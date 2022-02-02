Россия начнёт Олимпиаду со Швейцарией. И это уже практически топовая сборная

В последний раз сборная России была чемпионом мира в 2014-м. После минского турнира Россия и Швейцария выходили в финал ЧМ одинаковое количество раз. Конечно, это очень маленький срок, чтобы делать какие-то выводы — но сейчас Швейцария сделала максимально близкий шаг к тому, чтобы превратить «большую шестёрку» снова в «семёрку».

Мы давно слышим про то, как силы хоккейных наций выравниваются, и это давно вызывает, скорее, усмешку. Но Швейцария за последние годы действительно сделала большой шаг вперёд. Кроме двух финалов 2013-го и 2018-го, команда Патрика Фишера могла выйти в полуфинал на ЧМ-2019 и ЧМ-2021. Однако в Братиславе Канада спаслась от вылета за одну секунду до конца матча, запихав шайбу в безумной сутолоке, а через два года немецкая сборная сравняла счёт за сорок секунд до конца, а потом выиграла с помощью издевательского послематчевого буллита.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Сандро Эшлиманн.

Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Михаэль Фора, Ромен Лёффель, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Янник Вебер.

Нападающие: Андрес Амбюль, Свен Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Гаэтан Хас, Фабрис Херцог, Грегори Хофман, Денис Холленштайн, Денис Мальгин, Симон Мозер, Киллиан Мотте, Кальвин Тюркауф, Дарио Симьон, Йоэль Вермин.

На Олимпиадах швейцарцы играли удивительно: в Турине обыграли чехов и канадцев, но потеряли первое место в группе из-за ничьей с итальянцами, в Сочи обыграли на групповом этапе тех же чехов, но проиграли в квалификационном раунде Латвии (и лично Кристерсу Гудлевскису). В общем, олимпийская Швейцария — угроза для любого фаворита, и топ-сборным против альпийцев играть даже сложнее, чем андердогам. Поэтому надо опасаться и России.

Правда, каким будет состав Швейцарии, непонятно даже сейчас. За три дня (конечно же, из-за ковида) «Нати» (так называют сборную в стране) потеряла сразу трёх игроков. Из-за положительного теста защитника Кристиана Марти даже отменили товарищеский матч с Канадой. Однако если не случится локальной ковидокатастрофы, это всё равно будет Олимпиада с самыми высокими шансами на медали в истории.

Леонардо Дженони Фото: Robert Hradil/Getty Images

Главное для подэлитных сборных на краткосрочных турнирах — вратарь, стоящий на голове. У Швейцарии будет прекрасный вратарский дуэт Леонардо Дженони — Рето Берра, которые в таком сочетании ездят на несколько мировых турниров подряд. На серебряном ЧМ-2018 основным был Дженони, который в полуфинале героически отражал прямолинейный канадский натиск, а в четвертьфинале рижского турнира почти сдержал натиск немецкий.

Кто из них будет основным в Пекине, сказать сложно — вполне возможно, их будут чередовать. Даже по игровому стилю это кардинально разные вратари, хотя бы из-за того, что Берра выше Дженони на 12 см (194 против 182). И хотя у Дженони, в отличие от Берры, нет опыта игры в НХЛ, нельзя сказать, что это более слабый вратарь — у Берры нет истории куражных матчей на международном уровне. Поэтому с небольшой долей вероятности с Россией сыграет всё-таки Дженони.

Защита швейцарцев интересна тем, что там играют сразу пять праворуких игроков и двое «левшей» (их число уменьшилось после отвода от игр Марти). Именно на защитников приходится бóльшая часть энхаэловского опыта сборной — Янник Вебер поиграл за «Монреаль», «Ванкувер» и выходил с «Нэшвиллом» в финал Кубка Стэнли, Рафаэль Диаз играл в том же «Монреале» и «Калгари». А вот из выбранного под 18-м номером драфта Мирко Мюллера не получилось топ-защитника: в нём быстро разочаровались сначала в «Сан-Хосе», а потом и в «Нью-Джерси».

Скорее всего, самые опытные защитники сборной будут выполнять более утилитарные функции — и Вебер, и Мюллер в НХЛ были чистыми домоседами. При этом у швейцарцев будет даже один натурализованный хоккеист: Сантери Алатало в родной Финляндии воспринимался больше оборонительным защитником, в молодом возрасте переехал в швейцарскую лигу, где ближе к 30 у него вдруг раскрылся талант атакующего игрока и дирижёра большинства. Алатало получил швейцарское гражданство, которое очень тяжело заработать, и уже сыграл за сборную на ЧМ в Риге. Сейчас он четвёртый защитник-бомбардир местной лиги.

Денис Мальгин Фото: Robert Hradil/Getty Images

В атаке сразу же бросается в глаза фамииля Дениса Мальгина. Форвард повторяет примеры Баркова и Яшкина: отцы в девяностые приехали играть в Европу, а дети выбрали европейские сборные. Негабаритный центр пробивался в основной состав «Флориды», но в ковидном сезоне вернулся в швейцарскую лигу. Мальгин стал лучшим игроком местной лиги в прошлом месяце, и главный тренер «Цюриха» Рикард Грёнборг уверен, что Мальгин скоро сможет вернуться в НХЛ, но должен найти свой клуб и своего тренера — не каждый доверится игроку с ростом 175 см.

Сам Мальгин в недавнем интервью «СЭ» говорил, что в Швейцарии от сборной ждут медалей, а также заявил, что его рост не имеет значения: «В лиге сейчас полно не самых больших хоккеистов, которые хорошо себя проявляют. Возьмите того же Джонни Годро из «Калгари» или Конора Гарланда, который играет в «Ванкувере». Считаю, что и с моими данными можно найти себе место в НХЛ». Сейчас Мальгин — единственный швейцарский игрок в топ-10 бомбардиров местной лиги и, вполне возможно, будет первым центром сборной.

Другой заметный игрок сборной — 38-летний Андрес Амбюль. С 2004-го он не пропустил ни одного крупного турнира сборных, кроме серебряного ЧМ-2018. На вопрос журналиста Neue Zürhcer Zeitung о том, что для него означает поездка на пятую Олимпиаду, Андрес ответил: «В основном то, что старею». Потом форвард «Давоса» без шуток добавил: «Теперь в Швейцарии стало больше игроков, заслуживающих вызова в сборную. Когда ты остаёшься одним из них, то гордишься собой».

Главное, чем Амбюль зарабатывает вызов в сборную — свой стиль игры. Мальгин в уже упомянутом интервью «СЭ» говорил, что нападающий «Давоса» носится так, будто ему 18: «Многие шутят, что Андрес выступает за «Давос», который базируется высоко в горах, там воздух чистый». «Энерджайзер» отдаётся игре по полной и не отказался от вызова в сборную несмотря на то, что его супруга ждёт второго ребёнка — но даже жена Амбюля за то, чтобы он снова поехал на Игры.

Андрес Амбюль Фото: Robert Hradil/Getty Images

Обращает на себя внимание количество игроков, которые попробовали свои силы в НХЛ и быстро вернулись обратно — у швейцарских клубов хороший телеконтракт, билетные сборы и спонсорство, поэтому зарплаты в местной лиге прекрасные. Впрочем, на фоне несколько лет отыгравшего в лиге Свена Андригетто и спорадически появлявшегося за «Эдмонтон» Гаэтана Хаса выделяется история Грегори Хофмана. Кажется, это единственный нападающий, который покинул главную лигу ради Олимпиады.

Летом швейцарский нападающий перешёл в «Коламбус» — ему было 29 лет, но по условиям коллективного соглашения Хофман всё равно подписал контракт новичка на $ 925 тысяч в год. В Огайо Грегори стабильно попадал в основной состав и иногда даже оставлял в запасе Егора Чинахова. Однако в конце года, примерно после объявления решения НХЛ, Хофман уехал домой под предлогом родов жены и… не вернулся. «Коламбус» дисквалифицировал игрока, а форвард подписал контракт на родине и попал в состав олимпийской сборной.

В итоге Россия столкнётся со сборной, которая не только весьма талантлива, чтобы создавать реальные проблемы в атаке, а не просто отплёвываться быстрыми контратаками, но и достаточно системна, чтобы связать российскую атаку где-нибудь в нейтральной зоне. Несмотря на то что Швейцария для России более удобный соперник, чем для условной Канады, расслабляться с командой Патрика Фишера нельзя ни на секунду.