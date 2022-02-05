«Сегодня мы расквитались за всё!» Как Россия в последний раз победила Канаду на Олимпиаде

Олимпиада 2006 года в Турине стала первым крупным и знаковым турниром для уже нынешних признанных легенд нашего хоккея – Александра Овечкина и Евгения Малкина. Во многом поэтому у большинства российских болельщиков хорошо отложился в памяти тот февральский турнир в Турине, который, к сожалению, не увенчался успехом для сборной России.

Балтикой «Красный Эль» Безалкогольное мы спешим поддержать национальную команду этой зимой. Пиво, сваренное по особой рецептуре, даёт почувствовать игрокам и всем российским болельщикам, что мы вместе заряжены на победу. Хоккей в России — это страсть и настоящая гордость за сборную. СБезалкогольное мы спешим поддержать национальную команду этой зимой. Пиво, сваренное по особой рецептуре, даёт почувствовать игрокам и всем российским болельщикам, что мы вместе заряжены на победу. Стань ближе к «Красной машине» и поддержи яркий хоккей специальным сортом!

К четвертьфиналу обе сборные подходили, очевидно, не в идеальных кондициях. Проблем хватало и у наших, и у канадцев. На счету подопечных Владимира Крикунова (главного тренера сборной России на тот момент) было четыре победы в пяти матчах группового этапа. На первый взгляд, результат неплохой. Так оно и было, но игра оставляла вопросы. Наши катком прошлись по шведам, забросив пять безответных шайб, а латыши были разгромлены с неприличным счетом – 9:2. Трудности нашу сборную ждали в первом матче со словаками. 3:5 – такой старт турнира мало кто мог предположить на тот момент. Словаки сковали нашу сборную по рукам и ногам, не дав продемонстрировать свой фирменный комбинационный стиль. Почему матч с казахстанцами выдался таким трудным и упёртым? Наверное, ответа на этот вопрос у Владимира Крикунова нет и по сей день. Всего лишь одну шайбу забросили наши хоккеисты в том матче с незаурядной сборной Николая Шамагина. Благо этого хватило для победы – 1:0. Четыре матча провела российская дружина на групповом этапе и оставила весьма противоречивое впечатление от своей игры.

Канадцы тоже многих удивили своей игрой на групповом этапе. Особенно когда влетели всухую швейцарцам и финнам — оба раза по 0:2. Завершающий матч в группе с чехами позволил канадских болельщиком вздохнуть немного с облегчением, всё-таки чехи образца 16-летней давности представляли серьезную силу в борьбе за золотые медали, поэтому победа 3:2 стала некой предпосылкой к позитивному исходу матча с россиянами.

Смотрибельным назвать тот матч мог только самый заядлый оптимист. Все ждали феерии от одних из лучших хоккеистов планеты, а получили вязкий, неуступчивый матч, который нейтральному болельщику смотреть было крайне нелегко. Хотите приучить своих знакомых смотреть хоккей? Тогда тот матч точно не подходит для этого. Обе команды больше времени уделяли обороне собственных ворот. Нельзя не отметить филигранную игру вратарей в том матче, причём с обеих сторон. Евгений Набоков и Мартин Бродо творили самые настоящие чудеса, оставляя свои владения в неприкосновенности даже порой в самых отчаянных ситуациях. В середине матча стало более-менее понятно, что игра идёт до заброшенной шайбы. В самом начале третьего периода российской сборной наконец-то удалось реализовать большинство. На льду появилась спецбригада Алексея Яшина и распечатала ворота великого канадского вратаря. Вячеслав Козлов воспользовался нерасторопностью канадцев на собственном же пятаке и отдал пас на накатывающего Овечкина. Молодому Next One российского хоккея оставалось только попасть в пустой угол. На 41-й минуте встречи сборная России повела в счёте.

ВИДЕО.

Последние 10 минут встречи выдались очень непростыми для российской сборной и, наверное, стали одними из самых великих в карьере Евгения Набокова. Легенда «Сан-Хосе» в те годы находился в своей праймовой форме, и спустя столько лет можно с уверенностью сказать, что львиная доля успеха россиян в том матче — заслуга прославленного вратаря. Канадцы прикладывали все усилия, чтобы перевести игру в овертайм, и, когда казалось, что вот-вот россияне дрогнут, за 30 секунд до сирены Крис Пронгер совершил, возможно, самую фатальную ошибку в своей карьере.

Обрезался в своей зоне, что заставило его сфолить на Алексее Ковалёве, и остаток матча «кленовым» предстояло провести в меньшинстве. Сам Ковалев же и добил сборную Пэта Куинна, которому после стали припоминать, как он не взял на турнир молодых Кросби, Спеццу, Эрика Стаала, находящихся в тот момент в потрясающих кондициях. Вместо юных звёзд он взял на турнир проверенных бойцов в лице Сакика, Пронгера, Блэйка. Как показала практика, ставка на ветеранов не очень оправдала себя.

ВИДЕО.

После матча Пэт Куинн заявил:

«У нас не было того командного взаимодействия, которое регулярно приводит к заброшенным шайбам. Ведь никто не сомневается в силе наших форвардов, которые забросили в нынешнем сезоне около 300 шайб за свои клубы. Но выигрывает и проигрывает на таких турнирах не один человек, а вся команда», — отметил он.

«Это — лучшая сборная России из всех, против которых мне приходилось играть, — заявил защитник сборной Канады Роб Блэйк. – У них фантастические молодые игроки Овечкин и Малкин, которые в ближайшее время станут суперзвездами мирового хоккея. Их сборная была невероятно сильна».

После матча вся пресса гонялась за одним из главных героев матча Овечкиным. Сложно было найти в тот момент на планете более счастливого человека.

«Ощущения — шикарные, какие-то нереальные. Четвертьфинальная игра с командой Канады получилась очень серьёзной, тяжёлой, но при этом — очень интересной. Очень рад, что именно мне удалось открыть счёт и в итоге стать автором победной шайбы. Недавно в НХЛ одну мою шайбу признали едва ли не самой красивой в нынешнем веке. Не знаю, хотя спорить, конечно, не собираюсь… А сегодняшняя шайба, безусловно, стала самой важной за всю мою карьеру, за всю мою жизнь! Лично у меня и, надеюсь, у всей России, болеющей за хоккей, накопилось очень много реваншей к сборной Канады, достаточно вспомнить наше поражение в финале прошлогоднего чемпионата мира среди юниоров — 1:6. Так сегодня мы расквитались за всё. Наша победа — это победа для всей России!»— эмоционально прокомментировал прошедшую игру Ови.

Победив 2:0 канадцев сборная России шагнула в полуфинал Игр, где их ждала финская сборная…

Та победа нашей сборной стала пока последней над «кленовыми» на Олимпиадах. Она была и остаётся игрой противоречий и парадоксов, но это ни в коем случае не отменяет величия того февральского дня 16-летней давности.