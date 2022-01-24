Легендарный канадец и русский герой Пхёнчхана. 9 главных хоккейных звёзд Олимпиады

Несмотря на отсутствие игроков из НХЛ, на предстоящих Играх будет за кем понаблюдать. И не только за Стаалом и Гусевым.

До начала Олимпиады в Пекине (и, соответственно, хоккейного турнира) остаётся всё меньше времени. Многие команды, включая сборную России, уже объявили свои составы на Игры. Рассказываем, кто из хоккеистов украсит предстоящий турнир.

Ларс Юханссон (Швеция)

Главной звездой среди вратарей предстоящей Олимпиады, является, пожалуй, швед Ларс Юханссон. Голкипер СКА, который ранее на протяжении четырёх лет защищал цвета другого армейского клуба, в нынешнем сезоне единолично лидирует в КХЛ по всем ключевым вратарским показателям – проценту отражённых бросков (93,2%), коэффициенту надёжности (1,63) и сухим матчам, которых у Ларса набралось уже девять.

Если не случится никаких форс-мажоров, то именно Юханссон должен стать безальтернативным первым номером «Тре Крунур» на олимпийском турнире. При этом он же и будет главной звездой команды Юхана Гарпенлёва – остальной состав впечатляет куда меньше.

Харри Сятери (Финляндия)

Ближайший преследователь Юханссона по количеству шат-аутов (на счету Сятери таких шесть) в приостановленной регулярке Континентальной хоккейной лиги наверняка будет его главным конкурентом за звание лучшего голкипера Олимпиады (потягаться с ним может Иван Федотов, который отлично смотрелся на Кубке Первого канала).

Сятери процветает в оборонительной системе Андрея Мартемьянова – легко предположить, что в сборной, которая славится своей игрой в защите, он будет не менее надёжен. Тем более что на последнем чемпионате мира именно так и было.

Нико Оямяки (Финляндия)

Финский форвард, который до перехода в «Витязь» не сказать чтобы был качественным снайпером (лучший результат в регулярках – 23 гола в «Таппаре» в сезоне-2018/2019), в Подольске довольно-таки неожиданно стал настоящей голевой машиной, которая на пару с соотечественником Миро Аалтоненом как мог пытался затащить подмосковный клуб в восьмёрку лучших клубов на Западе.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Оямяки, который в этом созыве Суоми является главным поставщиком шайб в ворота, пока предстоит продемонстрировать свой снайперский талант в сборной. На двух последних этапах Евротура вышло не очень – всего один гол на Кубке Карьяла в ворота сборной Чехии.

Петер Цегларик (Словакия)

А вот Цегларик, несмотря на то что в «Авангарде» пока не слишком оправдывает ожидания, является проверенным бойцом на уровне сборных. На последнем чемпионате мира в Риге Петер на пару с канадцем Коннором Брауном разделил звание лучшего бомбардира группового этапа, поучаствовав в 10 из 17 голов словаков – на счету Цегларика было четыре шайбы и шесть результативных передач, к которым он прибавил гол, ставший единственным для Словакии в четвертьфинале с США.

На Петера ляжет главная ответственность за результативность сборной – кроме него, у словаков почти нет качественных исполнителей, а все надежды в атаке в основном будут связаны с Цеглариком, Мареком Гривиком и 17-летним Юраем Слафковски, который является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

Брайан О’Нилл (США)

Один из лучших снайперов КХЛ последних лет, который не первый год является главным плеймейкером «Йокерита» (в сезоне-2019/2020 он временно уступил этот титул Микко Лехтонену), в нынешней сборной США выглядит настоящим стариком. Старше 33-летнего форварда «джокеров» в этом созыве только один человек – 34-летний голкипер Пэт Нагл, играющий в фарм-клубе «Филадельфии» «Лихай-Уэлли» в АХЛ.

При этом О’Нилл единственный, кто не понаслышке знает, что такое Олимпиада – на игры в Пхёнчхане в 2018 году он также попал в состав «звёздно-полосатых», которые в четвертьфинале в серии буллитов проиграли чехам. На пару со вторым номером драфта-2021 Мэттью Бенирсом Брайан – главное оружие американцев в атаке.

Эрик Стаал (Канада)

Хотя представители канадской сборной ещё не опубликовали итоговый состав на Олимпиаду, многие авторитетные инсайдеры поспешили поделиться информацией о попадании в заявку опытнейшего Эрика Стаала. За свою долгую карьеру Эрик успел выиграть всё, начиная от Кубка Стэнли с «Каролиной» в 2006 году и заканчивая золотыми медалями чемпионата мира и Олимпийских игр в 2007 и 2010 годах соответственно.

Даже несмотря на возраст – Стаалу уже 37 лет – его можно назвать главной звездой среди всех участников предстоящей Олимпиады. На всём турнире нет игрока с таким обширным послужным списком – 1293 матча и 1094 очка в НХЛ, а в придачу к этому членство в Тройном золотом клубе.

Давид Крейчи (Чехия)

Единственным, кто мог бы потягаться с канадцем в легендарности, является чешский ветеран Давид Крейчи. Однако если по уровню игры бывший форвард «Бостона» ещё может поспорить со Стаалом, то вот по количеству достижений он уступает ему с большим преимуществом. Да, Крейчи также выигрывал Кубок Стэнли, но со сборной многого не добился, завоевав лишь бронзовые медали на ЧМ-2012.

Для Давида поездка в Пекин – вероятно, последний шанс добраться до медалей Олимпиады. Предыдущие две попытки были неудачными – и 2010-м, и в 2014-м чехи выбывали из борьбы на стадии четвертьфинала.

Никита Гусев (Россия)

Один из двух главных творцов победы сборной России на Играх в Пхёнчхане и лучший ассистент и бомбардир прошедшей Олимпиады постарается помочь нашей команде защитить звание олимпийских чемпионов. Сбылась вторая главная мечта Романа Ротенберга (как же всё-таки удачно для него складывается этот год!) – Никита Гусев всё-таки вернулся из НХЛ и в отличной форме отправился за вторым золотом Олимпиады.

Кроме шуток, Гусев действительно очень хорош в СКА, хотя на то, чтобы демонстрировать впечатляющую не только статистику (35 очков в 31 матче), но и игру, у него ушло некоторое время. Присутствие Никиты – огромный плюс для сборной России, для которой он может стать даже более важной фигурой в атаке, чем Вадим Шипачёв.

Вадим Шипачёв (Россия)

Возможно, кто-то забыл, но Шипачёв – тоже олимпийский чемпион. Хотя он и не появлялся на льду после первого матча турнира, когда Россия проиграла словакам. Теперь же нет сомнений, что Вадим будет регулярно выходить на площадку – даже в не самой оптимальной форме он всё равно останется лучшим центром сборной на сегодняшний день.