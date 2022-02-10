Ларионов даже в 41 год вёл за собой! Легендарные капитаны сборной России на Олимпиадах

Зимой 2002-го многие удивлялись, что Игорь Ларионов до сих пор играет в хоккей и что он делает это в «Детройте» — летом 2001-го команда Кена Холланда ударно закупилась будущими членами Зала славы в лице Доминика Гашека, Бретта Халла и Люка Робитайла.

Ларионов в промежутке между сезонами игры в команде «Оригинальной шестёрки» успел на полгода съездить во «Флориду», где зажигали Павел Буре и Виктор Козлов. С «Детройтом» Профессор по контракту не сошёлся, а в «Пантерс» были и климат, и низкие налоги, и партнёры, подходящие по стилю игры. Однако Ларионов плохо адаптировался к новому клубу и не вытерпел того, что главный тренер «Пантерс» Терри Мюррей требовал играть попроще. Профессор вернулся в «Детройт», а с Мюрреем вскоре поссорится и Буре.

Кроме того, ровно 20 лет назад Игоря Ларионова ждало капитанство на Играх. О нём — в специальном проекте «Чемпионата» и «Балтики».

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41-летний Ларионов в олимпийский сезон был старейшим игроком НХЛ. «Никогда бы не подумал, что смогу так долго играть. Когда я подписал контракт с «Ванкувером», мне было 28 — в России тогда считалось, что это уже ветеранский возраст. Я думал, что сыграю три сезона и на этом всё. Однако прошло уже 12 лет», — говорил хоккеист местным журналистам.

Игорь Ларионов Фото: Craig Jones/Getty Images

Уже потом прессе станут известны все секреты хоккейного долголетия Ларионова и его большая любовь к красному вину. Тогда капитан «Детройта» Стив Айзерман рассказывал: «Он из тех людей, кто всегда будет выглядеть молодым. Игорь держит себя в хорошей форме, следит за питанием, усердно тренируется и знает, как поддерживать форму во время сезона и летом. Игорь сумел избежать серьёзных травм во время карьеры и в свои годы так же хорош физически, как и любой игрок команды».

Впрочем, местная пресса не особо восторгалась его игрой: за первую половину сезона Detroit Free Press поставила Ларионову «тройку», отметив роль хоккеиста в менторстве Павла Дацюка. Но в олимпийскую сборную России в Солт-Лейк-Сити Ларионов поехал. Наверняка тут сыграло роль то, что на тренерской скамейке стоял Вячеслав Фетисов — но в Нагано-1998 Ларионов не играл. История странная: в 1998-м российская пресса уверяла, что от Игр отказался сам хоккеист, но Ларионов через несколько лет доказывал, что от ФХР никакого вызова не поступало, а руководство федерации вообще говорило, что не рассчитывает на игрока.

При этом то, что Ларионов стал капитаном, многих в 2002-м удивило. В сборной оставался Павел Буре, и в 1998-м он не просто носил нашивку на груди — об идеальной атмосфере внутри той команды вспоминают до сих пор, и она была и заслугой капитана. Конечно, были журналисты, которые посчитали, что главный тренер Вячеслав Фетисов здесь помог своему другу и давнему партнёру по звену.

Уже в 2017-м в интервью Игорю Рабинеру Фетисов подробно рассказал, как выбрал Ларионова капитаном: «Если бы Игорь не согласился, однозначно капитаном был бы Паша. Для самого Игоря это не было приоритетом. Такого, чтобы он сказал: «Поеду, только если буду капитаном», не могло быть в принципе. Мне самому показалось, что это передача традиций, уважение к человеку, который олицетворяет целое поколение, целую эпоху и это должно дать каждому игроку, включая Пашу, дополнительные эмоции и силы».

Вячеслав Фетисов Фото: Brian Bahr/Getty Images

Перед Олимпиадой большинство экспертов всё-таки признало, что капитанство Ларионова было решением правильным. Например, олимпийский чемпион Альбервиля Николай Борщевский сказал: «Хороший ход. Не знаю игрока, который относился бы к Игорю без уважения. Мне довелось поиграть вместе с ним лишь в сборной звезд во время локаута, но и этого было достаточно, чтобы убедиться в его авторитете».

А ещё Ларионов частично повлиял на выбор состава сборной. Незадолго до Олимпиады травму получил невезучий Виктор Козлов, который из-за повреждения пропускал и Игры в Нагано. Первым запасным той сборной значился Сергей Брылин из «Нью-Джерси», проводивший отличный сезон и показывавший, что он не только форвард для нижних звеньев. Но Фетисов взял на Игры проводившего первый сезон в НХЛ Павла Дацюка — и сделано это было в том числе по рекомендации Ларионова.

В Солт-Лейке самый возрастной игрок сборной играл с двумя молодыми парнями: одним из них предсказуемо был Дацюк, а вторым Максим Афиногенов. Как говорил Фетисов на пресс-конференции: «Я рад, что Игорь в команде, играет на своем уровне, и атмосферу в команде создает во многом он. Сегодня Ларионов подошел перед третьим периодом и говорит: «Ребятам нужно побольше играть. Если надо, я могу и посидеть». Это и есть тот профессионализм, который нам так необходим».

До самого матча за третье место, впрочем, Ларионов так и не набрал очков. Вячеслав Фетисов в плей-офф поменял местами Афиногенова и Алексея Ковалёва, и четвёртое звено в новом составе сделало три шайбы в бронзовом матче с Беларусью.

О капитанстве друга Фетисов позже сказал: «И говорил, и играл неплохо. В раздевалке нужно говорить не много, а правильно и по делу. Что Игорь и делал. Повторяю: мне не кажется, что его капитанство было ошибкой. Я в это верил».

Ну а Ларионов через несколько месяцев поднял над головой свой третий Кубок Стэнли. Один из решающих голов в финале он забил после прохода в третьем (!) овертайме. Как потом шутил сам Ларионов: «Раньше я пил два бокала вина по вечерам. После того как мне стукнуло сорок, пришлось пить два с половиной».