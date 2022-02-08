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Олимпийский турнир по хоккею — 2022, Россия-Швейцария, прямой эфир, где смотреть, дата и время, таблица

Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022: прямая трансляция, где смотреть, дата и время матча
Андрей Бобров
Олимпийский турнир по хоккею — 2022
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Главное, что нужно знать перед стартовым матчем нашей команды на Олимпийских играх — 2022.

Дата и время матча

9 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт стартовый матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Швейцарии. Начало встречи — в 11:40 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады-2022
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады-2022
Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Не начался
Швейцария

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Россия 1». Начало — в 11:40 мск.

Материалы о матче

«Русские всерьёз воспринимают этот матч». Что пишут в Швейцарии перед игрой с нашими на ОИ «Русские всерьёз воспринимают этот матч». Что пишут в Швейцарии перед игрой с нашими на ОИ
«Вдруг соперники снимают? Шифруемся». Что сборная России готовит для Швейцарии «Вдруг соперники снимают? Шифруемся». Что сборная России готовит для Швейцарии
Правила и регламент хоккея на Олимпиаде-2022. Формула, которая может внезапно измениться Правила и регламент хоккея на Олимпиаде-2022. Формула, которая может внезапно измениться

Мнения экспертов

«На грядущем турнире «выстрелить» могут многие. Многие команды собрали хорошие составы. Та же Швейцария, с которой российской сборной предстоит сыграть в первом матче турнира, вполне может нас удивить. У них крепкая команда, практически в этом же составе выступавшая на чемпионате мира в Риге, а тогда все звенья швейцарцев показывали качественную игру», — сказал комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев.

«Состав команды, который выбран тренерским штабом, оптимален на сегодняшний день. Конечно, всегда есть вопросы и у специалистов, и у болельщиков. Вроде бы собраны все наши сильнейшие хоккеисты. Тренеры выбрали такой состав, потому что им отвечать за результат на Олимпийских играх. Всё должно быть нормально, ведь в команде есть опытные ребята, много уже прошедшие в своей жизни. Есть и хоккеисты, которые уже выигрывали Олимпиаду. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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