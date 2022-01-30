«Не говорите о нём, или мне будут сниться кошмары». Легендарный пента-трик Буре на ОИ-1998

В сегодняшних реалиях отказ НХЛ от участия в хоккейной Олимпиаде является если не катастрофой, то весьма неприятным событием, после которого турнир заметно теряет в своей зрелищности. Однако до 1998 года это было обыденностью – лишь тогда НХЛ наконец-то организовала перерыв в своём расписании, чтобы лучшие игроки мира впервые смогли представить свои сборные на Олимпийских играх.

Многие команды сумели собрать в абсолютно нехоккейном Нагано своих главных звёзд, однако российская дружина недосчиталась целой россыпи ключевых игроков. По разным причинам до Японии не долетели Александр Могильный, Николай Хабибулин, Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Владимир Малахов – в общем, потерь было предостаточно.

Однако даже без них в Нагано под руководством Владимира Юрзинова приехала очень мощная команда, в которой хватало звёздных хоккеистов – в составе россиян были такие игроки, как Сергей Фёдоров, Алексей Яшин, Алексей Морозов, Валерий Каменский и Сергей Гончар. К тому же в заявке сборной России оказалось сразу несколько олимпийских чемпионов 1992 года, которые тоже успели стать значимыми хоккеистами – Алексей Жамнов, Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис. Капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-1998 был назначен Павел Буре, который стал одним из главных действующих лиц на всём турнире.

Даже такая слегка обескровленная сборная, которая в период раздрая в российском хоккее действительно оставалась «командой братьев», прошла групповой этап без поражений, сначала без видимых проблем обыграв казахстанцев, затем помучившись с финнами, а в третьем матче совершив небольшое чудо, перевернув встречу с чехами всего за 10 секунд.

Четвертьфинал с белорусами ожидаемо закончился победой сборной России, а вот за путёвку в финал Олимпиады предстояло сразиться с другими географическими соседями, которые уже встречались команде Владимира Юрзинова на турнирном пути – хоккеистами из Финляндии.

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Первая схватка команд получилась очень нервной – россияне отыгрались со счёта 1:3, забросив победную шайбу всего за три минуты до конца основного времени матча. По голу в той игре забили Павел Буре, Сергей Немчинов, Алексей Яшин и Алексей Морозов. В полуфинале же практически все голевые обязательства на себя взял один капитан.

К исходу первого периода счёт был 2:0 в пользу сборной России – и оба гола были на счету Павла Буре. Шайбы получились очень разными – первую Буре буквально затолкал в ворота, а вторую забросил, оторвавшись на скорости и изящно переиграв голкипера Суоми Ярмо Мюллюса. Через минуту после перерыва Павел ещё раз получил возможность убежать на рандеву с вратарём и вновь оказался сильнее – хет-трик уже в начале второго периода!

Однако затем произошло нечто необъяснимое – от преимущества россиян вскоре не осталось и следа! Финны забросили трижды за 11 минут и возродили интригу в матче. Однако вскоре Алексей Жамнов вновь вывел нашу сборную вперёд, и на второй перерыв сборная России ушла ведя в счёте.

В начале третьего периода финны отыгрались вновь, но в последний раз – дальше забивали только россияне. Победный гол оказался на счету Андрея Коваленко, а затем солировал главный герой матча Павел Буре. Русская Ракета разыгралась не на шутку, в третий раз за игру продемонстрировав фантастическую скорость и оформив покер, а за пять секунд до конца встречи Буре отправил ещё одну шайбу уже в пустые ворота финнов.

Пять голов Павла Бура в ворота сборной Финляндии в полуфинале ОИ-1998



«Это была очень интересная и напряжённая игра. Мне повезло забить пять голов в одном матче, такое очень редко бывает в карьере хоккеиста. Но хочу сказать, что это заслуга всей команды. К каждому моему голу в том матче многие ребята имеют отношение. Все в первую очередь были довольны, что мы добились победы. Последний раз, когда я забил столько голов, мне было 12. Я забросил девять шайб в матче чемпионата Москвы», — рассказывал Буре в интервью «БИЗНЕС Online».

Главный тренер сборной Финляндии Ханну Аравирта выразился о Павле красноречивее всех: «Не говорите мне больше о Буре, иначе мне будут сниться кошмары».

Пента-трик Буре стал легендарным – россиянин сделал то, что раньше не удавалось никому, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. К сожалению, весь запас голов и он, и сборная России израсходовали в полуфинале – в решающей битве Доминик Гашек отразил все 20 бросков российских хоккеистов и помог сборной Чехии добыть золото Олимпиады.