«Какой дурацкий гол!» Кузнецов забросил удивительную шайбу шальным броском от борта. Видео

Россиянин закончил камбэк «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном», но в результате «нефтяники» всё-таки вырвали победу в основное время.

Матч между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном» должен был привлечь повсеместное внимание большим противостоянием Овечкина и Макдэвида, однако два капитана сначала угодили в игровой кризис разной степени тяжести, снизив градус будущей дуэли, а затем Ови и вовсе выбыл из строя, попав в ковид-протокол в последний день обязательного тестирования.

Но, к счастью, и без Овечкина в поединке «столичных» и «нефтяников» было на что посмотреть. Так, уже к шестой минуте хозяева проигрывали со счётом 0:3. Сначала в быстрой атаке отличился Драйзайтль — отличный пас немцу отдал Сеси, а Уилсон и Кузнецов показали в этом моменте просто ужасную игру в обороне.

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Затем Эвандер Кейн отлично подставил клюшку под бросок Кита, забив второй гол в третьем матче за «Эдмонтон». Ну а следом в большинстве забросил Макдэвид, причём шайба влетела в ворота Самсонова рикошетом от руки российского вратаря.

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Самсонов отразил лишь один бросок из четырёх и после гола Макдэвида ожидаемо отправился на скамейку запасных, уступив место Фениксу Копли. С голкипером из АХЛ в воротах «Вашингтон» моментально начал камбэк — уже на восьмой минуте одну шайбу отыграл Ларс Эллер.

С этого момента голевое безумие на льду в Вашингтоне закончилось. Однако «Кэпиталз» медленно, но верно двигались к тому, чтобы отыграться. В середине второго периода Конор Шири сократил разрыв до минимума, а на 43-й минуте Евгений Кузнецов сравнял счёт шальным броском от борта — Коскинен, дезориентированный рикошетом от конька своего защитника, пропустил удивительную шайбу.

«Какой дурацкий гол!» — очень точно подметил суть этого взятия ворот аккаунт «Hockey Daily 365» в «Твиттере».

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«Вашингтон» ушёл с 0:3, но это никак не вдохновило «Кэпиталз», и в результате они всё-таки потерпели поражение в основное время. Главным героем концовки встречи оказался Райан Ньюджент-Хопкинс. Первый номер драфта НХЛ — 2011 сначала забил в меньшинстве гол, оказавшийся победным.

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А за минуту с небольшим до сирены Ньюджент-Хопкинс поразил пустые ворота, установив окончательный счёт матча — 5:3 в пользу «Эдмонтона», который благодаря победе приблизился к зоне уайлд-кард на Западе.

«Вашингтон» же пока ещё с запасом держится в зоне плей-офф на Востоке, однако команде явно нужна серия побед, чтобы вернуть уверенность.