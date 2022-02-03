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«Миннесота» разгромила «Чикаго», видео гола Капризова после красивой комбинации с Цуккарелло

«Просто другой уровень». Гол Капризова после шикарной комбинации привёл в восторг НХЛ
Лев Лукин
«Миннесота» разгромила «Чикаго», гол Капризова
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«Миннесота» продолжает выигрывать, а её российский лидер в отличном настроении отправляется на Матч звёзд.

«Миннесота» в 2022-м просто неудержима. За 10 матчей нового года «дикари» лишь раз ушли с площадки без набранных очков, а в последний раз проигрывали ещё в середине января. Только что «Уайлд» завершили сверхудачный выезд в Нью-Йорк, где последовательно обыграли и «Рейнджерс», и «Айлендерс», а перед паузой на Матч звёзд НХЛ заехали на игру с «Чикаго».

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«Блэкхоукс» сейчас — полный антипод «Миннесоты». «Чёрные ястребы» много проигрывают и плетутся в хвосте Западной конференции без шансов на плей-офф. В НХЛ встреча лидера и аутсайдера далеко не всегда заканчивается уверенной победой фаворита, однако в этот вечер на льду «Юнайтед-центра» «дикари» чётко продемонстрировали огромную разницу между клубами.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Бродин, Фиала) – 24:53' (5x4)   0:2 Цуккарелло (Гринвей, Дюхайм) – 26:56' (5x5)   0:3 Капризов (Цуккарелло) – 34:08' (5x5)   0:4 Фиала (Болди, Годро) – 50:38' (5x5)   0:5 Штурм (Дьюар, Раск) – 52:02' (5x5)

При этом стартовый период оказался безголевым, но во втором отрезке «Миннесота» решила все свои проблемы. На 25-й минуте Годро мощным щелчком открыл счёт в большинстве, и понеслось. Вскоре отличился Матс Цуккарелло, использовавший отличный пас Гринвея из-за ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А ещё через несколько минут норвежец поучаствовал в самом красивом голе этого матча. Капризов совершил перехват в средней зоне, отдал Цукарелло, а сам открылся на свободный лёд. Матс на паузе убрал Мёрфи и выложил удобнейшую передачу на Кирилла, который не мог промахнуться по полупустым воротам. «Цуккарелло и Капризов — это просто другой уровень», — шикарная комбинация привела в восторг даже официальный «твиттер» НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Действительно, высочайший уровень мастерства и взаимопонимания двух нападающих «Миннесоты». Капризов забил 19-й гол в нынешнем сезоне и набрал 53-е очко, продлив личную результативную серию до двенадцати матчей. В последний раз Кирилл уходил со льда «пустым» ещё в декабре прошлого года!

Третья шайба, пожалуй, окончательно добила «Чикаго». «Блэкхоукс» не развалились совсем, но в третьем периоде пропустили ещё два безответных гола. Сначала забил Кевин Фиала, чья активная серия с набранными очками также достигла 12 игр, при этом швейцарец, в отличие от Капризова, на этом отрезке не пропустил ни одного матча «Миннесоты».

И практически сразу дело до разгрома довёл Нико Штурм.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Действующий обладатель «Везины» Марк-Андре Флёри после этого гола с досады залепил клюшкой по перекладине и отправился на скамейку запасных, уступив место Коллину Делиа. Кто знает, может, это был последний гол, который Цветочек пропустил за «Чикаго».

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«Миннесота» же довела дело до уверенной победы, сохранив «сухарь» для Кэма Тальбо. К паузе на Матч звёзд «дикари» подошли в прекрасном настроении, с серией из шести побед и третьим местом в Западной конференции. При этом по потерянным баллам «Уайлд» значительно опережают идущий вторым «Нэшвилл» и лишь немного отстают от лидера «Колорадо».

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