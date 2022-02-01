Русский форвард мчится к рекорду в НХЛ. Найдет ли «Торонто» деньги на Михеева?

Илья принёс победу «листьям», забив в меньшинстве в концовке матча. За 12 матчей он уже повторил свой результат из прошлого сезона.

Возвращение Ильи Михеева в состав «Торонто» после перелома руки получилось очень ярким – первый матч в сезоне с «Эдмонтоном» российский форвард «листьев» провёл без набранных очков, зато 2022 год начал сверхрезультативно, забросив шесть шайб и сделав одну голевую передачу в семи играх. Благодаря этому Илья какое-то время был лучшим российским снайпером в новом году, пока его не догнал Кирилл Капризов и не обогнал Андрей Свечников.

Однако последние три матча Михеев провёл далеко не так продуктивно, не сделав ни одного результативного действия и заработав только один «плюс», что слегка улучшило его показатель полезности. Заметно сократилась и бросковая активность Ильи: за это время он попал в створ всего четыре раза – столько же было в его последнем матче с очками.

Сегодня его «Торонто» принимал «Нью-Джерси», и до третьего периода дела у Михеева, как и у всей команды, шли не лучшим образом. Уже к середине стартовой двадцатиминутки Шелдон Киф был вынужден взять тайм-аут и сменить вратаря – Джек Кэмпбелл уступил место в воротах Петру Мразеку после трёх пропущенных шайб. Чех явно не ожидал, что сегодня ему придётся вступить в игру – он вышел на лёд в шлеме, который использует только на тренировках, оставив игровой в раздевалке.

Несмотря на замену голкипера, для «Мэйпл Лифс» всё было далеко не так критично – между вторым и третьим голами «Дэвилз» уместилась шайба Остона Мэттьюса, а спустя несколько минут после появления Мразека американец оформил дубль, продемонстрировав отличную координацию при игре на пятачке.

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Во втором периоде «дьяволы» восстановили преимущество в две шайбы, но на этом их успехи у ворот Мразека закончились. «Торонто» наращивал атакующий потенциал и выпустил мощный заряд в заключительной трети игры, лишив «Нью-Джерси» шансов на положительный исход встречи.

Наконец-то набрал очки Михеев – оказавшись за воротами молодого швейцарского голкипера «Дэвилз» Акиры Шмида, он сделал передачу Джейсону Спецце. Защитники гостей опекали друг друга и поэтому никак не смогли помешать 38-летнему ветерану сократить отставание «листьев» до минимума.

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Меньше чем через 10 минут счёт был равным благодаря голу Митчелла Марнера, который забросил хотя бы одну шайбу в шести матчах подряд, установив личный рекорд по длительности голевой серии. Его старания едва не свёл на нет Ондржей Каше, удалившийся в решающей пятиминутке, однако вместо того чтобы вернуть себе лидерство, «Нью-Джерси» умудрился пропустить соперника вперёд!

«Листьям» удалось провести образцовую контратаку в формате «два в одного»: Керфут прошёл по левому флангу до круга вбрасывания, дождался, пока Михеев откроется на дальней штанге, сконцентрировав на себе внимание вратаря и защитника, и отдал шайбу россиянину, которому в этой ситуации сложнее было бы промахнуться.

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Это уже седьмой гол Михеева в сезоне (и второй в меньшинстве) – Илья уже повторил результат предыдущего чемпионата, потратив на 42 матча меньше (12 против 54), и вплотную подобрался к личному рекорду (8 шайб в 39 матчах в сезоне-2019/2020).

Такими темпами он может солидно улучшить собственные достижения, что наверняка сыграет большую роль летом, когда Илья будет находиться в ожидании нового контракта. Вопрос в том, найдутся ли у «Мэйпл Лифс» деньги на Михеева – зарплатная ведомость листьев на следующий сезон уже составляет $ 72,8 млн. Пока что россиянин зарабатывает $ 1,65 млн в год, однако с такой игрой он точно будет рассчитывать на контракт покрупнее.

Сегодня же его шайба стала победной для «Торонто» — «Нью-Джерси» попытались сравнять счёт в концовке, но заработали удаление, поэтому снятие вратаря не давало им численного преимущества. Зато это позволило оформить хет-трик Мэттьюсу, который набрал 400-е очко в НХЛ.

6:4 – на этот раз верх одерживают «листья», однако у «дьяволов» уже завтра будет возможность взять реванш на своём льду и уйти на перерыв на Матч звёзд в хорошем настроении.