Титова впечатлила руководство «Спартака», и в итоге тренер перебрался в столицу. Был уволен из клуба 10 октября 2016 года в связи с неудовлетворительными результатами команды. 31 декабря 2017 года назначен на должность главного тренера «Авангарда», которую ранее занимал Андрей Скабелка. Но в омской команде, как и в последствии в «Тракторе», у Титова не получилось. Сейчас вполне комфортно чувствует себя на позиции ассистента главного тренера «Автомобилиста». Работал при Билле Питерсе, продолжает работать и при Николае Заварухине.

Сергей Кривокрасов

После возвращения из США выступал в «Амуре», «Авангарде», «Северстали», московском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге». Чемпион России в составе омского клуба. В сезоне-2009/2010 являлся помощником главного тренера ангарского «Ермака», с августа по декабрь 2010 года был главным тренером команды. Вплоть до 2016 года проживал в Северной Америке, тренируя команды «Rocky Mountain Renegades» (U18) и «South Florida Hockey Academy» (18U). В сезоне-2020/2021 работал генеральным менеджером «Ермака», а сейчас живёт в Финляндии и трудится помощником главного тренера «Юкурита».