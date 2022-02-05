«Стараемся, чтобы чугунная плита не висела над игроками». К чему готовится Россия на ОИ

Сборная России по хоккею продолжает готовиться к старту на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Сегодня команда выходила на лёд дважды – утром и вечером. Изначально на вечер был запланирован товарищеский матч с Латвией, но он был отменён из-за ковид-протокола у соперника, поэтому россияне провели двустороннюю встречу. Сочетания звеньев меняются постоянно – утром игроки занимались уже в отличных от вчерашних тройках, сочетания тасовались и прямо во время игры. Главный тренер Алексей Жамнов после всех занятий обстоятельно ответил на все вопросы и рассказал, к чему готовиться на Олимпиаде.

«На двусторонке играли в две схемы — атакующую и оборонительную»

— Что проверяли на двусторонке?

— Посмотрели сочетания, пытались играть в две разные схемы – атакующий и чуть оборонительный хоккей, поэтому было задание конкретному звену. Тяжеловато, хотелось бы сыграть товарищеский матч перед началом Олимпиады, но протокол чуть-чуть мешает. Конечно, пытаемся прорабатывать схемы, которые мы планируем использовать во время Олимпиады, но играть между собой и против соперника – это две разные вещи. Этого чуть-чуть не хватает, но все в одинаковых условиях. Не приходится жаловаться, это уже зависит не от нас, а от того, что происходит с пандемией. Сегодня поработали в большинстве, посмотрели на некоторые разные сочетания в тройках. Есть время до начала нашей первой игры, будем смотреть разные сочетания, пробовать.



— То есть необязательно со Швейцарией будете играть такими звеньями?

— Пытаемся почувствовать «химию» среди ребят, у нас пока нет сочетаний, которыми мы будем играть. До сих пор ищем. Если бы были товарищеские матчи, было бы чуть проще. Ребята играют в одной лиге, знают друг друга, им проще играть. Когда играешь против других соперников, у них другой стиль, другие команды, ты уже видишь нюансы, которым надо уделять больше внимания в тренировочном процессе. Я не жалуюсь, просто такая ситуация.



— Будет полноценная двусторонка перед матчем со Швейцарией?

— Мы играли три полноценных двусторонки в Новогорске, сегодня планы немного поменялись. Сделали то, что могли. С одной стороны было два звена, с другой — три, после 30 минут мы всё поменяли. Подумаем завтра, какие у нас будут дальнейшие тренировки до 9 числа. Думаю, акцент сейчас сделаем больше на тактике.

«Можно делать замены и после первого матча, но только по ковиду или травме»

— Не хватает Анисимова, чтобы попробовать с ним Кузьменко?

— Мы всем тренерским штабом смотрим. Первый период он играл в одном сочетании, два других – в другом, и другие перестановки мы делали. Пытаемся найти оптимальный состав к первой игре. Анисимов с Плотниковым прилетают только 7-го числа, и другие ребята, у которых был сомнительный тест, это всё вносит коррективы в подготовку. Надеюсь, дальше всё будет гладко, у всех будет отрицательный тест, будем от этого отталкиваться.



— Когда закроете заявку?

— Поймите правильно – мы сдавали тесты в Новогорске, все были отрицательные. Перед вылетом что-то показало не так, были спорные, сомнительные тесты, они вылетают везде – и у нас, и здесь. На следующий день они становятся отрицательными, игрок может выходить и играть. Как будет дальше, сами понимаете. Олимпийская деревня – это Олимпийская деревня, всё равно пересекаемся со всеми спортсменами, что-то предугадать невозможно. Игроков можно заменять только по ковидному протоколу или по травме. Делать замену можно и после первого матча по ковиду или травме, но только теми шестью запасными, которые у нас в списке.

— Чего не хватает Кадейкину для попадания в основу?

— Пока что есть, то есть. Мы опираемся на сочетания, чтобы был баланс звеньев. На данный момент те центральные, что есть в заявке, нас устраивают по всем качествам. Тот же Ткачёв может сыграть как на фланге, так и в центре, мы всё это взвешиваем.



— Есть игроки, которые немного выпадают по готовности?

— Не сказал бы. Конечно, есть ребята, которые болели до сборов в Новогорске, одни болели с симптомами, другие без. Организм у всех разный, восстановление идёт по-разному.

Новость по теме Грицюк рассказал о том, чему он учится у Гусева и Шипачёва

«У Грицюка ещё есть стеснение, постараемся придать ему уверенности»

— С вратарём не определились?

— Работаем, у нас есть тренер вратарей, он скажет, кто будет готов к игре.



— Почему сегодня играли Самонов и Федотов?

— Четыре вратаря – это уже перебор. Трёх вратарей достаточно, чтобы у всех была бросковая практика. Когда четыре вратаря, это и вратарь не тренируется, и ты толком не поймёшь. Шугаев приехал на случай форс-мажора. Почему Самонов сейчас выше Билялова – это не ко мне. Мы доверяем тренеру вратарей, перед 9-м числом будем понимать, кто у нас будет первым, кто вторым.



— Плотников пока остаётся игроком основы?

— Да, тут всё упирается в тесты, а они везде разные. Сейчас у него все отрицательные, у Анисимова тоже. До этого тоже были отрицательные, но перед вылетом был сомнительный, поэтому мы перестраховались. По графику их перелёта – не ко мне, я просто знаю, что 7 февраля они будут здесь.



— Какой видите ударную тройку?

— Отвечу на этот вопрос 8-го числа, перед матчем. Сейчас просматриваем. Вернули связку Гусев – Шипачёв, хотели её посмотреть. Утром на большинство тоже пробовали эту связку. Посмотрим.



— Грицюк оставил хорошее впечатление. У него прошло стеснение?

— Если честно, хотел бы, чтобы он больше инициативы брал на себя, бросал, лез на ворота. У него ещё есть стеснение, он ищет своих партнёров, потому что они популярнее, чем он. Парень талантливый на самом деле, мы со стороны тренерского штаба постараемся придать ему уверенности, чтобы он проявил себя на Олимпиаде на все 100%. А так мы очень довольны его прогрессом.

— Изначально была армейская тройка – Карнаухов, Слепышев, Григоренко, почему решили её разбить?

— Увидели, что в этом сочетании для сборной будет больше пользы. Если мы разобьём эту тройку, то создадим два равноценных звена. Смотрим то, что нам подходит под систему игры, чтобы был баланс в каждом звене. Это баланс не только в обороне, но и в атаке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ковальчук — парень деловой! Он на своём месте, погружён в процесс»

— Ковальчук и Каменский смотрели за тренировкой с трибуны, что-то обсуждали. А как консультирует Есмантович из Москвы?

— Мы общаемся каждый день, он нам полностью помогает. В ситуации с ребятами, которые остались в Москве, он контролирует все оргвопросы, очень сильно нам помогает в этом плане.



— Оргвопросы через федерацию не решаете?

— Мы на контакте с федерацией, но по России, именно по Москве этим занимается Игорь Есмантович.

— О Ковальчуке много позитивных отзывов. Вы видите, что не ошиблись, когда предложили ему эту роль?

— Думаю, не ошиблись. Думаю, он на своём месте, полностью погружён в процесс. Наверное, это то, что ему самому нравится. По тому, что я вижу, это даёт плоды. Он полностью погружён в эту работу. Все оргвопросы по спортивной части он решает. Он парень деловой!



— С игроками он общается?

— Конечно.



— Сколько времени вы тратите на разбор тренировок?

— Очень много. У нас все тренировки записываются, мы просматриваем каждую тренировку, делаем выводы. Показываем все моменты игрокам, которым надо уделить внимание. Даже в тренировках игроки ещё совершают маленькие ошибки, лучше показать это в тренировке, чем потом эти ошибки совершать в игре. Работы достаточно – много видео, просмотров. Можете спросить игроков, они скажут то же самое.



— Чувствуете за четыре дня до матча, что прививаемый стиль игры доходит до ребят?

— Мы это чувствуем. Было бы легче ответить на эти вопросы, если бы были товарищеские матчи. Когда играешь между собой, не видишь нюансов. Ребята знают друг друга и систему, которую мы требуем. Мы хотели это увидеть в товарищеском матче с другим соперником.



И жёсткости не хватает, и тайминга. Не будет столько времени на принятие решения, сколько есть у ребят сейчас. Хотим сделать так, чтобы у ребят не было много времени для принятия решений. Товарищеская игра перед началом турнира не помешала бы.

«У Шипачёва сейчас «час Х», чтобы доказать, что он на самом деле капитан и лидер»

— Шипачёв много говорит на скамейке, как шестой тренер. Он уже настоящий капитан?

— Главное, чтобы это пошло на пользу. Думаю, он справится со своей обязанностью. Ребята не зря проголосовали за него. Сейчас у него час Х, чтобы доказать, что он на самом деле капитан и лидер сборной. Это огромная ответственность – быть капитаном хоккейной сборной. Думаю, он всё понимает и должен с этим справиться.



— Почему делегировали на церемонию открытия с флагом Шипачёва, а не героя Пхёнчхана Гусева?

— Это вопрос не ко мне. Олимпийский комитет решал.



— Тренировки соперников смотрите?

— Нет, не разрешено. Мы стараемся ограничить контакты.



— Игрокам в деревне запрещаете к другим спортсменам приближаться?

— Как мы это сделаем? Все мы люди, предсказать невозможно. Все ребята умные, стараются как можно меньше со всеми контактировать. Но всё равно мы выходим на улицу на прогулку, в столовую… Ясно, что там идёт дезинфекция, они выполняют всё, что необходимо по протоколу. Но говорить ребятам, чтобы они ни с кем не общались, — это тоже неправильно. Даже на улицах все по правилам должны быть в масках. Предсказать невозможно.



— Была фотография с церемонии открытия, где два наших игрока — без масок.

— Как я должен на это ответить? Неправильно сделали, надо было надеть маску. Вы про хоккей меня спрашиваете или про маску?

«Стараемся, чтобы над ребятами не висела чугунная плита»

— Четыре года назад перед Кореей Знарок признался, что от него требуют только золота и любой другой результат будет плохим. Вы чувствуете такое же давление, что нужно только золото?

— Я в сборной уже давно, и давление есть всегда. От сборной требуют только победы на всех соревнованиях. В сборной России по хоккею давление было и будет всегда.



— Илья Воробьёв сказал, что в Корее в раздевалке с самого первого матча над ними висела большая чугунная плита. У вас сейчас висит?

— Стараемся, чтобы этой плиты не было. Но, сами понимаете, предугадать невозможно. Ясно, что у ребят будет давление, ответственность, нервозность перед первым матчем. От этого никуда не уйдёшь. Думаю, когда все сыграют первые смены, волнение чуть-чуть уйдёт, и будет попроще. Перед первым матчем волнение есть у любого.



— Вчера появился инсайд, что в феврале 2024 года будет Кубок мира. У вас была мечта поработать с игроками НХЛ, вы играете вдолгую или мысли только об Олимпиаде?

— Концентрируемся на Олимпиаде, а после неё поговорим. Не хочется вдаваться в подробности, что будет после. Много вопросов по этой Олимпиаде, чтобы правильно подготовиться, чтобы не было той плиты у ребят перед стартом. Сейчас моя задача – полностью сконцентрироваться к этой Олимпиаде, подготовить ребят, выступить достойно. А после поговорим.