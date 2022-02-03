«Просто другой уровень». Гол Капризова после шикарной комбинации привёл в восторг НХЛ

«Миннесота» продолжает выигрывать, а её российский лидер в отличном настроении отправляется на Матч звёзд.

«Миннесота» в 2022-м просто неудержима. За 10 матчей нового года «дикари» лишь раз ушли с площадки без набранных очков, а в последний раз проигрывали ещё в середине января. Только что «Уайлд» завершили сверхудачный выезд в Нью-Йорк, где последовательно обыграли и «Рейнджерс», и «Айлендерс», а перед паузой на Матч звёзд НХЛ заехали на игру с «Чикаго».

«Блэкхоукс» сейчас — полный антипод «Миннесоты». «Чёрные ястребы» много проигрывают и плетутся в хвосте Западной конференции без шансов на плей-офф. В НХЛ встреча лидера и аутсайдера далеко не всегда заканчивается уверенной победой фаворита, однако в этот вечер на льду «Юнайтед-центра» «дикари» чётко продемонстрировали огромную разницу между клубами.

При этом стартовый период оказался безголевым, но во втором отрезке «Миннесота» решила все свои проблемы. На 25-й минуте Годро мощным щелчком открыл счёт в большинстве, и понеслось. Вскоре отличился Матс Цуккарелло, использовавший отличный пас Гринвея из-за ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А ещё через несколько минут норвежец поучаствовал в самом красивом голе этого матча. Капризов совершил перехват в средней зоне, отдал Цукарелло, а сам открылся на свободный лёд. Матс на паузе убрал Мёрфи и выложил удобнейшую передачу на Кирилла, который не мог промахнуться по полупустым воротам. «Цуккарелло и Капризов — это просто другой уровень», — шикарная комбинация привела в восторг даже официальный «твиттер» НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Действительно, высочайший уровень мастерства и взаимопонимания двух нападающих «Миннесоты». Капризов забил 19-й гол в нынешнем сезоне и набрал 53-е очко, продлив личную результативную серию до двенадцати матчей. В последний раз Кирилл уходил со льда «пустым» ещё в декабре прошлого года!

Третья шайба, пожалуй, окончательно добила «Чикаго». «Блэкхоукс» не развалились совсем, но в третьем периоде пропустили ещё два безответных гола. Сначала забил Кевин Фиала, чья активная серия с набранными очками также достигла 12 игр, при этом швейцарец, в отличие от Капризова, на этом отрезке не пропустил ни одного матча «Миннесоты».

И практически сразу дело до разгрома довёл Нико Штурм.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Действующий обладатель «Везины» Марк-Андре Флёри после этого гола с досады залепил клюшкой по перекладине и отправился на скамейку запасных, уступив место Коллину Делиа. Кто знает, может, это был последний гол, который Цветочек пропустил за «Чикаго».

«Миннесота» же довела дело до уверенной победы, сохранив «сухарь» для Кэма Тальбо. К паузе на Матч звёзд «дикари» подошли в прекрасном настроении, с серией из шести побед и третьим местом в Западной конференции. При этом по потерянным баллам «Уайлд» значительно опережают идущий вторым «Нэшвилл» и лишь немного отстают от лидера «Колорадо».