«Столько негатива – уже смешно». Хоккеисты удивлены реакцией на историю с самолётом

Прилёт сборной России по хоккею в Пекин сопровождался большой шумихой. Многие были возмущены, что хоккеисты решили лететь отдельным рейсом и отказались брать на борт других спортсменов. Хотя информация о том, что сборная заказала чартер, была известна давно, да и вообще она всегда на все турниры летает отдельно.

Новость по теме Захаров: пусть наши хоккеисты не живут в Олимпийской деревне и не садятся со мной за стол

В вечер прилёта в информационный шум вокруг сборной добавилась ещё одна новость – шесть хоккеистов якобы сдали положительный тест. Практически сразу же её опроверг глава ОКР Станислав Поздняков, а вскоре прилетело сообщение – тренировка, запланированная на утро, состоится по расписанию. Это успокоило – если бы с тестами были большие проблемы, всю команду наверняка посадили бы на карантин, как это было совсем недавно с женской сборной России.

«Захарову удачи на ОИ. Думаю, в деревне посидим с ним за одним столом»

Наша команда перед Олимпиадой на несколько недель закрылась на сборах в Новогорске – из соображений безопасности. Сегодня мы наконец-то смогли увидеть сборную вживую. Настроение у всех членов команды было приподнятым, а перед тренировкой с журналистами успел пообщаться Илья Ковальчук. Главные вопросы – результаты ПЦР-тестов, нашумевший чартер и отсутствие в основном составе Кузьменко, который в двух двусторонних матчах на сборах забросил пять шайб.

— Почему Кузьменко не в основном составе до сих пор?

— Да всё ещё впереди. В наше время что угодно может случиться. Тренерский штаб уже говорил по этому поводу. К нему нет никаких претензий.

— Удивлены шумихой вокруг самолёта сборной России?

— На всех Олимпиадах, где я был, хоккеисты всегда летели отдельным чартером, поэтому не знаю, почему поднялась такая шумиха. У нас заранее всё было запланировано, просто в прессу вышла информация, не знаю, почему это вызвало резонанс. Мы в Корею сами летели, в Сочи, ничего нового в этом не было. Слова Захарова? Хочу пожелать ему удаче на Олимпиаде, сейчас распыляться не стоит, надо сосредоточиться на подготовке к соревнованиям. Будем за него переживать и болеть, а что касается посидеть за одним столом, думаю, в деревне мы обязательно это сделаем.

Также Ковальчук рассказал, что сомнительные тесты сдали два игрока – защитник Никита Нестеров из основного состава и нападающий Андрей Кузьменко из числа запасных. Это единственные игроки, которых сегодня не было на льду, не считая Артёма Анисимова и Сергея Плотникова, которые прилетят в Пекин 7-го числа.

Тренировка была недолгой, но интенсивной. Руководил ей Алексей Кудашов, в то время как главный тренер Алексей Жамнов наблюдал за занятием со стороны вместе с Сергеем Гончаром, иногда давая советы отдельным игрокам. Сергея Фёдорова на льду не было, он тоже сдал сомнительный тест, уже получил один отрицательный и ждёт результат ещё одного теста.

Новость по теме Стали известны сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Китае

В концовке занятия уделили внимание отработке большинства – в одной бригаде выходили Гусев, Грицюк, Чибисов, Григоренко и Яковлев (по очереди с Никишиным), в другой – Шипачёв, Галиев, Слепышев, Ткачёв и Войнов (по очереди с Телегиным).

Сверху за занятием наблюдали консультанты тренерского штаба Валерий Каменский, Сергей Трощинский и Владимир Малахов, а также Игорь Ларионов, который будет комментировать олимпийский хоккей на Первом канале.

Новость по теме Ковальчук: не боимся отпускать Шипачёва в знаменосцы — в приметы не верим

«Такую шумиху подняли из-за самолёта, третьи сути не могут успокоиться!»

После тренировки на вопросы ответил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

— Рады, что вам удалось совершить невозможное – сдать все отрицательные тесты?

— У нас были сомнительные тесты. Везде своя специфика – не знаю, как у нас брали, здесь, может быть, по-другому, и тесты другие. Нельзя сказать, что у нас были положительно-отрицательные, просто сомнительные тесты. Сегодня пришла информация, что у всех отрицательные.

— Как вы выстраивали перелёт?

— Такую шумиху подняли из-за этого самолёта! Я в сборной России работаю с 2015 года, и всё время хоккейная сборная летала чартером на все соревнования, Евротуры. Сейчас сборная прилетела на Олимпиаду чартером и сразу раздули из этого такой негатив… Не знаю, может, это кому-то нужно? Для нас это не нужно. Был запланирован самолёт, мы на нём и полетели. Спасибо большое ОКР, что сделали ещё один самолёт, чтобы те ребята летели в большей безопасности. Но создавать из этого столько негатива – уже смешно.

— Удивились вбросу про шесть положительных?

— Конечно, удивился.

— Как в команде оценили реакцию других российских спортсменов на историю с самолётом?

— Конечно, было неприятно. Когда читаешь в прессе, что он больше за стол с нами не сядет… Ну, это его проблемы. Наверное, надо узнать всю подноготную, почему мы полетели отдельно. ОКР создал все условия, сделал ещё один самолёт, и ребята полетели в большей безопасности, для них было больше мест. Здесь надо искать только положительные моменты, а у нас во всём ищут негатив.

— Считаете, сборную освещают негативно?

— Не сказал бы. Просто про этот самолёт уже третьи сутки не могут успокоиться. Мы про хоккей разговариваем или про самолёт?

— Идёте на церемонию открытия?

— Посмотрим, как всё будет складываться, у нас ещё много работы, тренерскому штабу нужно ещё многое сделать, так что посмотрим.

— Рады, что Вадима выбрали знаменосцем?

— Это большая ответственность и честь представлять нашу страну на открытии. Конечно, это приятно для всех нас.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Кузьменко в обойме. У нас ещё есть время для дозаявки»

— Почему Кузьменко до сих пор не в основном составе? Он самый обсуждаемый игрок сборной.

— Может, мы поэтому его и не ставим, чтобы он был самым обсуждаемым? И вам будет о чём писать.

— Была информация, что в тренерском штабе считают, что он плохо играет без шайбы в зоне атаки.

— Когда есть такие вбросы, сделайте переадресацию тому изданию, которое этот вброс сделало. Узнайте у них, откуда такая информация. Мы никакой информации не давали по этому поводу.

— Вы так не считаете?

— У нас есть рабочие моменты. Работаем, тренируемся, отрабатываем тактические упражнения. Кузьменко у нас в обойме, у нас ещё есть время для дозаявки.

— Чего ему не хватает, чтобы сейчас попасть в основной состав?

— Ему чего не хватает? У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный. Сейчас всего должно хватить.

— Вас впечатлило, что Кузьменко забил пять голов в двух двусторонних матчах, или это ничего не значит?

— Это ничего не значит.

— С кем он играл?

— Карнаухов, Воронков, Кузьменко.

«Много дирижёров – неправильно. Один всё контролирует, мы смотрим, подсказываем»

— Ковальчук сказал, что пока неизвестно, будет ли матч с Латвией. Насколько этот матч нужен сборной?

— Любой товарищеский матч даст больше ответов на все вопросы. То, над чем мы работали в Новогорске, будет сразу более понятно для тренерского штаба. Играть между собой и против соперника – это разные вещи.

— Приоткроете, какие вопросы остались?

— Вопросов много… Да какие вопросы, просто хотели посмотреть все варианты, тактические решения, что мы объясняли игрокам, чтобы они показали нам это в товарищеском матче с Латвией. В играх между собой ребята знают друг друга и по линиям, это двояко. Хотелось бы сыграть товарищеский матч.

— Почему Сергея Фёдорова не было тренировке?

— У него тоже был сомнительный. Сейчас уже сдал отрицательный.

— Кудашов дирижирует тренировкой, у вас так выстроены роли?

— У нас выстроены роли, у каждого свой фронт работ. Мы всё обговариваем перед тренировкой, ребята прекрасно знают, кто за что отвечает. Когда на льду много дирижёров, это неправильно. Один человек контролирует всё, а мы смотрим и подсказываем.